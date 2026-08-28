Po dziesięciu latach ze stanowisk dyrektorów kreatywnych należącej do marki Uniqlo linii Uniqlo U odchodzi duet uznanych projektantów: Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran. To właśnie m.in. oni sprawili, że funkcjonującemu w sferze tzw. szybkiej mody japońskiemu gigantowi udało się do pewnego stopnia pozbyć się tej niechlubnej łatki i przyciągnąć klientów z całego globu.

Reklama Reklama

Projektanci Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran opuszczają markę Uniqlo

Projektant mody Christophe Lemaire dołączył do marki Uniqlo w 2016 r., zajmując stanowisko dyrektora kreatywnego stworzonej przez siebie linii Uniqlo U. Z czasem do Lemaire’a dołączyła jego kreatywna partnerka Sarah-Linh Tran, z którą już pracował od kilku lat w ramach jego własnej marki Lemaire.

Duet odpowiadał w Uniqlo U za projekty damskich i męskich ubrań. W ciągu dekady ponadczasowe i praktyczne wyroby o nowoczesnym kroju zdobyły ogromną popularność na całym świecie. To właśnie m.in. dzięki pracy dwojga projektantów koncern Fast Retailing, do którego należy marka Uniqlo, zanotował w trzecim kwartale tego roku wzrost sprzedaży o 22 proc., co przełożyło się na wzrost zysków na poziomie 40 proc.

Lemaire i Tran ogłosili właśnie, że ich współpraca z japońskim gigantem dobiega końca. „Praca z Uniqlo oraz budowa zespołu i koncepcji Uniqlo U była ekscytującą przygodą. Uważamy ten projekt za wielki sukces i spełnienie marzenia o tym, aby oferować jakościową, stylową codzienną odzież dostępną dla możliwie najszerszego grona odbiorców” – napisał duet projektantów w komunikacie dla mediów.

Kolekcja Uniqlo U na sezon jesień/zima 2016 będzie ostatnim wspólnym przedsięwzięciem duetu Lemaire-Tran w ramach japońskiej marki. Teraz tandem skupi się na rozwijaniu własnego projektu – luksusowej marki odzieżowej Lemaire.

Kreatywny duet skupi się na swojej marce Lemaire

Christophe Lemaire założył dom mody, który nazwał swoim własnym nazwiskiem, w 1991 r. Zanim dołączył do Uniqlo, stał na czele domu mody Hermès. W 2018 r., dwa lata po objęciu stanowiska dyrektora kreatywnego linii Uniqlo U, koncern Fast Retailing wykupił mniejszościowe udziały w marce Lemaire, przedłużając jednocześnie kontrakt z francuskim projektantem o kolejne pięć lat.

Jednocześnie Christophe Lemaire nieprzerwanie – w duecie z Sarah-Linh Tran – rozwijał swoją własną markę. W ostatnich latach, w dobie mody na „cichy luksus”, minimalistyczne, ponadczasowe projekty Lemaire, które często zacierają granice między stylem męskim a damskim, zaczęły przyciągać coraz większe grono zwolenników.

Czytaj więcej Moda Najbardziej pożądane marki świata mody. Sukces weteranów Najnowsza edycja Lyst Index, popularnego rankingu najbardziej pożądanych marek świata mody, nastąpiły spore zmiany. Wystarczyła aktualizacja kryter...

Od 2019 r. wartość Lemaire wzrosła dziesięciokrotnie. Jak donosi dziennik „Le Monde”, w 2024 r. sprzedaż projektów marki przekroczyła 100 mln euro.

Uniqlo jest znane z tego, że od lat tworzy swoje osobne linie ubrań i akcesoriów ze znanymi kreatorami mody i wciąż ma takich twórców na swoim pokładzie. Stałym współpracownikiem japońskiej marki jest brytyjski projektant Jonathan Anderson, jedno z najgorętszych nazwisk w świecie mody, obecnie dyrektor kreatywny domu mody Dior.

Oprócz Andersona Uniqlo od lat współpracuje też z projektantką Clare Waight Keller (także z Wielkiej Brytanii), autorką m.in. sukni ślubnej Meghan Markle. Waight Keller projektuje ubrania w ramach linii Uniqlo C. Jeżeli chodzi o Uniqlo U, marka poinformowała, że po odejściu duetu Lemaire-Tran będzie ona nadal istnieć.