Znany dom mody nie trafi w ręce Amerykanów. Włosi zaskoczyli rynek

Amerykańscy inwestorzy nie przejmą włoskiego domu mody Missoni. Rodzina właścicieli słynnej marki sprzedała swoje udziały włoskiemu partnerowi biznesowemu oraz inwestorowi z Niemiec.

Publikacja: 05.03.2026 11:55

Pokaz kolekcji Missoni podczas jesiennego tygodnia mody w Mediolanie we wrześniu 2025 roku.

Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Izabela Popko

Od kilku lat rynek żył informacją, że Missoni, znana włoska marka ze świata mody, zmieni właściciela. Nabywcą firmy kontrolowanej przez rodzinę Missonich miał  zostać inwestor ze Stanów Zjednoczonych.

Sprawa została rozstrzygnięta, ale ostateczna decyzja jest zaskoczeniem dla rynku – Missoni pozostanie firmą włoską. Amerykanie musieli obejść się smakiem.

Dom mody Missoni nie zostanie przejęty przez Amerykanów

Marka Missoni powstała w 1953 r., jej twórcami było pochodzące z Lombardii małżeństwo Ottavio i Rosita Missoni. Marka zasłynęła przede wszystkim ze swoich wysokiej jakości dzianin w charakterystyczne wielokolorowe, zygzakowate wzory.

Projekty domu mody Missoni zyskały ogromną popularność – zarówno we Włoszech, jak i za granicą. „Zygzak” Missoni stał się uniwersalnym symbolem cichego luksusu we włoskim stylu na długo, zanim to pojęcie stało się popularne.

W rękach rodziny Missonich znajdowało się 59 proc. akcji firmy, reszta należała do włoskiej firmy FSI, największego krajowego funduszu inwestycyjnego w Europie. W 2023 r. pojawiły się informacje, że rodzina Missonich planuje sprzedaż swojej części aktywów.

ACG ma być adresowane do osób zainteresowanych bieganiem w terenie, ale też wędrówkami.
Moda
Nike przywraca do życia słynną markę. Gwiazdy na pokładzie, rusza ofensywa

Wiadomo już, jakie ostatecznie będą dalsze losy słynnej włoskiej marki. Fundusz FSI zwiększył swoje zaangażowanie w Missoni z 41 proc. do 75 proc.. Do finalizacji przejęcia aktywów rodziny Missonich doszło 3 marca 2026 r.

Jednocześnie nie potwierdziły się spekulacje o tym, że akcje Missonich przejdą w ręce inwestora ze Stanów Zjednoczonych. Przejęciem aktywów założycieli marki interesowało się wiele włoskich i zagranicznych podmiotów, także z USA. Ostatecznie jednak fundusz FSI zadecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie zatrzymanie większości udziałów we Włoszech.

Drugim udziałowcem w Missoni jest niemiecki holding należący do rodzin Fassin z Sycylii i Bachmueller z Niemiec. Nowi inwestorzy operują za pośrednictwem holdingu Katjes Quiet Luxury, właściciela marki luksusowych kurtek i płaszczy Bogner, którą rozsławił udział jej ubrań w filmie „Szpieg, który mnie kochał” z Rogerem Moore'em. Bogner był też jednym z partnerów tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

Missoni przestaje być firmą rodzinną

Firma Katjes Quiet Luxury nabyła 27 proc. akcji Missoni. Stanowisko prezesa marki zachowa Livio Proli, który wcześniej był przez 25 lat związany z domem mody Armani. W zarządzie pozostanie też współzałożyciel FSI, Barnaba Ravanne.

Rodzina Missonich w dalszym ciągu będzie kierowała Fundacją Ottavio i Rosity Missonich. Organizacja zajmuje się utrzymaniem dziedzictwa marki i dorobku jej właścicieli.

Inwestorzy od lat interesowali się marką Missoni. Nawet pomimo kryzysu z czasów pandemii w ostatnich latach firma podwoiła swoje roczne przychody do około 130 milionów euro. Taki sukces udało się osiągnąć dzięki funduszowi FSI, który kupił udziały w Missoni w 2018 r.

Z pozytywnym przyjęciem ze strony klientów spotkały się też najnowsze kolekcje na wiosnę i lato oraz jesień i zimę 2026 r., których autorem jest dyrektor kreatywny Missoni, Alberto Caliri. Sprzedaż projektów Caliriego zaliczyła wzrost na poziomie 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, co oznacza, że Missoni radzi sobie na rynku mody z górnej półki znacznie lepiej niż wiele innych graczy w tej wysoce konkurencyjnej branży.

Źródło: rp.pl

