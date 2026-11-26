W sercu Rzymu kilka kroków od Piazza Venezia, w odległości spaceru od Forum Romanum, Panteonu czy Koloseum. W tak położonej zabytkowej kamienicy ruszył butikowy Thompson Rome należący do światowego giganta Hyatt. Równie ciekawa, jak lokalizacja jest jednak historia budynku.

Reklama Reklama

Hotel w dawnej siedzibie partii komunistycznej Włoch

Rok 1976 był dla włoskiej partii komunistycznej (PCI) przełomowy. W wyborach komuniści, którzy po II wojnie światowej i tak mieli we Włoszech całkiem spory elektorat, pod kierownictwem Enrico Berlinguera, zdobyli 34 proc. głosów. „Co trzeci Włoch głosuje na komunistów!” – krzyczał Berlinguer z balkonu swojego gabinetu w budynku w centrum Rzymu do tłumu zwolenników wiwatujących na ulicy. To był szczyt popularności włoskiej partii komunistycznej, nigdy wcześniej, ale też już nigdy później PCI nie odniosła tak znaczącego sukcesu w wyborach parlamentarnych.

Foto: Materiały prasowe

Gabinet Enrico Berlinguera to teraz pokój nr 207 w hotelu Thompson Rome. Dawna siedziba włoskiej partii komunistycznej, rozwiązanej w 1991 r., znalazła nowego właściciela i zyskała nowy charakter. Pozostały jednak odniesienia do przeszłości – jak choćby sierp i młot w hotelowym lobby, dzieło sztuki zamówione u znanego rzeźbiarza Gio Pomodoro w 1978 r.

W budynku jest więcej pamiątek po jego komunistycznej przeszłości. W jednym z pokojów zachowano zabytkowy sejf, w którym w dawnych czasach przechowywano ściśle tajne dokumenty partyjne.

Budynek pozostawał w rękach włoskiej partii komunistycznej PCI do jej rozwiązania w 1991 r. Potem majątek partyjny przejęła postkomunistyczna Demokratyczna Partia Lewicy, utworzona przez część dawnych działaczy PCI. W 2000 r. postkomuniści wyprowadzili się z kamienicy przy Via delle Botteghe Oscure, a budynek przejął bank. Później otwarto tu supermarket. Ostatecznie dawna siedziba włoskiej partii komunistycznej została przejęta przez włoskiego przedsiębiorcę i ultraprawicowego polityka, Antonia Angelucciego.

Foto: Materiały prasowe

Obecnie budynkiem zarządza amerykańska sieć hotelowa Hyatt, która uruchomiła tu pięciogwiazdkowy hotel. Amerykanie nie akcentują historii kamienicy, choć w komunikatach podkreślają „znaczenie obiektu dla współczesnej historii Włoch”. Nie oznacza to, że Hyatt wygumkował komunistyczną historię, o czym świadczą wspomniane prace Gio Pomodoro, a także zachowaną w lobby hotelowym posadzkę jego projektu.

Hotel Thompson Rome. Luksus z historią w tle

Thompson Rome należy do tzw. lifestyle'owej części portfolio grupy Hyatt, co oznacza, że jest to przykład nowoczesnego myślenia o hotelowym luksusie. Hotel ma być otwarty na miasto i na sztukę. Właściciele zainwestowali w stworzenie hotelowej kolekcji, w planach są także rezydencje artystyczne i wspólne projekty realizowane z twórcami.

Hotel ma 69 pokojów i apartamentów. Wśród nich jest Thompson Suite o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych i prywatnym tarasem o powierzchni 80 mkw. Jak podkreśla Hyatt pokoje mają kameralny charakter. Z wybranych pokoi roztaczają się widoki na historyczne dachy i zabytki Rzymu. Kilka z nich dysponuje balkonami z widokiem na Via delle Botteghe Oscure, natomiast niektóre oferują prywatne patio wychodzące na historyczne budynki miasta.

Dla gości dostępne będą dwa lokale gastronomiczne. Restaurację LYVE poprowadzi szef kuchni Fabio Fioravanti, mający ponad dwudziestoletnie doświadczenie wyniesione z pracy w najlepszych restauracjach w Europie. Fiovaranti pracował między innymi w restauracji Le Louis XV prowadzonej przez słynnego francuskiego szefa kuchni Alaina Ducasse'a w Hôtel de Paris Monte-Carlo, wyróżnionej trzema gwiazdkami Michelin. Na dachu hotelu funkcjoniuje natomiast LYVE Rooftop, to połączenie koktajl baru, lokalu serwującego aperitivo oraz potrawy ze specjalnie opracowanego menu.