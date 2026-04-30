Słynne domy mody z długą historią odzyskują czołowe miejsca w znanym i cenionym w branży mody rankingu Lyst Index, publikowanym co kwartał przez platformę e-commerce Lyst. W aktualnym zestawieniu dwie słynne marki z najwyższej półki zaliczyły debiuty, od razu lądując na czele rankingu.

Lyst Index: Chanel i Dior na podium

Tak znane domy mody jak Chanel i Dior nie figurowały dotąd w kwartalnych zestawieniach najbardziej poszukiwanych marek świata mody – a jednak to prawda. Ich nieobecność częściowo wynikała z niedoskonałości dotychczasowych kryteriów tworzenia rankingu Lyst Index.

Dotychczas analitycy bazowali na informacjach o tym, czego szukają i co kupują klienci i klientki zarówno na platformie Lyst, jak i w innych sklepach internetowych, a także na wzmiankach o produktach i markach oraz zaangażowaniu użytkowników w mediach społecznościowych. Taka metodologia od dłuższego czasu spotykała się z krytyką ekspertów.

Nowe kryteria obejmują znacznie szerszy zakres danych, dzięki czemu – jak zapewniają twórcy rankingu – lepiej odzwierciedla on faktyczne zainteresowanie danymi markami czy produktami, a także emocje, które budzą one wśród konsumentów. Wskutek tych zmian w zestawieniu podsumowującym pierwszy kwartał 2026 r. zadebiutował dom mody Chanel, od razu lądując na pierwszym miejscu.

Twórcy rankingu tłumaczą ten debiut przede wszystkim dobrze przyjętą kolekcją projektanta Matthieu Blazy’ego dla Chanel, która trafiła do sprzedaży w marcu. Także dwa produkty Chanel – szpilki i torebka „Maxi Flap” – znalazły się w gronie najgorętszych wyrobów pierwszego kwartału 2026 r.

Debiut zaliczył też Dior, zajmując trzecie miejsce na liście najbardziej pożądanych marek świata mody. Po raz pierwszy w rankingu pojawiła się też marka Celine – na pozycji 20. Do zestawienia wrócił ponadto dom mody Fendi, zajmując miejsce 19.

Największy awans zaliczyło z kolei Gucci, wspinając się o cztery pozycje na miejsce piąte – najwyższe, jakie zajmowało od 2022 r. Zdaniem ekspertów za ten sukces odpowiada debiut projektanta Demny we włoskim domu mody, którego pierwsza kolekcja wywołała mieszane reakcje, ale między innymi właśnie dlatego zyskała rozgłos.

Ranking Lyst Index. Nowe kryteria oceny

Ranking Lyst Index po zmianie kryteriów bazuje na trzech wymiarach danych. Pierwszy mierzy to, jak pożądana jest marka wśród klientów i opiera się na szeregu statystyk z mediów społecznościowych, a także treściach w branżowych mediach.

Drugi wymiar to popyt, a źródłem są w tym wypadku dane z platformy Lyst – te same, które dotychczas stanowiły trzon analiz, ale teraz już nie są tak kluczowe. Trzeci wymiar mierzy to, w jaki sposób marka dociera do nowych klientów oraz – z drugiej strony – poprzez jakie kanały konsumenci nawiązują pierwszy kontakt z marką. W tym wymiarze ważne są między innymi społeczności internetowe.

Ciekawą przeciwwagą dla spektakularnych debiutów i powrotów starych domów mody jest obecność tańszych marek, przede wszystkim hiszpańskiej sieciówki Zara, którą autorzy rankingu ogłosili „wschodzącą gwiazdą”. Eksperci tłumaczą jej rosnącą popularność tym, że nie będąc marką tak drogą i mającą tak długą historię jak Chanel, Dior czy Prada, potrafi stworzyć własne uniwersum, które przemawia do konsumentów i z którym ci ostatni są w stanie się utożsamić.