Topmodelka Bella Hadid i najsłynniejszy projekt Coperni, „sukienka w sprayu”, zaprezentowana podczas tygodnia mody w Paryżu w 2022 roku.
Foto: Ik Aldama/PAP/DPA
Czy ubrania mogą pielęgnować skórę? Francuska marka Coperni przekonuje, że to możliwe. Wpisując się w trend mody na wellness, Coperni zaproponowało kolekcję ubrań zawierających bakterie probiotyczne i prebiotyczne o właściwościach nawilżających i regulujących mikrobiom skóry.
Jeżeli chodzi o wpływ ubrań na skórę i – szerzej – na zdrowie, od dawna panuje przekonanie, że najlepsze są naturalne tkaniny. Szczególnie ceniony jest jedwab ze względu na jego naturalne właściwości, które mają korzystny wpływ na skórę.
Żyjemy jednak w trzeciej dekadzie XXI wieku i firmy działające w branży mody bardzo aktywnie eksplorują sferę innowacyjnych materiałów i technologii, które łączą modę z pielęgnacją. Do tego grona należy dom mody Coperni.
Francuska marka słynie z projektów, które zyskują popularność na platformach społecznościowych, jednak nie zawsze są praktyczne. Wspomnijmy chociażby sukienkę w sprayu, która powstała w trakcie pokazu mody w 2022 roku czy nietypowe torebki wyrzeźbione ze szkła czy meteorytu.
Tym razem Coperni postanowiło wejść do branży pielęgnacji, tworząc kolekcję ubrań w stylu athleisure o nazwie C+. Tkaniny, z której je uszyto, zawierają bakterie probiotyczne i prebiotyczne, które dbając o kondycję skóry. Nową kolekcję zaprezentowano podczas jesiennego tygodnia mody w Paryżu.
Jak informują twórcy kolekcji, każdy gram tkaniny z kolekcji C+ zawiera do 140 tysięcy jednostek tworzących kolonie żywych bakterii. Opatentowaną technologię opracowała szwajcarska firma HeiQ, która ma na koncie współpracę z takimi markami jak Patagonia, Rossingol czy Boss.
Nowa kolekcja odzieży pielęgnacyjnej to odpowiedź marki Coperni na rosnące zainteresowanie konsumentów szeroko pojętą pielęgnacją. „Żyjemy w erze beauty. Teraz każdy poszukuje funkcjonalności i chce o siebie dbać” – podkreśla prezes i współzałożyciel domu mody Coperni Arnaud Vaillant w rozmowie z branżowym portalem Business of Fashion.
Twórcy Coperni przyznają, że kolekcja C+ to projekt komercyjny, w odróżnieniu od dotychczasowych nietypowych przedsięwzięć marki. „Byliśmy nieco sfrustrowani, bo te projekty nie były komercyjne. To była głównie moda. Właśnie dlatego chcieliśmy stworzyć projekt zawierający w sobie ten komercyjny aspekt” – mówi dyrektor kreatywny i drugi współzałożyciel Coperni, Sébastien Meyer.
Ubrania z kolekcji C+ są stosunkowo przystępne cenowo – ceny oscylują między 150 a 180 euro za sztukę. Niestety, pielęgnacyjne właściwości ubrań nie są zbyt trwałe. Obliczono, że dobroczynne bakterie utrzymują się we włóknach przez co najmniej 40 cyklów prania, a potem stopniowo zanikają.
Kolekcja C+ to kolejny projekt Coperni wykorzystujący tkaniny pielęgnujące skórę. W 2020 roku, na początku pandemii, marka stworzyła linię ubrań z materiałów o właściwościach antybakteryjnych.
Coperni nie jest pierwszą marką, która eksperymentuje z tkaninami oddziałującymi na skórę. Wśród nich najbardziej znane są należąca do Kim Kardashian marka Skims, która zaprezentowała opaskę na twarz z kolagenem, oraz chiński startup PH5, który stworzył nocną bieliznę z kwasem hialuronowym.
