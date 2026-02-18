Wraz z powołaniem nowej osoby na stanowisko dyrektora kreatywnego przed słynnym francuskim domem mody Dior otworzył się nowy rozdział. W dużym wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „Esquire” Jonathan Anderson podzielił się swoją wizją tego, jaki ma być „nowy Dior”. Nawiązał też to trendu, który w ostatnich latach zrobił ogromną furorę w świecie mody.

Jonathan Anderson: Nowe zasady w domu mody Dior

W przyszłym roku dom mody Dior będzie świętował 80. rocznicę powstania. Jedną z centralnych postaci przyszłorocznego jubileuszu będzie pochodzący z Irlandii Północnej brytyjski projektant Jonathan Anderson – jedna z najciekawszych postaci współczesnej mody i dyrektor kreatywny francuskiej marki.

W ubiegłym roku Anderson najpierw zastąpił swojego rodaka Kim Jonesa na stanowisku dyrektora kreatywnego działu męskiego w Diorze. Niedługo potem zarząd firmy ogłosił, że 41-letni projektant przejmie stery również w prestiżowym dziale mody kobiecej, przejmując obowiązki po Marii Grazii Chiuri. Anderson jest pierwszym w historii Diora projektantem, który samodzielnie prowadzi oba działy.

Anderson zaprezentował jak dotąd trzy kolekcje prêt-à-porter dla mężczyzn i jedną dla kobiet. W styczniu 2026 r. świat ujrzał pierwszą kolekcję haute couture przygotowaną przez Brytyjczyka, która – jak się przyjęło w branży – była swoistym podpisem projektanta i zapowiedzią jego wizji co do stylu Diora.