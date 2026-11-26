Materiał przygotowany we współpracy z marką Science4Beauty

Wejście w biznes nie było dla nas odejściem od nauki, ale jej naturalnym rozwinięciem. Wchodziłyśmy w ten projekt, by pokazać go światu – mówią Magdalena Janczewska, Alina Mazurkiewicz, dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek, i Agata Stefanek. Są naukowczyniami i wspólniczkami. Razem stworzyły firmę kosmetyczną Science4Beauty, wykorzystując wiedzę zdobytą w pracy naukowej.

Czym jest rekombinowana autorska konotoksyna i na czym polega przełomowość tego, co odkryłyście?

Inspiracją dla naszej technologii był jeden z najbardziej niezwykłych mechanizmów występujących w naturze. Drapieżne ślimaki morskie z rodzaju Conus wykorzystują w swoim jadzie peptydy zdolne do precyzyjnego oddziaływania na układ nerwowo–mięśniowy. Wybrałyśmy jeden z takich peptydów i odtworzyłyśmy go metodami biotechnologicznymi w w laboratorium. Tak powstała nasza rekombinowana konotoksyna. Udało nam się przenieść mechanizm zaczerpnięty z natury do zaawansowanej formulacji kosmetycznej. Nasza konotoksyna oddziałuje na sodowe kanały jonowe w komórkach mięśniowych i prowadzi do czasowej miorelaksacji, czyli rozluźnienia mięśni mimicznych. Opracowałyśmy też rozwiązanie, które wspiera przenikanie tej substancji w głąb skóry. Nie stworzyłyśmy kolejnego kremu przeciwzmarszczkowego, ale własny składnik aktywny, do tego własną metodę jego wytwarzania i własny sposób jego wykorzystania w kosmetyku. Nasza konotoksyna powstała od poziomu genu, podkreślamy, że żaden ślimak nie ucierpiał w czasie powstawania naszego kosmeceutyku (łączy cechy kosmetyków i produktów farmaceutycznych – red.).

Rynek kosmetyków anti–age wart jest dziesiątki miliardów dolarów. Ile jest warta technologia, którą opracowałyście?

Patrzymy na naszą spółkę jako na platformę biotechnologiczną do tworzenia nowych składników aktywnych w kosmetyce, a nie pojedynczy brand. Obserwujemy rynek światowy i widzimy ogromną wartość w tworzeniu czegoś nowego, bo niewiele jest zupełnie nowych cząsteczek na tym rynku. Jesteśmy również w kontakcie z jednym z największych graczy w branży. Dostrzegamy potencjał naszego podejścia a także zainteresowanie, z jakim się ono spotyka w świecie kosmetycznym.

Odkrycia naukowe to wasza praca zespołowa?

Zdecydowanie tak. Od początku wypracowałyśmy podział ról oparty na naszych mocnych stronach. Jedna koncentruje się bardziej na aspektach naukowych, inna na strategii i rozwoju produktu, jeszcze inna na biznesie, współpracy z partnerami i komunikacji. Nie oznacza to jednak, że pracujemy w odseparowanych obszarach. Bardzo często wymieniamy się doświadczeniami, wspólnie analizujemy problemy i szukamy rozwiązań. W takim projekcie trudno przypisać sukces jednej osobie, każda z nas daje z siebie wszystko, wspieramy się i uczymy od siebie. Uczymy się też siebie nawzajem. To efekt połączenia wielu kompetencji i bardzo długiej pracy całego zespołu.

Dlaczego biznes, a nie nauka? Skąd decyzja o zmianie?

Wejście w biznes nie było dla nas odejściem od nauki, ale jej naturalnym rozwinięciem. Angażowałyśmy się w ten projekt, by pokazać go światu. Chciałyśmy, żeby wiedza i wyniki badań nie kończyły się w laboratorium, lecz prowadziły do realnych rozwiązań i powstawania produktów, które następnie trafiają na rynek. Nasze wcześniejsze doświadczenie w life science pokazało nam, jak długie i kosztowne są procesy rozwoju leków czy wyrobów medycznych i jak odległa bywa perspektywa finalnego produktu trafiającego do pacjenta. Dlatego zdecydowałyśmy się na kosmeceutyk. Chciałyśmy nadal pracować naukowo, ale jednocześnie szybciej zobaczyć efekty naszej pracy w postaci produktów dostępnych dla konsumentów. Od początku naszej drogi zawodowej najważniejsze było dla nas łączenie nauki z praktyką. Zawsze szukałyśmy odpowiedzi na pytanie: jak można wykorzystać tę wiedzę, jak przełożyć ją na rozwiązanie, które będzie miało realne zastosowanie. Takiego podejścia nauczył nas prof. Tomasz Ciach.

