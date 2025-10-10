Drugim rozwiązaniem zaproponowanym przez Armaniego jest debiut giełdowy. Zgodnie z ostatnią wolą projektanta fundacja jego imienia ma na stałe zachować 30,1 proc. akcji firmy.

W ubiegłym tygodniu, powołując się na kilka źródeł bliskich sprawie, agencja Reuters poinformowała, że rodzina, przyjaciele i najbliżsi współpracownicy Armaniego, którzy przejęli kontrolę nad jego imperium, postanowili nie czekać i szybko przystąpić do rozmów z przyszłymi udziałowcami. Przedstawiciele marki Armani mają być na wczesnym etapie rozmów między innymi z koncernem L’Oréal.

Efektem może być przejście domu mody Armani w zagraniczne ręce. Co na to włoski rząd? Jak stwierdził minister ds. firm i Made in Italy Adolfo Urso, zasada „złotej mocy”, z której w niektórych przypadkach może skorzystać włoski rząd, by blokować inwestycje zagraniczne, w przypadku Armaniego nie może zostać zastosowana.

Kto przejmie kontrolę nad domem mody Armani?

Rząd Włoch może posłużyć się tak zwaną zasadą „złotej mocy”, aby zablokować albo obwarować pewnymi ograniczeniami proces przejęcia włoskich firm działających w strategicznych sektorach zarówno przez zagraniczne, jak i krajowe przedsiębiorstwa. Dotyczy to włoskich firm działających w takich sektorach jak energetyka, telekomunikacja i bankowość.

„Armani nie mieści się w obszarze bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Urso. minister dodał, że zapisy w testamencie Giorgio Armaniego są jednoznaczne i obecne prawo nie zezwala na interwencję ze strony rządu.

Pod koniec września w rozmowie z Agenzia Nova Urso stwierdził, że „złota moc” nie ma zastosowania w przypadku firm działających w branży mody. Podkreślił jednocześnie, że „Armani jest i zawsze będzie marką Made in Italy, niezależnie od tego, kto w przyszłości będzie posiadał jej akcje” i wyraził nadzieję, że centrum działalności firmy pozostanie we Włoszech.