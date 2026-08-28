Po dziesięciu latach ze stanowisk dyrektorów kreatywnych należącej do marki Uniqlo linii Uniqlo U odchodzi duet uznanych projektantów: Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran. To właśnie m.in. oni sprawili, że funkcjonującemu w sferze tzw. szybkiej mody japońskiemu gigantowi udało się do pewnego stopnia pozbyć się tej niechlubnej łatki i przyciągnąć klientów z całego globu.

Projektanci Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran opuszczają markę Uniqlo

Projektant mody Christophe Lemaire dołączył do marki Uniqlo w 2016 r., zajmując stanowisko dyrektora kreatywnego stworzonej przez siebie linii Uniqlo U. Z czasem do Lemaire’a dołączyła jego kreatywna partnerka Sarah-Linh Tran, z którą już pracował od kilku lat w ramach jego własnej marki Lemaire.

Duet odpowiadał w Uniqlo U za projekty damskich i męskich ubrań. W ciągu dekady ponadczasowe i praktyczne wyroby o nowoczesnym kroju zdobyły ogromną popularność na całym świecie. To właśnie m.in. dzięki pracy dwojga projektantów koncern Fast Retailing, do którego należy marka Uniqlo, zanotował w trzecim kwartale tego roku wzrost sprzedaży o 22 proc., co przełożyło się na wzrost zysków na poziomie 40 proc.

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Lemaire i Tran ogłosili właśnie, że ich współpraca z japońskim gigantem dobiega końca. „Praca z Uniqlo oraz budowa zespołu i koncepcji Uniqlo U była ekscytującą przygodą. Uważamy ten projekt za wielki sukces i spełnienie marzenia o tym, aby oferować jakościową, stylową codzienną odzież dostępną dla możliwie najszerszego grona odbiorców” – napisał duet projektantów w komunikacie dla mediów.

Kolekcja Uniqlo U na sezon jesień/zima 2016 będzie ostatnim wspólnym przedsięwzięciem duetu Lemaire-Tran w ramach japońskiej marki. Teraz tandem skupi się na rozwijaniu własnego projektu – luksusowej marki odzieżowej Lemaire.

Kreatywny duet skupi się na swojej marce Lemaire

Christophe Lemaire założył dom mody, który nazwał swoim własnym nazwiskiem, w 1991 r. Zanim dołączył do Uniqlo, stał na czele domu mody Hermès. W 2018 r., dwa lata po objęciu stanowiska dyrektora kreatywnego linii Uniqlo U, koncern Fast Retailing wykupił mniejszościowe udziały w marce Lemaire, przedłużając jednocześnie kontrakt z francuskim projektantem o kolejne pięć lat.

Jednocześnie Christophe Lemaire nieprzerwanie – w duecie z Sarah-Linh Tran – rozwijał swoją własną markę. W ostatnich latach, w dobie mody na „cichy luksus”, minimalistyczne, ponadczasowe projekty Lemaire, które często zacierają granice między stylem męskim a damskim, zaczęły przyciągać coraz większe grono zwolenników.

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Od 2019 r. wartość Lemaire wzrosła dziesięciokrotnie. Jak donosi dziennik „Le Monde”, w 2024 r. sprzedaż projektów marki przekroczyła 100 mln euro.

Uniqlo jest znane z tego, że od lat tworzy swoje osobne linie ubrań i akcesoriów ze znanymi kreatorami mody i wciąż ma takich twórców na swoim pokładzie. Stałym współpracownikiem japońskiej marki jest brytyjski projektant Jonathan Anderson, jedno z najgorętszych nazwisk w świecie mody, obecnie dyrektor kreatywny domu mody Dior.

Oprócz Andersona Uniqlo od lat współpracuje też z projektantką Clare Waight Keller (także z Wielkiej Brytanii), autorką m.in. sukni ślubnej Meghan Markle. Waight Keller projektuje ubrania w ramach linii Uniqlo C. Jeżeli chodzi o Uniqlo U, marka poinformowała, że po odejściu duetu Lemaire-Tran będzie ona nadal istnieć.