Dzięki nowemu kierunkowi marka zamierza ponownie stać się częścią świata haute couture. W komunikacie dla mediów przedstawiciele Calvina Kleina poinformowali niedawno, że już w lutym 2025 roku firma zaprezentuje najnowszą kolekcję w ramach nadchodzącego tygodnia mody w Nowym Jorku.

„Debiut Veroniki wyznacza nową erę innowacyjności i kreatywności, ze świeżą wizją marki przy jednoczesnym zachowaniu jej ikonicznego dziedzictwa” – powiedziała prezeska firmy, Eva Serrano. „Nie możemy się doczekać, kiedy podzielimy się nią ze światem” – dodała.

Nowy rozdział w historii marki Calvin Klein

W 2018 roku marka Calvin Klein zdecydowała o czasowym rozstaniu ze światem wielkiej mody. Wstrzymano projektowanie kreacji w ramach linii Calvin Klein Collection, zlikwidowano też linię wieczorowych kreacji o nazwie By Appointment.

Rok później, w marcu 2019 roku, z amerykańskim domem mody rozstał się ceniony belgijski projektant Raf Simons – został dyrektorem kreatywnym Prady. Zarząd Calvina Kleina podjął decyzję o skoncentrowaniu się na działaniach marketingowych, które – jak się później okazało – wyszły marce na zdrowie.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, do kampanii reklamowych Calvin Klein angażował gwiazdy z pierwszych stron gazet, by wymienić chociażby Justina Biebera czy Kate Moss. Bodaj najwięcej szumu zrobiła ubiegłoroczna kampania, której twarzą został aktor Jeremy Allen White, znany z serialu „The Bear”.