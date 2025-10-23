Wielu młodych Amerykanów, podobnie jak wielu ich rówieśników z krajów Zachodu, odkłada decyzję o ślubie. To jednak ogromny i bardzo wartościowy rynek. Hiszpańska marka sukien ślubnych Pronovias, europejski potentat na tym rynku, chce zdobyć serca – i portfele młodych klientek z USA.

Pronovias: potentat na rynku sukien ślubnych i pokolenie Z

Stany Zjednoczone, jak wiele innych rozwiniętych krajów, mierzą się z bardzo niskim przyrostem naturalnym. Młodzi ludzie nie są skorzy do wchodzenia w związki, nie wspominając o zakładaniu rodziny.

Z danych Census Bureau, czyli amerykańskiego odpowiednika GUS-u, wynika, że 86 procent osób w wieku od 18 do 24 lat nie ma partnera. Dla porównania, dotyczy to jedynie 42 procent Amerykanów i Amerykanek w wieku 25-39 lat. Przedstawiciele pokolenia Z odkładają więc swoją decyzję o ślubie „na kiedyś” znacznie częściej niż starsze generacje.

Okazuje się jednak, że wśród osób z pokolenia Z, które są w związkach, temat ślubu staje się popularny. Formalizację związku rozważa 61 procent par. Dla porównania, dotyczy to tylko połowy milenialsów. Takie wnioski płyną z tegorocznego raportu serwisu Knot, który powstał na podstawie ankiet wśród 17 tysięcy amerykańskich par.