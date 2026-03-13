Wszystko było gotowe przed pokazem najnowszej kolekcji domu mody Giambattista Valli, który miał odbyć się 6 marca o godz. 14:30 w ramach paryskiego tygodnia mody. Czekały kreacje i modelki, gotowa była scenografia i scenariusz pokazu. Tymczasem w ostatniej chwili pokaz znikł z harmonogramu. Taka sytuacja zdarza się drugi raz z rzędu.

Co dalej z domem mody Giambattista Valli?

Pochodzący z Rzymu projektant Giambattista Valli założył swój dom mody w 2005 roku. Valli, który osiadł w Paryżu, do dziś zajmuje stanowisko dyrektora kreatywnego w swojej marce.

Romantyczne projekty Valliego szybko zyskały sympatię zamożnych klientek z całego świata i uplasowały Włocha w światowej czołówce projektantów „wysokiej mody”. Jako jeden z niewielu obcokrajowców Giambattista Valli jest członkiem Fédération de la Haute Couture et de la Mode, organizacji zarządzającej tygodniem mody w Paryżu. W 2011 r. otrzymał też prestiżowy francuski Order Sztuki i Literatury.

Na wizerunku marki Valliego pojawia się jednak coraz więcej rys. Na kilka dni przed pokazem najnowszej, jesienno–zimowej kolekcji prêt-à-porter odwołano również i to wydarzenie.