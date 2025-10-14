Aktualizacja: 14.10.2025 16:03 Publikacja: 14.10.2025 05:00
Nowy znak towarowy Zary to „26 1 18 1”.
Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Czy można zastrzec ciąg cyfr i liczb jako swój znak towarowy? To niełatwe przedsięwzięcie udało się hiszpańskiej marce Zara. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w Madrycie przychyliła się do wniosku hiszpańskiego giganta. Droga Zary do sukcesu nie była łatwa – wcześniej urzędnicy dwukrotnie odrzucili wniosek marki.
Hiszpańska marka odzieżowa Zara wygrała wielomiesięczną prawną batalię o możliwość zastrzeżenia ciągu cyfr i liczb: „26 1 18 1” – informują hiszpańskie media. Co kryje się za tajemniczym numerem?
Miłośnicy łamigłówek z pewnością już odgadli. Pierwsza liczba – „26” – nawiązuje do miejsca litery „Z” w alfabecie łacińskim. Cyfra „1” to odpowiednik litery „A”, zaś liczba „18” – litery „R”. Ciąg „26 1 18 1” stanowi więc zapis nazwy marki „Zara” w formie cyfr.
Hiszpańska marka umieszcza taki zapis na produktach swojej sportowej linii Zara Athleticz, która powstała w 2021 r. Przedstawiciele koncernu Inditex, właściciela Zary, próbowali bezskutecznie zastrzec ten ciąg cyfr – aż do teraz.
Do wniosku Inditexu przychyliła się Izba Cywilna Sądu Najwyższego w Madrycie. Sędziowie uwzględnili wcześniejszą apelację Inditexu w tej sprawie – i wydali wyrok po myśli hiszpańskiego koncernu.
Swój wyrok Sąd Najwyższy uzasadnił rynkowym znaczeniem znaku towarowego, jakim jest „Zara”. „Nie można również wykluczyć, że przeciętny konsument bez trudu zidentyfikuje produkty posiadające taki znak numeryczny z firmą, do której się odnosi” – czytamy w wyroku, który cytują hiszpańskie media.
„Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że położenie (kolejność) cyfr uniemożliwia konsumentowi zapamiętanie znaku, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż w rzeczywistości są tu cztery cyfry i liczby, z czego jedna się powtarza” – podkreślają decyzję sędziowie Sądu Najwyższego.
Droga Zary do ostatecznego sukcesu w hiszpańskim Sądzie Najwyższym była wyboista. Zaczęła się tradycyjnie, w hiszpańskim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych, który odrzucił wniosek przedstawicieli Inditexu o zastrzeżenie znaku numerycznego „26 1 18 1”.
Zdaniem urzędników nie wyróżnia się on w stopniu, który byłby wystarczający do uznania go za oryginalny znak towarowy. Inditex nie dawał za wygraną i odwołał się do tej decyzji w Sądzie Apelacyjnym w Madrycie. Jednak również i tym razem wyrok sędziów nie poszedł po myśli przedstawicieli koncernu.
Inditex ponownie postanowił nie składać broni. Koncern odwołał się po raz drugi, tym razem w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w Madrycie – i w końcu odniósł sukces. Przychylając się do wniosku Inditexu, sędziowie powołali się zarówno na hiszpańskie, jak i unijne prawo – obydwa zezwalają na zastrzeganie znaków numerycznych jako znaków towarowych.
Wskazali też na luki poprzedniego wyroku. „Sąd Prowincjonalny domyślnie kierował się ograniczonym kryterium unikatowości znaków numerycznych, które wykracza poza przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, a także jego interpretację przez Trybunał Sprawiedliwości” – piszą sędziowie Sądu Najwyższego w uzasadnieniu swojego wyroku.
