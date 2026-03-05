Reklama

Polacy wśród najbardziej innowacyjnych w branży odzieżowej. Nagroda Fundacji H&M

Szwedzki koncern H&M Group ogłosił listę finalistów swojego dorocznego konkursu Global Change Award. W gronie wyróżnionych znalazł się polski startup, którego celem jest skuteczne wykorzystanie i przetwarzanie odpadów tekstylnych.

Publikacja: 05.03.2026 14:35

W finale konkursu Global Change Award 2026 znalazło się 20 podmiotów z całego świata.

W finale konkursu Global Change Award 2026 znalazło się 20 podmiotów z całego świata.

Foto: H&M Foundation

Izabela Popko

Konkurs Global Change Award co roku nagradza najlepsze koncepcje, odpowiadające na problemy branży tekstylnej, które dotyczą jej negatywnego wpływu na środowisko. Organizatorem konkursu jest Fundacja H&M, działająca z ramienia słynnego szwedzkiego koncernu odzieżowego. W tym roku w gronie 20 finalistów znalazł się zespół polskich wynalazców, którzy opracowali innowacyjną technologię recyklingu problematycznych odpadów tekstylnych przy pomocy grzybów.

Konkurs Fundacji H&M. Global Change Award 2026: Polscy w finale

Branża tekstylna ma znaczący wkład w zanieczyszczenie naszej planety. Chodzi nie tylko o emisję gazów cieplarnianych, za które odpowiadają fabryki ubrań i gęsta sieć transportu towarów, ale też między innymi miliony ton ubrań, obuwia, torebek i innych produktów, które każdego roku trafiają na wysypiska śmieci.

Za całe zjawisko w dużej mierze odpowiadają odzieżowi giganci z segmentu fast fashion. Jednym z liderów w tej branży, którzy od lat z pewnymi sukcesami starają się zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, jest koncern H&M Group, właściciel znanej szwedzkiej marki odzieżowej.

Jedną z inicjatyw szwedzkiego giganta jest organizowany od 2015 r. doroczny konkurs Global Change Award, który nagradza innowacyjne i zarazem nadające się do wdrożenia rozwiązania, których celem jest rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska przez branżę tekstylną. W ramach tegorocznej edycji konkursu międzynarodowe jury ekspertów w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju wyłoniło 20 finalistów spośród 450 propozycji, które napłynęły z 81 krajów całego świata.

Koncepcje, jakie nadesłali uczestnicy konkursu, dotyczą bardzo szerokiego spektrum zagadnień: od innowacyjnych materiałów, poprzez nowe sposoby funkcjonowania fabryk aż po gospodarkę odpadami. Cztery kategorie finałowe, do których zakwalifikowano łącznie 20 propozycji, to: „Zrównoważone materiały i procesy”, „Odpowiedzialna produkcja”, „Przemyślana konsumpcja” oraz „Dzikie karty”.

Do tej ostatniej kategorii dostał się polski startup Myco Renew pod kierownictwem Tomasza Mierzwy i prof. Katarzyny Turnau. Firma stworzyła technologię opierającą się na wykorzystaniu grzybów, która ma być odpowiedzią na zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem i toksycznymi substancjami pochodzącymi z tekstyliów.

Fundacji H&M: Konkurs Global Change Award 2026

Technologia firmy Myco Renew polega na wykorzystaniu procesu bioremediacji. To nic innego jak oczyszczanie mieszanych i zanieczyszczonych odpadów tekstylnych, które są najbardziej problematyczne pod kątem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Wyselekcjonowane grzyby rozkładają takie naturalne tkaniny jak bawełna, wełna i jedwab, tkaniny półsyntetyczne, czyli na przykład wiskozę czy rayon i wreszcie przekształcają poliester, nylon i inne tkaniny syntetyczne na neutralne dla środowiska cegły – czyli materiał budowlany. Substancje, które są produktami ubocznymi tych procesów, przetwarza się na ekologiczne skóry i oddychające tkaniny, podobne do tych, które szyje się z włókna bambusowego.

W kolejnym etapie konkursu jury jeszcze raz przyjrzy się finałowym koncepcjom, z których wyłoni dziesięciu zwycięzców. Otrzymają oni granty i możliwość udziału w rocznym programie rozwijającym ich projekty. Zwycięzców konkursu Global Change Award 2026 poznamy już w czerwcu tego roku.

Źródło: rp.pl

