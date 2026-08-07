Utrzymanie pozycji lidera przez dom mody Chanel w rankingu Lyst Index nie powinno nikogo dziwić. Znacznie bardziej zaskakujący jest imponujący awans marki Massimo Dutti w rankingu za drugi kwartał 2026 r. Należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex sieciówka wskoczyła do czołowej dziesiątki zestawienia.

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Lyst Index: duży awans Massimo Dutti

Od pewnego czasu w cokwartalnym zestawieniu najbardziej poszukiwanych marek luksusowych Lyst Index pojawiają się marki, których raczej nie umieścilibyśmy w tej kategorii. Taką marką z pewnością jest Massimo Dutti – „młodsza siostra” Zary.

Przypomnijmy, że analitycy z Lysta ulepszyli jakiś czas temu metodologię tworzenia swoich rankingów. Zestawienie bazuje na zachowaniu użytkowników platformy Lyst, a także na danych z wszelkiego rodzaju mediów. Algorytm Lysta opiera się na rzeczywistym popycie i zainteresowaniu wyrobami danej marki i odrzuca wzmożoną aktywność użytkowników z powodu przecen czy negatywnego PR-u.

W liczącym 20 marek zestawieniu Lyst Index za drugi kwartał 2026 r. marka Massimo Dutti uplasowała się na wysokim, 10. miejscu, zaliczając awans o imponujące osiem pozycji. Wyprzedziły ją – licząc od miejsca pierwszego – Chanel, Miu Miu, Dior, Saint Laurent, Gucci, Prada, Ralph Lauren, Burberry i Coach. Niżej z kolei znalazły się Chloé, The Row, Versace, Bottega Veneta, Celine, Moncler, Loewe, debiutująca w zestawieniu Phoebe Philo, Jacquemus i wreszcie zamykająca czołową dwudziestkę sportowa marka z górnej półki Stone Island.

Cenowo właściwie wszystkie te marki plasują się znacznie wyżej w porównaniu z Massimo Dutti. Czy tylko stosunkowo przystępne ceny wyrobów hiszpańskiej marki zadecydowały o jej sukcesie w aktualnym rankingu Lysta?

Najbardziej pożądane marki świata mody. Sukces Massimo Dutti

Jak informują twórcy zestawienia, zainteresowanie produktami z metką Massimo Dutti wzrosło w drugim kwartale tego roku o 43 proc. Na liście 10 najgorętszych akcesoriów, która zawsze towarzyszy zestawieniu 20 marek, znalazły się czarne, minimalistyczne skórzane japonki Massimo Dutti.

Zdaniem analityków Lysta na wynik Massimo Dutti zapracowała przede wszystkim Bella Hadid. W trakcie festiwalu w Cannes w maju supermodelka pokazała się w tychże japonkach, a także w dopasowanej, ciemnobrązowej sukience i z torebką z plecionki – wszystko marki Massimo Dutti. Jest niemal pewne, że była to płatna współpraca modelki z marką, która – jak widać – przyniosła wymierne rezultaty.

Drugą przyczyną, na którą wskazują eksperci, jest sezonowy wzrost popytu na ubrania i akcesoria w szeroko pojętym śródziemnomorskim stylu, w który doskonale wpisywała się stylizacja Hadid. Nie inaczej było z wyrobami Massimo Dutti, które zawsze podążają za trendami. Kojarzona głównie z uniwersalną i nowoczesną, a zarazem elegancką i wyrafinowaną odzieżą dla kobiet na co dzień i do pracy marka Massimo Dutti ma w ofercie również typowo wakacyjne ubrania.

Przyczyn rosnącej popularności marki Massimo Dutti z pewnością należy doszukiwać się też w długofalowej strategii przewodniczącej rady nadzorczej Inditexu, Marty Ortegi Pérez. Od szeregu lat córka założyciela Inditexu Amancio Ortegi bardzo stara się wybić do sfery premium przede wszystkim Zarę, ale również jej siostrzane marki. Ortega Pérez inwestuje miliony euro w nowy wystrój sklepów swoich marek oraz w kampanie reklamowe z udziałem artystów i czołowych postaci świata „wysokiej mody” – projektantów, fotografów, a także modelek i modeli.