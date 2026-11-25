W tym roku mija sto lat od śmierci Antoniego Gaudíego. Z tej okazji ujawniono dokładną treść testamentu słynnego katalońskiego architekta, twórcy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie, a także wielu słynnych kamienic w tym mieście. Umierając, Gaudí nie był zamożnym człowiekiem. Dzisiaj zaliczylibyśmy go co najwyżej do klasy średniej.

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Antonio Gaudí zmarł 10 czerwca 1926 roku. Życie wybitnego architekta przerwał wypadek – 7 czerwca w Barcelonie został potrącony przez tramwaj. Nie udzielono mu na czas pomocy, co przekreśliło szanse na uratowanie mu życia. Pogrzeb był wydarzeniem – Antoni Gaudí został pochowany w krypcie kościoła Sagrada Familia, wówczas wciąż w budowie. Jego marzeniem było, by kościół jego projektu został dokończony. To było dzieło jego życia, projekt, któremu poświęcił całą swoją uwagę, którym żył i, dla którego był w stanie poświęcić wszystko.

Z testamentu wiemy, że nie były to słowa bez pokrycia – Gaudí zadecydował, że cały zgromadzony majątek przekaże na budowę kościoła Sagrada Familia. Ujawniony w stulecie śmierci testament pokazuje, jakim majątkiem dysponował słynny architekt w chwili śmierci.

Ujawniono testament Antoniego Gaudíego. Cały majątek na jeden cel

Dokument ten po stu latach od śmierci architekta sporządzony przez Gaudíego po stu latach od jego śmierci zgodnie z hiszpańskim prawem staje się „dokumentem historycznym”, co oznacza, że może on zostać zaprezentowany publicznie i staje się dostępny. Po raz pierwszy więc można się przekonać, jak wyglądała ostatnia wola słynnego twórcy, jakim majątkiem dysponował i jakie życzenia dotyczące posiadanych nieruchomości i ruchomości pozostawił dla potomnych.

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Dokument sporządzony został odręcznie i znajduje się na 12 kartkach. Nosi datę 12 listopada 1926 roku, wtedy został formalnie zarejestrowany w związku ze śmiercią jego autora. Wynika z niego, że Antoni Gaudí posiadał zbudowany przez siebie dom w parku Guell w Barcelonie (wówczas jeszcze nie tak modnym i popularnym jak obecnie) wyceniony na 45 tysięcy hiszpańskich peset. Dysponował też gotówką na rachunkach bankowych w łącznej kwocie ponad 2900 peset.

Ile wart był majątek Antoniego Gaudíego?

Czy to dużo, czy mało? Hiszpańska prasa przelicza to na współczesne waluty, z tych obliczeń wynika, że dom Gaudíego w Parku Guell wart byłby obecnie ok. 1,2 miliona złotych, a jego oszczędności to ok. 80 tysięcy złotych. Niewiele, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mowa jest o jednym z najwybitniejszych europejskich architektów XX wieku, twórcy budynków odwiedzanych co roku przez miliony ludzi z całego świata. Dzisiaj Gaudí byłby „starchitektem” – gwiazdą architektury światowego kalibru. Sto lat temu bliżej mu było do klasy średniej. Dodajmy przy tym, że pod koniec życia nie dbał o sprawy doczesne czy wygląd – między innymi dlatego po potrąceniu przez tramwaj, gdy stracił przytomność, został uznany za bezdomnego i między innymi dlatego nie udzielono mu pomocy na czas.

Antoni Gaudí nigdy nie założył rodziny, a w testamencie nie wskazał nikogo z dalszej rodziny. Wykonawcami jego ostatniej woli spisanej w 1911 roku w miejscowości Puigcerda przed notariuszem (Gaudí wówczas chorował, więc postanowił sporządzić taki dokument) uczynił troje zaufanych przyjaciół – księdza Gila Parésa, lekarza Pere Santaló oraz współpracownika Francesca Berenguera (ten jednak zmarł w 1914 roku, na jego miejsce Gaudí wyznaczył ucznia Domèneca Sugrañesa, który przejął kierowanie pracami na budowie Sagrada Familia). Ci zjawili się przed notariuszem w Barcelonie w listopadzie 1926 roku i przedstawili spis ruchomości i nieruchomości należących do Antoniego Gaudíego.

Co ciekawe – dokument ujawniony w Barcelonie nie jest oryginalnym testamentem. Ten spłonął podczas pożaru budynku notariatu w miejscowości Puigcerda w Katalonii w 1936 roku, podczas wojny domowej w Hiszpanii. W Barcelonie można odtąd podziwiać dokument sporządzony przez urzędnika na wniosek wykonawców testamentu Gaudíego po jego śmierci. Dokument jest obecnie przechowywany w Barcelońskim Archiwum Dokumentów (kat. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona) i tam będzie udostępniany.