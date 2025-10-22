W świecie znanych marek filozofia działania jest równie ważna jak produkt. To, co robisz, ma ogromne znaczenie, ale równie istotne jest, „dlaczego” robisz właśnie to, a nie coś innego. Klienci i klientki mają dzisiaj tak bogaty wybór, że trzeba się wyróżnić. Można robić to poprzez kampanie reklamowe czy współpracę z influencerami. Można też – poprzez opowiedzenie własnej filozofii działania, która wskazuje, czym dana marka jest i – co równie ważne – czym nie jest.

Uniqlo: LifeWear czyli lepsze życie

LifeWear – to pojęcie stało się kluczowe dla marki Uniqlo. By zrozumieć dlaczego, trzeba najpierw powiedzieć, czym Uniqlo nie jest. Otóż nie jest marką modową, powielającą trendy, żywiącą się tym, co chwilowe. Uniqlo to firma odzieżowa, która chce, by jej produkty były częścią codziennego życia klientów i klientek.

Stąd bierze swój początek określenie LifeWear. Przedstawiciele Uniqlo tłumaczą je tak: odzież stworzona po to, by życie stawało się lepsze. Uniqlo stawia na funkcjonalność, innowacyjne materiały, wygodę oraz ponadczasowy, minimalistyczny design – na tyle uniwersalny, że bez trudu można go łączyć z innymi elementami garderoby. Takie podejście w branży odzieżowej nie jest powszechne, ale pozwala Uniqlo dążyć do realizacji innego celu: długowieczności produkowanych przez siebie ubrań.

Filozofia LifeWear to w Polsce nadal nowość. Nic dziwnego – Uniqlo zadebiutowało w Polsce zaledwie 3 lata temu. Na początek – testowo, ze sklepem typu pop-up, który miał pomóc rozeznać sytuację i pokazać Polakom, czym są ubrania Uniqlo.