Stoiska Re.Uniqlo Studio stały się powszechne w sklepach Uniqlo na świecie. Od 23 października są też w Polsce.
Foto: Materiały prasowe
W świecie znanych marek filozofia działania jest równie ważna jak produkt. To, co robisz, ma ogromne znaczenie, ale równie istotne jest, „dlaczego” robisz właśnie to, a nie coś innego. Klienci i klientki mają dzisiaj tak bogaty wybór, że trzeba się wyróżnić. Można robić to poprzez kampanie reklamowe czy współpracę z influencerami. Można też – poprzez opowiedzenie własnej filozofii działania, która wskazuje, czym dana marka jest i – co równie ważne – czym nie jest.
LifeWear – to pojęcie stało się kluczowe dla marki Uniqlo. By zrozumieć dlaczego, trzeba najpierw powiedzieć, czym Uniqlo nie jest. Otóż nie jest marką modową, powielającą trendy, żywiącą się tym, co chwilowe. Uniqlo to firma odzieżowa, która chce, by jej produkty były częścią codziennego życia klientów i klientek.
Stąd bierze swój początek określenie LifeWear. Przedstawiciele Uniqlo tłumaczą je tak: odzież stworzona po to, by życie stawało się lepsze. Uniqlo stawia na funkcjonalność, innowacyjne materiały, wygodę oraz ponadczasowy, minimalistyczny design – na tyle uniwersalny, że bez trudu można go łączyć z innymi elementami garderoby. Takie podejście w branży odzieżowej nie jest powszechne, ale pozwala Uniqlo dążyć do realizacji innego celu: długowieczności produkowanych przez siebie ubrań.
Filozofia LifeWear to w Polsce nadal nowość. Nic dziwnego – Uniqlo zadebiutowało w Polsce zaledwie 3 lata temu. Na początek – testowo, ze sklepem typu pop-up, który miał pomóc rozeznać sytuację i pokazać Polakom, czym są ubrania Uniqlo.
Ten etap dobiegł końca. Pop-up, nieco zbyt mały i ciasny, został zamknięty i zmienił się w pełnowymiarowy sklep flagowy, który otwiera się 23 października w warszawskich domach towarowych, naprzeciwko MSN-u i Pałacu Kultury.
Uniqlo wraca w ten sposób do miejsca, w którym rozpoczęło swoją przygodę z polskim rynkiem, ale to powrót w innej formie. Transformacja niewielkiego sklepu w pełnoprawny salon nie jest jedynie zmianą skali. To także stworzenie miejsca, które ma pełnić kilka funkcji. Po pierwsze – ma być sklepem. Po drugie – ma stanowić miejsce kontaktu klientów z produktami i technologiami oferowanymi przez Uniqlo.
Przeszycia sashiko na ubraniach.
Foto: Materiały prasowe
– Wierzymy, że doświadczenie klientów i klientek jest niezwykle ważne – mówi mi Kohsuke Kobayashi, Chief Operating Officer na rynkach niemieckim i polskim. – W sklepie możesz przymierzyć ubrania, ale też porozmawiać z pracownikami czy poprosić o radę twoich bliskich, którzy przyszli z tobą. Dzięki temu klienci i klientki są bardziej zadowoleni z zakupów. Z drugiej strony – bardzo wielu klientów wyszukuje nasze produkty w internecie, a następnie przychodzi do sklepów, żeby je poznać i przymierzyć. Dlatego internet i sklepy fizyczne tworzą wspólnie jeden system – tłumaczy Kohsuke Kobayashi.
Warszawski sklep w nowej odsłonie ma dwa piętra i łącznie blisko 1500 metrów kwadratowych powierzchni. Mieści się na niej nie tylko szereg kolekcji dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci, pojawiły się również całkiem nowe usługi. Chodzi przede wszystkim o RE.UNIQLO Studio, przestrzeń, w której można naprawić produkty Uniqlo, np. doszywając guziki, reperując dziury czy przetarcia, a także wzbogacając je o tradycyjne japońskie przeszycia sashiko. Studio oferuje także możliwość personalizacji ubrań poprzez hafty.
Hafty na bestsellerowych torebkach Mini Shoulder Bag.
Foto: Materiały prasowe
– Staramy się produkować tylko to, czego potrzebują klienci. To podstawa. Chcemy też, żeby klienci nosili nasze ubrania dłużej. Usługa Re.Uniqlo daje im możliwość naprawienia ubrań albo ich personalizacji. Celem z jednej strony jest realizacja polityki sustainability, z drugiej – zależy nam na tym, żeby klienci czuli się po prostu zadowoleni – wyjaśnia Kohsuke Kobayashi.
RE.UNIQLO to znacznie szerszy projekt, który stanowi część globalnej strategii wdrażanej energicznie przez japoński koncern. Obejmuje on między innymi recykling ubrań przyniesionych do sklepu przez klientów i klientki – dzięki temu tkaniny zostają przetworzone i ponownie wykorzystane w produkcji, co zmniejsza ilość odpadów. Druga ścieżka to ponowne wykorzystanie ubrań – te w dobrym stanie przekazywane są potrzebującym, m.in. uchodźcom czy osobom dotkniętym przez kryzysy humanitarne. Cel nadrzędny: wydłużyć cykl życia produktów, sprawić, by dłużej były przydatne.
Stanowisko Re.Uniqlo Studio w sklep Uniqlo w Londynie.
