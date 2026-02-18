Reklama

Nowe porządki w domu mody Dior. Jonathan Anderson: „Nie zadowolimy wszystkich”

Ostatnie lata stały pod znakiem oszczędnej estetyki „quiet luxury”, ale Jonathan Anderson, dyrektor kreatywny domu mody Dior, a wcześniej Loewe, ma na jej temat jednoznaczną opinię.

Publikacja: 18.02.2026 05:00

Jonathan Anderson w 2025 roku, podczas jesiennego pokazu dla Diora.

Jonathan Anderson w 2025 roku, podczas jesiennego pokazu dla Diora.

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Izabela Popko

Wraz z powołaniem nowej osoby na stanowisko dyrektora kreatywnego przed słynnym francuskim domem mody Dior otworzył się nowy rozdział. W dużym wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „Esquire” Jonathan Anderson podzielił się swoją wizją tego, jaki ma być „nowy Dior”. Nawiązał też to trendu, który w ostatnich latach zrobił ogromną furorę w świecie mody.

Jonathan Anderson: Nowe zasady w domu mody Dior

W przyszłym roku dom mody Dior będzie świętował 80. rocznicę powstania. Jedną z centralnych postaci przyszłorocznego jubileuszu będzie pochodzący z Irlandii Północnej brytyjski projektant Jonathan Anderson – jedna z najciekawszych postaci współczesnej mody i dyrektor kreatywny francuskiej marki.

W ubiegłym roku Anderson najpierw zastąpił swojego rodaka Kim Jonesa na stanowisku dyrektora kreatywnego działu męskiego w Diorze. Niedługo potem zarząd firmy ogłosił, że 41-letni projektant przejmie stery również w prestiżowym dziale mody kobiecej, przejmując obowiązki po Marii Grazii Chiuri. Anderson jest pierwszym w historii Diora projektantem, który samodzielnie prowadzi oba działy.

Czytaj więcej

Marka Ralph Lauren ubrała amerykańskich olimpijczyków na tegoroczne igrzyska Milano Cortina.
Moda
Ubrała Amerykanów na igrzyska. Słynna marka chwali się wynikami sprzedaży

Anderson zaprezentował jak dotąd trzy kolekcje prêt-à-porter dla mężczyzn i jedną dla kobiet. W styczniu 2026 r. świat ujrzał pierwszą kolekcję haute couture przygotowaną przez Brytyjczyka, która – jak się przyjęło w branży – była swoistym podpisem projektanta i zapowiedzią jego wizji co do stylu Diora.

Reklama
Reklama

Wyraźnie widać, że kierunek, jaki obrał Anderson znacznie różni się od tego, jakim podążali jego poprzednicy. W najnowszym wywiadzie, jakiego udzielił brytyjskiej edycji magazynu „Esquire”, projektant podzielił się swoim pomysłem na nowe oblicze Diora.

Jonathan Anderson o modzie na „cichy luksus”

Swoją kreatywność i innowacyjne podejście do projektowania Anderson pokazał w projektach swojej własnej marki JW Anderson, którą założył w 2008 r. Marka odniosła duży komercyjny sukces, podobnie jak dom mody Loewe, w który Brytyjczyk – jako dyrektor kreatywny – tchnął nowego ducha.

Sukcesowi Loewe z Andersonem za sterami sprzyjała silna obecność marki w social mediach i liczne współprace z idolami pokolenia Z. W ciągu 11 lat przychody marki wzrosły czterokrotnie.

Misję poprawy wyników sprzedażowych powierzył Andersonowi zarząd Diora. W jaki sposób projektant będzie chciał ją realizować? W rozmowie z „Esquire’em” zaznaczył, że nie ma zamiaru podobać się wszystkim i będzie trzymał się z dala od modnego „cichego luksusu”.

Projektant zajął zdecydowane stanowisko w temacie tej „bezpiecznej” estetyki spod znaku minimalizmu i kaszmirowych swetrów, która zyskała popularność po pandemii. „Uważam, że cichy luksus to duszna i nudna koncepcja. Ta estetyka jest jak tlenek węgla” – stwierdził.

Anderson w rozmowie z magazynem dodał, że domy mody w ostatnich latach coraz częściej starają się zaprezentować kolekcje pozbawione elementu ryzyka czy kreatywności. „Jeśli oferujesz coś nowego, wiedząc, że to może być wyzwaniem dla wielu osób, wywołujesz w ten sposób reakcję. Jeśli nie ma reakcji, a słyszysz jedynie, że twoja kolekcja jest »ładna«, to oznacza, że znalazłeś się w niewłaściwym miejscu”.

Reklama
Reklama

Co odróżnia marki stawiające na „cichy luksus” od domu mody Dior pod rządami Jonathana Andersona? „Nasza oferta to prawdziwe krawiectwo” – przekonuje. „Nasze ubrania mają strukturę. W przypadku »cichego luksusu« mamy do czynienia z miękką strukturą, z estetycznym luzem. U nas chodzi bardziej o to, by założyć coś bardziej eleganckiego, co cię wyróżnia. Nie tworzymy »zrelaksowanego luksusu«” – mówi Anderson. 

Brytyjczyk w rozmowie z „Esquire'em” podkreśla, że jego praca to nie tylko projektowanie, ale i myślenie o wynikach sprzedaży. Mimo to Anderson zapewnia, że Dior będzie daleko od estetyki „bezpiecznego środka”. „Na spotkaniach wewnętrznych powtarzam, że nie możemy zadowolić wszystkich. Gdybyśmy to robili, co by nas wyróżniało?” – podkreśla w rozmowie.

Od strony produkcyjnej Dior z Andersonem na czele będzie w dalszym ciągu kładł nacisk na to, co odróżnia go od wielu innych marek z górnej półki. Mowa o rzemieślniczym krawiectwie najwyższej klasy, które bazuje na pracy wysoko wykwalifikowanych mistrzów. Projektant zapewnił, że w przypadku Diora nie będzie mowy o przenoszeniu produkcji do tańszych fabryk. 

„Staram się odbudować to, czym jest marka Christian Dior. Dlaczego ktoś ma kupować te produkty? Bo to marka z historią? Na pewno. Bo jest luksusowa? Też. Bo ma świetny storytelling i wspaniałe tradycje? Tak. Ale dotarcie do klienta wymaga zrozumienia, gdzie jest twoje miejsce wśród tak wielu marek” – tłumaczy Anderson w rozmowie z „Esquire'em”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda Luksus
Kolekcję ubrań Raffles uzupełniają akcesoria takie jak walizki czy kubki termiczne.
Moda
Luksusowa sieć hoteli debiutuje z kolekcją ubrań. Jej gwiazdą został kamerdyner
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
W przyszłym roku Ferragamo będzie świętować stulecie istnienia.
Moda
Włoski dom mody idzie do sądu. Stuletnia firma rodzinna kontra Donald Trump
Witryna butiku marki McQueen w Paryżu.
Moda
Ważą się losy słynnego brytyjskiego domu mody. Właściciel uciął spekulacje
ACG ma być adresowane do osób zainteresowanych bieganiem w terenie, ale też wędrówkami.
Moda
Nike przywraca do życia słynną markę. Gwiazdy na pokładzie, rusza ofensywa
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama