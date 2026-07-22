Projektantka Magda Butrym od lat jest dobrze znana w świecie mody, ma też grono fanek wśród wielkich gwiazd. Polka kontynuuje międzynarodową ekspansję swojej marki, wzmacniając obecność na kluczowym rynku amerykańskim.

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Magda Butrym: pierwszy butik w Nowym Jorku i szykuje debiut na tamtejszym tygodniu mody

Magda Butrym założyła swoją markę w Warszawie w 2014 r. Udało jej się wypracować własny, charakterystyczny styl poprzez tworzenie rzeźbiarskich kreacji z ręcznie wykonanymi detalami. Projektantka chętnie sięga po motywy róż i hafty, nawiązując do tradycyjnego słowiańskiego wzornictwa.

Kobiecy i romantyczny styl kreacji i akcesoriów projektu Polki przysporzył jej wierne grono miłośniczek na całym świecie. W jej projektach często można zobaczyć m.in. takie gwiazdy jak Demi Moore, Pamela Anderson, Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian czy Hailey Bieber – by wymienić tylko kilka sławnych nazwisk.

Dwa lata po otwarciu pierwszego stacjonarnego butiku przy ulicy Foksal w Warszawie Butrym ma przed sobą kolejny kamień milowy w swojej karierze. Kontynuując strategię wzmacniania swojej obecności w USA, czyli na jednym z najważniejszych rynków, na początku września projektantka otworzy pierwszy butik swojej marki w Nowym Jorku, przy Mercer Street pod numerem 170 w prestiżowej dzielnicy SoHo.

Butik Magdy Butrym w Nowym Jorku zaprojektowali architekci z biura Stamuli ze Sztokholmu, którzy odpowiadają również za projekt warszawskiego butiku marki. Mają też na koncie projekty sklepów takich marek jak Ganni, Alexander Wang czy Kiko Milano.

Otwarcie butiku Magdy Butrym w Nowym Jorku jest o tyle kluczowe, że dotychczas była obecna w Stanach jedynie w showroomach i luksusowych sklepach multibrandowych. Co więcej, wydarzenie to zbiegnie się z debiutem polskiej marki na nowojorskim tygodniu mody – pokaz najnowszej kolekcji odbędzie się 13 września.

Wizualizacji wnętrz nowojorskiego butiku jeszcze nie opublikowano, ale cytowany przez branżowy portal WWD prezes marki Jakub Czarnota tłumaczy, że będzie to kameralna przestrzeń dla klientek, w której historyczny, postindustrialny charakter dzielnicy SoHo będzie przenikał się z romantycznym, kobiecym stylem Butrym. Zapowiada, że w wystroju nie zabraknie prac rzemieślników i artystów z Polski i Europy Wschodniej, a także flagowych dla projektantki motywów koronki i róży.

Magda Butrym: między Warszawą a Nowym Jorkiem

„Nowy Jork zawsze miał dla mnie wyjątkową energię – bezpośrednią, pełną emocji i kontrastów” – mówi Magda Butrym w komunikacie dla mediów. „W tym butiku przeniosę mój słowiański świat do Nowego Jorku – nie w duchu folkloru, lecz poprzez emocje, rzemiosło, fakturę i atmosferę. Zależało mi na stworzeniu wnętrza kameralnego i wielowarstwowego, przypominającego prywatną przestrzeń, w której każdy detal kryje w sobie drobne wspomnienie” – dodaje projektantka.

W rozmowie z WWD Jakub Czarnota powiedział, że zamierza zwiększyć obecność marki w USA. Na celowniku ma takie miasta jak Miami, Los Angeles i największe ośrodki w stanie Teksas.

Czarnota podkreśla, że lokalizacje te różnią się od europejskich miast tym, iż posiadają solidną bazę lokalnych klientów, podczas gdy europejski rynek luksusowej mody bazuje głównie na turystach, a ceny najmu lokali są znacznie wyższe. Prezes marki zapowiedział też plany dalszej ekspansji na Bliskim Wschodzie i w Azji.