Marka Uniqlo od lat buduje swoją pozycję na świecie, skutecznie rywalizując z globalnymi gigantami takimi jak Zara czy H&M. To jednak nic w porównaniu z tym, jaką pozycję Uniqlo ma na macierzystym rynku – w Japonii dominuje będąc głównym źródłem zaopatrzenia dla milionów klientów i klientek szukających ubrań i akcesoriów do noszenia na co dzień.

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Nawet tak mocna pozycja na rynku nie pozwala jednak zupełnie swobodnie kształtować cen produktów. Potwierdzeniem jest sprawa podwyżki cen skarpetek, która wywołała japońskiej marki Uniqlo, które są niezwykle popularne zarówno wśród Japończyków, jak i klientów z zagranicy, miały podrożeć. Tak się jednak nie stało. Planowana podwyżka ceny, niewielka, wywołała protesty w . Zmusiło to markę do powrotu do pierwotnej ceny.

Ile powinny kosztować skarpetki? Klienci wiedzą lepiej

Japonia od szeregu lat mierzy się z inflacją, przez co kurczą się możliwości finansowe wielu mieszkańców tego kraju. Jednocześnie deflacja, która trwa w Kraju Kwitnącej Wiśni już od blisko czterech dekad, przyzwyczaiła Japończyków do tego, że ceny różnego rodzaju produktów utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie.

Japońscy konsumenci są jednocześnie wyczuleni na każdą, nawet minimalną zmianę cen. Firmy z różnych branż mają przez to problem z przeniesieniem rosnących kosztów prowadzenia działalności na klientów – ale tak, aby podwyżki cen nie odstraszyły tych ostatnich.

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Nominalnie niewielką, ale proporcjonalnie znaczącą podwyżkę ceny skarpetek chciał zafundować swoim klientom japoński odzieżowy gigant – marka Uniqlo. Podwyżka miała wynieść 100 jenów, czyli w przeliczeniu ok. 2,5 zł.

Skarpetki, które Uniqlo sprzedaje w kilkudziesięciu wersjach kolorystycznych, kosztują w Japonii 290 jenów, czyli według aktualnego przelicznika – nieco ponad 7 zł za parę. To jeden z najtańszych i najlepiej sprzedających się produktów w ofercie japońskiej marki.

Skarpetki miały więc podrożeć o prawie jedną trzecią – do 390 jenów za parę. Oprócz podwyżki cen, którą planowano wdrożyć 10 listopada 2026 r., Uniqlo zapowiedziało też wycofanie promocji na zakup trzech lub więcej par skarpetek.

Uniqlo kontra klienci. Podwyżki cen nie będzie

Cała ta historia należy już do przeszłości. Jak informują japońskie media, a także zachodnie media branżowe, na wieść o podwyżce cen klienci Uniqlo zorganizowali protesty w całej Japonii, żądając wycofania się marki z wdrożenia swojego planu i pozostawienia ceny skarpetek na dotychczasowym poziomie.

Protesty przyniosły oczekiwany efekt – marka Uniqlo zrobiła to, czego żądali od niej klienci. „Ponieważ skarpetki są niezbędnym produktem w Japonii, poddaliśmy kwestię korekty ich cen ponownej analizie” – poinformował w komunikacie dla mediów przedstawiciel japońskiego koncernu Fast Retailing, który jest właścicielem Uniqlo.

Jeszcze w latach 70., dzięki powojennemu boomowi gospodarczemu, Japonia awansowała na drugie miejsce na liście największych gospodarek na świecie, wyprzedzając Niemcy i plasując się tuż za USA. Teraz Kraj Kwitnącej Wiśni jest numerem cztery.

Wciąż spada siła nabywcza Japończyków. Z danych tamtejszego GUS-u wynika, że w 2025 r. ceny ubrań i akcesoriów wzrosły średnio o 2,6 proc., z kolei w sierpniu 2026 r. średnie wydatki gospodarstw domowych na produkty z tej kategorii zmalały o 8,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Tymczasem Uniqlo świetnie prosperuje. Japoński gigant jest bliski wyprzedzenia szwedzkiego koncernu H&M w walce o drugie miejsce na liście największych marek odzieżowych na świecie. Liderem od lat jest hiszpański Inditex – właściciel m.in. Zary, Massimo Dutti, Bershki, Stradivariusa i Pull&Bear. Tadashi Yanai, twórca Uniqlo, deklaruje, że jego celem jest zdobycie przez jego firmę pierwszego miejsca w zestawieniu największych marek odzieżowych na świecie, biorąc pod uwagę przychody. To oficjalnie sformułowany cel japońskiego koncernu. Firma ma obecnie blisko 2500 sklepów na śwecie, blisko 1/3 – w Japonii. W Europie liczba sklepów Uniqlo zbliża się do setki, w Polsce są dwa.