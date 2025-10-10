Aktualizacja: 11.10.2025 04:03 Publikacja: 10.10.2025 16:40
W testamencie Armani dał spadkobiercom dwie możliwości: przejęcie jego firmy przez jeden z europejskich koncernów – lub wejście na giełdę.
Foto: Giuliano Berti/Bloomberg
Włosi obawiają się, że ich kraj straci kontrolę nad domem mody Armani, który uchodzi za dobro narodowe. Po śmierci twórcy firmy, Giorgio Armaniego, opublikowano treść testamentu projektanta. W nim znalazł się zapis, że zagraniczne koncerny miałyby przejąć kontrolę nad domem mody. W sprawie utrzymania marki we włoskich rękach wypowiedział się rząd w Rzymie, przyznając, że testament to testament – i państwo w tej sprawie jest bezsilne.
Włoski projektant Giorgio Armani zmarł 4 września 2025 r. w wieku 91 lat. Pozostawił po sobie testament, w którym poinstruował swoich spadkobierców co do tego, jakie mają być dalsze losy firmy, którą założył w latach 70. ubiegłego wieku.
W ciągu 18 miesięcy po śmierci Armaniego jego spadkobiercy muszą sprzedać 15 proc. akcji spółki. W następnym kroku, trzy do pięciu lat od śmierci projektanta, mają sprzedać kolejne 30 do 54,9 proc. akcji temu samemu podmiotowi, który przejął wcześniejsze 15 proc..
Czytaj więcej
Amerykańska marka Ralph Lauren zanotowała bardzo dobre wyniki za pierwszą połowę 2025 roku. To ja...
Armani wskazał też konkretne koncerny, które mogłyby przejąć kontrolę nad firmą. Są to: francuscy giganci – LVMH i L’Oréal – oraz włoska firma EssilorLuxottica.
Drugim rozwiązaniem zaproponowanym przez Armaniego jest debiut giełdowy. Zgodnie z ostatnią wolą projektanta fundacja jego imienia ma na stałe zachować 30,1 proc. akcji firmy.
W ubiegłym tygodniu, powołując się na kilka źródeł bliskich sprawie, agencja Reuters poinformowała, że rodzina, przyjaciele i najbliżsi współpracownicy Armaniego, którzy przejęli kontrolę nad jego imperium, postanowili nie czekać i szybko przystąpić do rozmów z przyszłymi udziałowcami. Przedstawiciele marki Armani mają być na wczesnym etapie rozmów między innymi z koncernem L’Oréal.
Efektem może być przejście domu mody Armani w zagraniczne ręce. Co na to włoski rząd? Jak stwierdził minister ds. firm i Made in Italy Adolfo Urso, zasada „złotej mocy”, z której w niektórych przypadkach może skorzystać włoski rząd, by blokować inwestycje zagraniczne, w przypadku Armaniego nie może zostać zastosowana.
Rząd Włoch może posłużyć się tak zwaną zasadą „złotej mocy”, aby zablokować albo obwarować pewnymi ograniczeniami proces przejęcia włoskich firm działających w strategicznych sektorach zarówno przez zagraniczne, jak i krajowe przedsiębiorstwa. Dotyczy to włoskich firm działających w takich sektorach jak energetyka, telekomunikacja i bankowość.
„Armani nie mieści się w obszarze bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Urso. minister dodał, że zapisy w testamencie Giorgio Armaniego są jednoznaczne i obecne prawo nie zezwala na interwencję ze strony rządu.
Pod koniec września w rozmowie z Agenzia Nova Urso stwierdził, że „złota moc” nie ma zastosowania w przypadku firm działających w branży mody. Podkreślił jednocześnie, że „Armani jest i zawsze będzie marką Made in Italy, niezależnie od tego, kto w przyszłości będzie posiadał jej akcje” i wyraził nadzieję, że centrum działalności firmy pozostanie we Włoszech.
„Niedawny zakup Versace przez Pradę to dobry znak, który pokazuje odwrócenie trendu z ubiegłych lat, kiedy wiele naszych wybitnych firm trafiło w ręce obcokrajowców” – dodał Urso, odnosząc się do jednego z najgłośniejszych przejęć w branży mody ostatnich lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Włosi obawiają się, że ich kraj straci kontrolę nad domem mody Armani, który uchodzi za dobro narodowe. Po śmierci twórcy firmy, Giorgio Armaniego, opublikowano treść testamentu projektanta. W nim znalazł się zapis, że zagraniczne koncerny miałyby przejąć kontrolę nad domem mody. W sprawie utrzymania marki we włoskich rękach wypowiedział się rząd w Rzymie, przyznając, że testament to testament – i państwo w tej sprawie jest bezsilne.
Nowy dyrektor kreatywny Diora Jonathan Anderson zaprezentował swoją debiutancką kolekcję damską dla słynnego fra...
Szwajcarska marka Vetements stara się o zastrzeżenie swojej nazwy w USA. Wiosną sąd oddalił wniosek w tej sprawi...
Tradycja, braterstwo, pokoleniowość – te trzy słowa stały się motywem przewodnim nowej kampanii marki Bytom. Co...
Spór miedzy francuskim domem mody Hermès a trojgiem jego klientów został rozstrzygnięty. Sąd uznał, że słynna ma...
„Ubrania do noszenia na co dzień, innowacyjne tkaniny i współczesne sylwetki” – głosi oficjalna definicja linii...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas