W finale konkursu Global Change Award 2026 znalazło się 20 podmiotów z całego świata.
Konkurs Global Change Award co roku nagradza najlepsze koncepcje, odpowiadające na problemy branży tekstylnej, które dotyczą jej negatywnego wpływu na środowisko. Organizatorem konkursu jest Fundacja H&M, działająca z ramienia słynnego szwedzkiego koncernu odzieżowego. W tym roku w gronie 20 finalistów znalazł się zespół polskich wynalazców, którzy opracowali innowacyjną technologię recyklingu problematycznych odpadów tekstylnych przy pomocy grzybów.
Branża tekstylna ma znaczący wkład w zanieczyszczenie naszej planety. Chodzi nie tylko o emisję gazów cieplarnianych, za które odpowiadają fabryki ubrań i gęsta sieć transportu towarów, ale też między innymi miliony ton ubrań, obuwia, torebek i innych produktów, które każdego roku trafiają na wysypiska śmieci.
Za całe zjawisko w dużej mierze odpowiadają odzieżowi giganci z segmentu fast fashion. Jednym z liderów w tej branży, którzy od lat z pewnymi sukcesami starają się zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, jest koncern H&M Group, właściciel znanej szwedzkiej marki odzieżowej.
Czytaj więcej
Jakie są ulubione marki luksusowe miłośników mody? Odpowiedź kryje się w najnowszym rankingu Lyst Index, w którym coraz wyraźniej swoją obecność za...
Jedną z inicjatyw szwedzkiego giganta jest organizowany od 2015 r. doroczny konkurs Global Change Award, który nagradza innowacyjne i zarazem nadające się do wdrożenia rozwiązania, których celem jest rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska przez branżę tekstylną. W ramach tegorocznej edycji konkursu międzynarodowe jury ekspertów w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju wyłoniło 20 finalistów spośród 450 propozycji, które napłynęły z 81 krajów całego świata.
Koncepcje, jakie nadesłali uczestnicy konkursu, dotyczą bardzo szerokiego spektrum zagadnień: od innowacyjnych materiałów, poprzez nowe sposoby funkcjonowania fabryk aż po gospodarkę odpadami. Cztery kategorie finałowe, do których zakwalifikowano łącznie 20 propozycji, to: „Zrównoważone materiały i procesy”, „Odpowiedzialna produkcja”, „Przemyślana konsumpcja” oraz „Dzikie karty”.
Do tej ostatniej kategorii dostał się polski startup Myco Renew pod kierownictwem Tomasza Mierzwy i prof. Katarzyny Turnau. Firma stworzyła technologię opierającą się na wykorzystaniu grzybów, która ma być odpowiedzią na zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem i toksycznymi substancjami pochodzącymi z tekstyliów.
Technologia firmy Myco Renew polega na wykorzystaniu procesu bioremediacji. To nic innego jak oczyszczanie mieszanych i zanieczyszczonych odpadów tekstylnych, które są najbardziej problematyczne pod kątem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania.
Wyselekcjonowane grzyby rozkładają takie naturalne tkaniny jak bawełna, wełna i jedwab, tkaniny półsyntetyczne, czyli na przykład wiskozę czy rayon i wreszcie przekształcają poliester, nylon i inne tkaniny syntetyczne na neutralne dla środowiska cegły – czyli materiał budowlany. Substancje, które są produktami ubocznymi tych procesów, przetwarza się na ekologiczne skóry i oddychające tkaniny, podobne do tych, które szyje się z włókna bambusowego.
W kolejnym etapie konkursu jury jeszcze raz przyjrzy się finałowym koncepcjom, z których wyłoni dziesięciu zwycięzców. Otrzymają oni granty i możliwość udziału w rocznym programie rozwijającym ich projekty. Zwycięzców konkursu Global Change Award 2026 poznamy już w czerwcu tego roku.
Amerykańscy inwestorzy nie przejmą włoskiego domu mody Missoni. Rodzina właścicieli słynnej marki sprzedała swoj...
Kolejna odsłona współpracy JW Anderson i Uniqlo to interpretacja stylu „preppy”, w której najważniejsze są klasy...
Japońska marka Muji, specjalizująca się w artykułach wyposażenia wnętrz i dodatkach do domu, ogłosiła pięcioletn...
Świetnie znają ją miłośnicy tenisa, bo przez lata była związana z Wimbledonem. Slazenger – marka mająca 145 lat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas