Czy można zastrzec ciąg cyfr i liczb jako swój znak towarowy? To niełatwe przedsięwzięcie udało się hiszpańskiej marce Zara. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w Madrycie przychyliła się do wniosku hiszpańskiego giganta. Droga Zary do sukcesu nie była łatwa – wcześniej urzędnicy dwukrotnie odrzucili wniosek marki.

Zara, czyli „26 1 18 1”. Hiszpanie zastrzegli nowy znak towarowy

Hiszpańska marka odzieżowa Zara wygrała wielomiesięczną prawną batalię o możliwość zastrzeżenia ciągu cyfr i liczb: „26 1 18 1” – informują hiszpańskie media. Co kryje się za tajemniczym numerem?

Miłośnicy łamigłówek z pewnością już odgadli. Pierwsza liczba – „26” – nawiązuje do miejsca litery „Z” w alfabecie łacińskim. Cyfra „1” to odpowiednik litery „A”, zaś liczba „18” – litery „R”. Ciąg „26 1 18 1” stanowi więc zapis nazwy marki „Zara” w formie cyfr.

Hiszpańska marka umieszcza taki zapis na produktach swojej sportowej linii Zara Athleticz, która powstała w 2021 r. Przedstawiciele koncernu Inditex, właściciela Zary, próbowali bezskutecznie zastrzec ten ciąg cyfr – aż do teraz.