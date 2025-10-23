Aktualizacja: 23.10.2025 12:47 Publikacja: 23.10.2025 11:45
Hiszpański Pronovias uznawany jest światowego lidera rynku ślubnego. Działa na ponad stu rynkach.
Wielu młodych Amerykanów, podobnie jak wielu ich rówieśników z krajów Zachodu, odkłada decyzję o ślubie. To jednak ogromny i bardzo wartościowy rynek. Hiszpańska marka sukien ślubnych Pronovias, europejski potentat na tym rynku, chce zdobyć serca – i portfele młodych klientek z USA.
Stany Zjednoczone, jak wiele innych rozwiniętych krajów, mierzą się z bardzo niskim przyrostem naturalnym. Młodzi ludzie nie są skorzy do wchodzenia w związki, nie wspominając o zakładaniu rodziny.
Z danych Census Bureau, czyli amerykańskiego odpowiednika GUS-u, wynika, że 86 procent osób w wieku od 18 do 24 lat nie ma partnera. Dla porównania, dotyczy to jedynie 42 procent Amerykanów i Amerykanek w wieku 25-39 lat. Przedstawiciele pokolenia Z odkładają więc swoją decyzję o ślubie „na kiedyś” znacznie częściej niż starsze generacje.
Okazuje się jednak, że wśród osób z pokolenia Z, które są w związkach, temat ślubu staje się popularny. Formalizację związku rozważa 61 procent par. Dla porównania, dotyczy to tylko połowy milenialsów. Takie wnioski płyną z tegorocznego raportu serwisu Knot, który powstał na podstawie ankiet wśród 17 tysięcy amerykańskich par.
Do najmłodszych amerykańskich klientek chce dotrzeć znana hiszpańska marka sukien ślubnych Pronovias. Aby silniej zaznaczyć swoją obecność w USA, Pronovias nawiązał współpracę z amerykańską marką odzieżową Urban Outfitters. Powstała kapsułowa kolekcja ośmiu klasycznych, ozdobionych koronkami białych sukien ślubnych, które można kupić wyłącznie na należącej do Urban Outfitters platformie internetowej Anthropologie Weddings oraz w sklepach tej sieci.
Nowi partnerzy wróżą sukces tej współpracy. Jak informują, w ciągu ostatniego roku liczba wyszukań produktów ślubnych na platformie Anthropologie Weddings wzrosła o 26 procent, suknie zebrały prawie dwa miliony „polubień” i zaliczyły 76 milionów odsłon, co stanowi wzrost o 11 procent.
Tłem dla dalszej ekspansji Pronoviasa na rynek amerykański jest dług hiszpańskiej firmy, który w 2023 roku sięgał ponad 260 milionów euro. Problemy zaczęły się w pandemii, co doprowadziło do konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji firmy.
W ramach zmian scentralizowano i uszczuplono strukturę firmy w Hiszpanii. W lipcu tego roku powołano nową prezeskę Pronovias. W 2023 roku, w celu redukcji zadłużenia, firma otrzymała zastrzyk pieniędzy od inwestorów w kwocie ponad 188 milionów euro.
Nowa strategia marki na najbliższe lata przewiduje między innymi redukcję liczby partnerskich sklepów multibrandowych do tych, które notują najlepsze wyniki. Szczególny nacisk firma kładzie też na rynek amerykański.
Nowy kontrakt z Urban Outfitters to kolejna współpraca Pronoviasa z amerykańską marką w ramach wzmacniania obecności hiszpańskiego giganta za oceanem. We wrześniu Pronovias zakończył umowę licencyjną z amerykańską marką luksusowych sukien ślubnych Vera Wang.