Foto: Materiały prasowe
Warto umieścić działania Uniqlo w szerszym kontekście. Branża odzieżowa jest jedną z najbardziej krytykowanych pod względem negatywnego wpływu na środowisko. Presja ze strony konsumentów, organizacji ekologicznych i regulatorów sprawia, że marki nie mogą poprzestać na deklaracjach, muszą podejmować konkretne działania. W Polsce i w Europie rośnie świadomość konsumencka – coraz częściej pytamy, skąd pochodzi ubranie, z czego zostało zrobione i co się z nim stanie, gdy postanowimy się z nim rozstać.
Filozofia LifeWear to niejako odpowiedź na te oczekiwania. Z jednej strony – zakłada produkcję ubrań, będących odpowiedzią na codzienne potrzeby klientów i klientek. Z drugiej – to działania, których celem jest jak najbardziej wydajne ponowne wykorzystanie używanych produktów Uniqlo – poprzez zbieranie ich, recykling czy ponowne wykorzystanie. Ta druga strona równania (lub „diagramu motylkowego” jak nazywa je szefostwo firmy) staje się kluczowa dla Uniqlo także w Polsce. Okazją do podkreślenia znaczenia tej strategii jest ponowne otwarcie flagowego sklepu w Warszawie.
Uniqlo podbiło światowe rynki między innymi komfortem, który oferują ubrania produkowane przez tę firmę. To zasługa nie tylko ponadczasowego designu, ale też innowacyjnych technologii, które od lat są znakiem rozpoznawczym japońskiego koncernu.
– Filozofią firmy jest wyprzedzanie i przekraczanie oczekiwań klientów i klientek – tłumaczy Kohsuke Kobayashi. – Nie chcemy jedynie zaspokajać potrzeb, zależy nam na tym, by zaoferować coś więcej. Przykładem jest technologia Heattech (cienka tkanina z włókien, które zamieniają wilgoć ludzkiego ciała w energię cieplną, a następnie zatrzymują ją – przyp. red.). Dawniej musieliśmy zakładać kilka warstw ubrań na siebie, by nie zmarznąć zimą. Dzisiaj, dzięki Heattech, możemy nosić mniej warstw. Dzięki temu czujemy się bardziej komfortowo, poprawia się też jakość naszego życia. Żeby osiągać tego typu cele, musimy dysponować innowacyjnymi technologiami, dlatego je rozwijamy – tłumaczy Kohsuke Kobayashi.
Jedna z japońskich fabryk Toray Industries.
Foto: Materiały prasowe
Kluczowe jest tu partnerstwo z Toray Industries, japońskim liderem w dziedzinie produkcji i badań nad zaawansowanymi włóknami i materiałami. Ta współpraca owocuje rozwiązaniami, które łączą innowacje, trwałość i komfort użytkowania. Dzięki współpracy z Toray Industries powstały takie innowacje jak wspomniany Heattech, który doczekał się już kilku wersji na różne warunki pogodowe, łącznie z najnowszą i najcieplejszą propozycją, czyli Heattech Cashmere.
Inną z innowacji jest technologia Puffertech, wykorzystywana między innymi w kurtkach zimowych. Jej opracowanie, wspólnie z Toray Industries, zajęło 10 lat. Dzięki tej innowacyjnej warstwie ocieplającej możliwe stało się produkowanie niezwykle ciepłych i lekkich okryć, zapewniających tak dobrą izolację termiczną jak tradycyjne kurtki puchowe.
Sklep w Paryżu
Foto: .Materiały prasowe
Wspólne badania Uniqlo i Toray Industries obejmują także rozwój materiałów pochodzących z recyklingu i rozwiązań pozwalających ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia produktu. Efektem tej współpracy jest między innymi technologia przetwarzania używanych kurtek puchowych, pozwalająca odzyskać to, co w nich najcenniejsze – puch, który dla branży odzieżowej jest cenny jak złoto. W fabryce Toray Industries puch z używanych kurtek zostaje odzyskany, a po oczyszczeniu, może wrócić do obiegu jako pełnowartościowy surowiec.
– Chcemy rozumieć, czego potrzebują nasi klienci. Produkty Uniqlo powstają w oparciu o ich sugestie. Zbieramy te informacje na całym świecie, to miliony opinii, które mają wpływ na to, co robimy i jak działamy jako marka. Dotyczy to nie tylko spraw związanych z obsługą klienta, ale także produktów czy komunikacji. Zrozumienie potrzeb klientów to dla nas kluczowa sprawa – przekonuje Kohsuke Kobayashi.
Ponowne otwarcie sklepu Uniqlo w Warszawie ma wymiar szerszy niż jedynie handlowy. To symbol nowego rozdziału w rozwoju japońskiej marki na polskim rynku. Japończycy do Polski wkraczali stopniowo i z namysłem, stąd między innymi decyzja o tym, by w reprezentacyjnej części Warszawy otworzyć pop-up, a nie pełnowymiarowy sklep.
Teraz czas na kolejny krok, pop-up zmienia się w salon flagowy, przybywa także usług, które Uniqlo oferuje już na innych rynkach. Nowy sklep w centrum Warszawy ma być nie tylko miejscem zakupów, lecz także zaproszeniem do świata, w którym ubrania, zgodnie z filozofią LifeWear, są dobrze zaprojektowane, wysokiej jakości i sprawiają że życie staje się lepsze.
