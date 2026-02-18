Jonathan Anderson w 2025 roku, podczas jesiennego pokazu dla Diora.
Wraz z powołaniem nowej osoby na stanowisko dyrektora kreatywnego przed słynnym francuskim domem mody Dior otworzył się nowy rozdział. W dużym wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „Esquire” Jonathan Anderson podzielił się swoją wizją tego, jaki ma być „nowy Dior”. Nawiązał też to trendu, który w ostatnich latach zrobił ogromną furorę w świecie mody.
W przyszłym roku dom mody Dior będzie świętował 80. rocznicę powstania. Jedną z centralnych postaci przyszłorocznego jubileuszu będzie pochodzący z Irlandii Północnej brytyjski projektant Jonathan Anderson – jedna z najciekawszych postaci współczesnej mody i dyrektor kreatywny francuskiej marki.
W ubiegłym roku Anderson najpierw zastąpił swojego rodaka Kim Jonesa na stanowisku dyrektora kreatywnego działu męskiego w Diorze. Niedługo potem zarząd firmy ogłosił, że 41-letni projektant przejmie stery również w prestiżowym dziale mody kobiecej, przejmując obowiązki po Marii Grazii Chiuri. Anderson jest pierwszym w historii Diora projektantem, który samodzielnie prowadzi oba działy.
Anderson zaprezentował jak dotąd trzy kolekcje prêt-à-porter dla mężczyzn i jedną dla kobiet. W styczniu 2026 r. świat ujrzał pierwszą kolekcję haute couture przygotowaną przez Brytyjczyka, która – jak się przyjęło w branży – była swoistym podpisem projektanta i zapowiedzią jego wizji co do stylu Diora.
Wyraźnie widać, że kierunek, jaki obrał Anderson znacznie różni się od tego, jakim podążali jego poprzednicy. W najnowszym wywiadzie, jakiego udzielił brytyjskiej edycji magazynu „Esquire”, projektant podzielił się swoim pomysłem na nowe oblicze Diora.
Swoją kreatywność i innowacyjne podejście do projektowania Anderson pokazał w projektach swojej własnej marki JW Anderson, którą założył w 2008 r. Marka odniosła duży komercyjny sukces, podobnie jak dom mody Loewe, w który Brytyjczyk – jako dyrektor kreatywny – tchnął nowego ducha.
Sukcesowi Loewe z Andersonem za sterami sprzyjała silna obecność marki w social mediach i liczne współprace z idolami pokolenia Z. W ciągu 11 lat przychody marki wzrosły czterokrotnie.
Misję poprawy wyników sprzedażowych powierzył Andersonowi zarząd Diora. W jaki sposób projektant będzie chciał ją realizować? W rozmowie z „Esquire’em” zaznaczył, że nie ma zamiaru podobać się wszystkim i będzie trzymał się z dala od modnego „cichego luksusu”.
Projektant zajął zdecydowane stanowisko w temacie tej „bezpiecznej” estetyki spod znaku minimalizmu i kaszmirowych swetrów, która zyskała popularność po pandemii. „Uważam, że cichy luksus to duszna i nudna koncepcja. Ta estetyka jest jak tlenek węgla” – stwierdził.
Anderson w rozmowie z magazynem dodał, że domy mody w ostatnich latach coraz częściej starają się zaprezentować kolekcje pozbawione elementu ryzyka czy kreatywności. „Jeśli oferujesz coś nowego, wiedząc, że to może być wyzwaniem dla wielu osób, wywołujesz w ten sposób reakcję. Jeśli nie ma reakcji, a słyszysz jedynie, że twoja kolekcja jest »ładna«, to oznacza, że znalazłeś się w niewłaściwym miejscu”.
Co odróżnia marki stawiające na „cichy luksus” od domu mody Dior pod rządami Jonathana Andersona? „Nasza oferta to prawdziwe krawiectwo” – przekonuje. „Nasze ubrania mają strukturę. W przypadku »cichego luksusu« mamy do czynienia z miękką strukturą, z estetycznym luzem. U nas chodzi bardziej o to, by założyć coś bardziej eleganckiego, co cię wyróżnia. Nie tworzymy »zrelaksowanego luksusu«” – mówi Anderson.
Brytyjczyk w rozmowie z „Esquire'em” podkreśla, że jego praca to nie tylko projektowanie, ale i myślenie o wynikach sprzedaży. Mimo to Anderson zapewnia, że Dior będzie daleko od estetyki „bezpiecznego środka”. „Na spotkaniach wewnętrznych powtarzam, że nie możemy zadowolić wszystkich. Gdybyśmy to robili, co by nas wyróżniało?” – podkreśla w rozmowie.
Od strony produkcyjnej Dior z Andersonem na czele będzie w dalszym ciągu kładł nacisk na to, co odróżnia go od wielu innych marek z górnej półki. Mowa o rzemieślniczym krawiectwie najwyższej klasy, które bazuje na pracy wysoko wykwalifikowanych mistrzów. Projektant zapewnił, że w przypadku Diora nie będzie mowy o przenoszeniu produkcji do tańszych fabryk.
„Staram się odbudować to, czym jest marka Christian Dior. Dlaczego ktoś ma kupować te produkty? Bo to marka z historią? Na pewno. Bo jest luksusowa? Też. Bo ma świetny storytelling i wspaniałe tradycje? Tak. Ale dotarcie do klienta wymaga zrozumienia, gdzie jest twoje miejsce wśród tak wielu marek” – tłumaczy Anderson w rozmowie z „Esquire'em”.