Foto: Materiały prasowe

Rynek kosmetyczny wydaje się niezwykle konkurencyjny. W jaki sposób podmiot z Polski może rywalizować z wielkimi koncernami, dysponującymi ogromnymi budżetami na reklamę?

Od początku szukałyśmy własnej niszy na rynku i wyraźnego USP. Dla nas jest nim wybrana konotoksyna oraz własna technologia wytwarzania składników aktywnych. Nie chcemy opierać produktów wyłącznie na dobrze znanych surowcach kosmetycznych, ale wzbogacać je o element rzeczywiście wyróżniający, wynikający z naszego zaplecza biotechnologicznego. Nasze podejście opiera się na badaniach, w których analizowałyśmy konotoksynę z wielu perspektyw biologicznych, od jej wpływu na pojedynczy kanał jonowy aż po długoterminowe działanie na skórę. Widzimy duży potencjał w obszarze wielowymiarowej pielęgnacji i skin longevity, czyli długofalowego dbania o kondycję skóry. To przestrzeń, w której nasza linia kosmetyków naturalnie się odnajduje. Dzięki temu możemy budować przewagę konkurencyjną na podstawie udowodnionych efektów, a nie wyłącznie marketingu. Duże koncerny kosmetyczne dysponują ogromnymi budżetami i skalą działania, ale mniejsze firmy mogą być szybsze, bardziej elastyczne i znacznie silniej skoncentrowane na konkretnej specjalizacji. Jeżeli posiada się własną, unikatową technologię, można konkurować przede wszystkim jakością innowacji, a nie wysokością wydatków na reklamę czy marketing.

Coraz częściej mówimy o tym, że chcemy przedłużyć młodość, zachować młody wygląd. Jak na ten trend patrzycie jako kobiety, a jednocześnie kobiety nauki oraz przedsiębiorczynie?

Postrzegamy to zjawisko przede wszystkim przez pryzmat wyboru, skuteczności i bezpieczeństwa. Nie chodzi o walkę ze starzeniem jako takim. To naturalny proces biologiczny i każda oraz każdy z nas może postrzegać je nieco inaczej, traktując zabiegi medycyny estetycznej jako główny element pielęgnacji, jako jej uzupełnienie albo wybierając wyłącznie nieinwazyjne metody dbania o skórę. Reprezentujemy różnepodejścia, dlatego zależy nam na tym, aby nasza linia kosmetyków oparta na konotoksynie odpowiadała na potrzeby każdej z tych grup. Jednocześnie rozumiemy, że wiele osób chce jak najdłużej zachować dobrą kondycję skóry i młody wygląd. Jako naukowczynie interesuje nas przede wszystkim to, czy dane rozwiązanie ma jasno określony mechanizm działania, jest skuteczne i bezpieczne. Jako kobiety uważamy natomiast, że pielęgnacja powinna być narzędziem, które poprawia komfort i pewność siebie, by nie stała się źródłem presji. Dlatego od początku zależało nam na stworzeniu produktu skutecznego, bezpiecznego i możliwego do stosowania w domu, który daje realny wybór, zamiast narzucać sposób dbania o wygląd.

Przecieracie szlaki dla innych młodych naukowczyń z Polski. Jaką macie dla nich radę, wynikającą z waszego doświadczenia?

Działajcie. Mamy często tendencję do tego, by dopracowywać pomysł, projekt czy prototyp niemal bez końca. Tymczasem wypuszczenie naszego „dziecka” w świat nie oznacza, że przestaje się ono rozwijać. Wręcz przeciwnie, cały czas zastanawiamy się, jak ulepszyć opakowanie, skład czy doświadczenie związane z danym produktem. Zaczyna on żyć własnym życiem, a jego pierwsza wersja pozwala zobaczyć mocne i słabe strony z perspektywy klientów. To często najcenniejsze źródło informacji i najlepszy punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Warto też mieć prawdziwą pasję do projektu, który chce się skomercjalizować. To ona staje się jednym z najsilniejszych motywatorów w trudnych chwilach, a kiedy wszystko zaczyna się układać, sprawia, że praca daje autentyczną satysfakcję i przyjemność.

Foto: Materiały prasowe

Materiał przygotowany we współpracy z marką Science4Beauty