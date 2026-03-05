Od kilku lat rynek żył informacją, że Missoni, znana włoska marka ze świata mody, zmieni właściciela. Nabywcą firmy kontrolowanej przez rodzinę Missonich miał zostać inwestor ze Stanów Zjednoczonych.

Sprawa została rozstrzygnięta, ale ostateczna decyzja jest zaskoczeniem dla rynku – Missoni pozostanie firmą włoską. Amerykanie musieli obejść się smakiem.

Dom mody Missoni nie zostanie przejęty przez Amerykanów

Marka Missoni powstała w 1953 r., jej twórcami było pochodzące z Lombardii małżeństwo Ottavio i Rosita Missoni. Marka zasłynęła przede wszystkim ze swoich wysokiej jakości dzianin w charakterystyczne wielokolorowe, zygzakowate wzory.

Projekty domu mody Missoni zyskały ogromną popularność – zarówno we Włoszech, jak i za granicą. „Zygzak” Missoni stał się uniwersalnym symbolem cichego luksusu we włoskim stylu na długo, zanim to pojęcie stało się popularne.

W rękach rodziny Missonich znajdowało się 59 proc. akcji firmy, reszta należała do włoskiej firmy FSI, największego krajowego funduszu inwestycyjnego w Europie. W 2023 r. pojawiły się informacje, że rodzina Missonich planuje sprzedaż swojej części aktywów.