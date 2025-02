Pokaz marki Dior w czasie tegorocznego tygodnia mody w Paryżu. Foto: Julien De Rosa/AFP

Tymczasem wygląda na to, że ciałopozytywność poniosła klęskę. Zdaniem niektórych – ostateczną. Jeśli przeanalizować tegoroczny tydzień mody w Paryżu, można dojść do wniosku, że promowanie bardziej realistycznych rozmiarów i kształtów kobiecych przestaje być trendem, który interesuje branżę mody.

Znów najmodniejsze stały się fasony podkreślające szczupłą sylwetkę, a status elity wśród miłośników mody, a także modeli i modelek, umocnili ci najszczuplejsi.

Czytaj więcej Moda „Efekt Ozempiku” w świecie mody. Ten trend staje się coraz powszechniejszy Popularność środków pomagających zmniejszyć wagę ujawnia się również w branży mody. Na problem zwracają uwagę eksperci, którzy przeanalizowali to zjawisko. Dane pokazują, że opanowało ono pokazy czołowych marek modowych.

Zdaniem obserwatorów świata mody wyraźnie widać to po ostatnich pokazach czołowych marek w trakcie tygodnia mody w Paryżu – światowej stolicy mody, wyznaczającej najważniejsze trendy. Jedynie garstka projektantów (choćby Rick Owens) zaangażowała do swoich pokazów modelki i modeli, których sylwetki bardziej przystają do realiów, czyli do tego, jak wygląda większość z nas.