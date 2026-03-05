Konkurs Global Change Award co roku nagradza najlepsze koncepcje, odpowiadające na problemy branży tekstylnej, które dotyczą jej negatywnego wpływu na środowisko. Organizatorem konkursu jest Fundacja H&M, działająca z ramienia słynnego szwedzkiego koncernu odzieżowego. W tym roku w gronie 20 finalistów znalazł się zespół polskich wynalazców, którzy opracowali innowacyjną technologię recyklingu problematycznych odpadów tekstylnych przy pomocy grzybów.

Konkurs Fundacji H&M. Global Change Award 2026: Polscy w finale

Branża tekstylna ma znaczący wkład w zanieczyszczenie naszej planety. Chodzi nie tylko o emisję gazów cieplarnianych, za które odpowiadają fabryki ubrań i gęsta sieć transportu towarów, ale też między innymi miliony ton ubrań, obuwia, torebek i innych produktów, które każdego roku trafiają na wysypiska śmieci.

Za całe zjawisko w dużej mierze odpowiadają odzieżowi giganci z segmentu fast fashion. Jednym z liderów w tej branży, którzy od lat z pewnymi sukcesami starają się zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, jest koncern H&M Group, właściciel znanej szwedzkiej marki odzieżowej.

Jedną z inicjatyw szwedzkiego giganta jest organizowany od 2015 r. doroczny konkurs Global Change Award, który nagradza innowacyjne i zarazem nadające się do wdrożenia rozwiązania, których celem jest rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska przez branżę tekstylną. W ramach tegorocznej edycji konkursu międzynarodowe jury ekspertów w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju wyłoniło 20 finalistów spośród 450 propozycji, które napłynęły z 81 krajów całego świata.