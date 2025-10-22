Reklama

Nowy projekt buntowników świata mody. Te ubrania pielęgnują skórę jak kosmetyki

Francuski dom mody przyzwyczaił rynek do tego, że sięga po niekonwencjonalne rozwiązania. Do tej pory były to jednak w większości projekty mało praktyczne. Najnowsza kolekcja ubrań o nazwie C+ ma być jednak przełomem – technologicznym i komercyjnym.

Publikacja: 22.10.2025 05:00

Topmodelka Bella Hadid i najsłynniejszy projekt Coperni, „sukienka w sprayu”, zaprezentowana podczas

Topmodelka Bella Hadid i najsłynniejszy projekt Coperni, „sukienka w sprayu”, zaprezentowana podczas tygodnia mody w Paryżu w 2022 roku.

Foto: Ik Aldama/PAP/DPA

Izabela Popko

Czy ubrania mogą pielęgnować skórę? Francuska marka Coperni przekonuje, że to możliwe. Wpisując się w trend mody na wellness, Coperni zaproponowało kolekcję ubrań zawierających bakterie probiotyczne i prebiotyczne o właściwościach nawilżających i regulujących mikrobiom skóry.

Reklama
Reklama

Ubrania pielęgnujące skórę marki Coperni zawierają kolonie żywych bakterii

Jeżeli chodzi o wpływ ubrań na skórę i – szerzej – na zdrowie, od dawna panuje przekonanie, że najlepsze są naturalne tkaniny. Szczególnie ceniony jest jedwab ze względu na jego naturalne właściwości, które mają korzystny wpływ na skórę.

Żyjemy jednak w trzeciej dekadzie XXI wieku i firmy działające w branży mody bardzo aktywnie eksplorują sferę innowacyjnych materiałów i technologii, które łączą modę z pielęgnacją. Do tego grona należy dom mody Coperni.

Czytaj więcej

W testamencie Armani dał spadkobiercom dwie możliwości: przejęcie jego firmy przez jeden z europejsk
Moda
Słynna marka luksusowa wymyka się Włochom z rąk. Rząd w Rzymie jest bezradny

Francuska marka słynie z projektów, które zyskują popularność na platformach społecznościowych, jednak nie zawsze są praktyczne. Wspomnijmy chociażby sukienkę w sprayu, która powstała w trakcie pokazu mody w 2022 roku czy nietypowe torebki wyrzeźbione ze szkła czy meteorytu.

Reklama
Reklama

Tym razem Coperni postanowiło wejść do branży pielęgnacji, tworząc kolekcję ubrań w stylu athleisure o nazwie C+. Tkaniny, z której je uszyto, zawierają bakterie probiotyczne i prebiotyczne, które dbając o kondycję skóry. Nową kolekcję zaprezentowano podczas jesiennego tygodnia mody w Paryżu.

Jak informują twórcy kolekcji, każdy gram tkaniny z kolekcji C+ zawiera do 140 tysięcy jednostek tworzących kolonie żywych bakterii. Opatentowaną technologię opracowała szwajcarska firma HeiQ, która ma na koncie współpracę z takimi markami jak Patagonia, Rossingol czy Boss.

Czy ubrania pielęgnacyjne to przyszłość branży odzieżowej?

Nowa kolekcja odzieży pielęgnacyjnej to odpowiedź marki Coperni na rosnące zainteresowanie konsumentów szeroko pojętą pielęgnacją. „Żyjemy w erze beauty. Teraz każdy poszukuje funkcjonalności i chce o siebie dbać” – podkreśla prezes i współzałożyciel domu mody Coperni Arnaud Vaillant w rozmowie z branżowym portalem Business of Fashion.

Twórcy Coperni przyznają, że kolekcja C+ to projekt komercyjny, w odróżnieniu od dotychczasowych nietypowych przedsięwzięć marki. „Byliśmy nieco sfrustrowani, bo te projekty nie były komercyjne. To była głównie moda. Właśnie dlatego chcieliśmy stworzyć projekt zawierający w sobie ten komercyjny aspekt” – mówi dyrektor kreatywny i drugi współzałożyciel Coperni, Sébastien Meyer.

Reklama
Reklama

Ubrania z kolekcji C+ są stosunkowo przystępne cenowo – ceny oscylują między 150 a 180 euro za sztukę. Niestety, pielęgnacyjne właściwości ubrań nie są zbyt trwałe. Obliczono, że dobroczynne bakterie utrzymują się we włóknach przez co najmniej 40 cyklów prania, a potem stopniowo zanikają.

Kolekcja C+ to kolejny projekt Coperni wykorzystujący tkaniny pielęgnujące skórę. W 2020 roku, na początku pandemii, marka stworzyła linię ubrań z materiałów o właściwościach antybakteryjnych.

Coperni nie jest pierwszą marką, która eksperymentuje z tkaninami oddziałującymi na skórę. Wśród nich najbardziej znane są należąca do Kim Kardashian marka Skims, która zaprezentowała opaskę na twarz z kolagenem, oraz chiński startup PH5, który stworzył nocną bieliznę z kwasem hialuronowym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Lifestyle Moda Uroda Kosmetyki Przemysł odzieżowy

Czy ubrania mogą pielęgnować skórę? Francuska marka Coperni przekonuje, że to możliwe. Wpisując się w trend mody na wellness, Coperni zaproponowało kolekcję ubrań zawierających bakterie probiotyczne i prebiotyczne o właściwościach nawilżających i regulujących mikrobiom skóry.

Ubrania pielęgnujące skórę marki Coperni zawierają kolonie żywych bakterii

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Nowy znak towarowy Zary to „26 1 18 1”.
Moda
Zara zastrzegła swój nowy znak towarowy. Składa się wyłącznie z cyfr
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
W testamencie Armani dał spadkobiercom dwie możliwości: przejęcie jego firmy przez jeden z europejsk
Moda
Słynna marka luksusowa wymyka się Włochom z rąk. Rząd w Rzymie jest bezradny
„Czy masz odwagę wkroczyć do domu Diora?” – od takiego pytania zaczął się pokaz. Jonathan Anderson z
Moda
Jonathan Anderson pisze nowy rozdział historii Diora. Debiut w Paryżu
Pokaz damskiej kolekcji Vetements podczas wiosennego tygodnia mody w Paryżu w 2024 roku.
Moda
Nazwa domu mody zbyt popularna, by ją zastrzec? Zdecyduje Sąd Najwyższy
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Ambasadorem jesiennej kolekcji marki Bytom ponownie został Marcin Dorociński.
Moda
Bytom prezentuje kolekcję na jesień i zimę 2025. Powrót do korzeni
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie