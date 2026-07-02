Marki Charvet nie trzeba przedstawiać nikomu, kto ceni elegancję o bezkompromisowej jakości. Szczycąca się prawie dwustuletnią historią marka luksusowych koszul, której klientami są celebryci, biznesmeni i koronowane głowy, ma nowego właściciela. Teraz należy do grupy Chanel.

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Grupa Chanel przejmuje markę Charvet

Marka Charvet, którą w Paryżu w 1838 r. założył Joseph-Christophe Charvet, to od prawie 200 lat europejski lider w branży luksusowych koszul męskich, a także damskich. Charvet założył pierwsze w Paryżu atelier, które zajmowało się całym procesem uszycia koszuli: od zdjęcia miary i doboru tkanin (dawniej to klient musiał je zdobyć we własnym zakresie) aż po ostatnie poprawki.

Charvet był też jednym z ojców współczesnej mody męskiej. Uważa się, że to właśnie on stworzył model koszuli z wywijanym, a także z odpinanym kołnierzem.

Do znajdującego się na rogu paryskiego Placu Vendôme przychodzili tacy prominentni klienci jak Charles Baudelaire, Marcel Proust, Winston Churchill, Jean Cocteau, Charles de Gaulle i Coco Chanel. Teraz są to między innymi król Karol III, Kate Moss, David Beckham i wiele, wiele innych sławnych postaci.

Z czasem marka Charvet poszerzyła swoją ofertę o krawaty, apaszki i obuwie. Do dziś jedna z najstarszych francuskich marek odzieżowych posiada tylko jedną manufakturę, która znajduje się w miejscowości Saint-Gaultier we francuskim regionie Indre.

Od 188 lat marka znajdowała się w rękach potomków Charveta, potem rodziny Denisa Colbana, dostarczyciela tkanin dla Charveta. Jak podaje m.in. „Financial Times”, Charvet ma nowego właściciela.

Paryską markę przejęła właśnie grupa Chanel, czyli firma jednej z dawnych klientek Charveta. Do Chanel należy teraz m.in. siedziba i sklep Charveta przy Placu Vendôme. Kwoty transakcji nie ujawniono.

Chanel – potęga europejskiego rzemiosła

Obie firmy zacieśniły swoje relacje już wiele miesięcy temu, przygotowując debiutancką kolekcję Matthieu Blazy’ego, nowego dyrektora kreatywnego Chanel. Pojawiła się wtedy idea silniejszej ochrony wyjątkowego dziedzictwa francuskiego producenta koszul.

Dla tradycyjnie „kobiecej” marki, jaką jest Chanel, ale której projektami interesuje się coraz więcej mężczyzn, przejęcie Charveta to świetna okazja na wzmocnienie swojego wizerunku właśnie w gronie panów. Charvet z kolei – tradycyjnie marka koszul męskich – zyskuje coraz większe grono klientek i teraz ma większe szanse na przyciągnięcie kobiet.

Kluczową kwestią dla byłych już właścicieli Charveta było zachowanie tożsamości i niezależności marki – i ma to zagwarantowane ze strony Chanel. Szef działu mody Chanel poinformował, że dla zachowania dotychczasowej jakości i kreatywnej niezależności Charvet będzie działać jako osobne przedsiębiorstwo.

Charvet dołączył do coraz dłuższej listy niewielkich, rzemieślniczych europejskich pracowni, jakie znajdują się w portfolio grupy Chanel. W ostatnich latach firma braci Wertheimerów zwiększyła swoje udziały lub całkowicie przejęła takie szwalnie, zakłady szewskie i krawieckie, garbarnie i innych wytwórców, jak Confection de Sully, Domicia Production, Marque & Mod, Maroquinerie de Champagne, Grey Mer, Nuova Impala, Cariaggi, Leo France czy Vimar 1991.