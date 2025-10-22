Czy ubrania mogą pielęgnować skórę? Francuska marka Coperni przekonuje, że to możliwe. Wpisując się w trend mody na wellness, Coperni zaproponowało kolekcję ubrań zawierających bakterie probiotyczne i prebiotyczne o właściwościach nawilżających i regulujących mikrobiom skóry.

Ubrania pielęgnujące skórę marki Coperni zawierają kolonie żywych bakterii

Jeżeli chodzi o wpływ ubrań na skórę i – szerzej – na zdrowie, od dawna panuje przekonanie, że najlepsze są naturalne tkaniny. Szczególnie ceniony jest jedwab ze względu na jego naturalne właściwości, które mają korzystny wpływ na skórę.

Żyjemy jednak w trzeciej dekadzie XXI wieku i firmy działające w branży mody bardzo aktywnie eksplorują sferę innowacyjnych materiałów i technologii, które łączą modę z pielęgnacją. Do tego grona należy dom mody Coperni.

Francuska marka słynie z projektów, które zyskują popularność na platformach społecznościowych, jednak nie zawsze są praktyczne. Wspomnijmy chociażby sukienkę w sprayu, która powstała w trakcie pokazu mody w 2022 roku czy nietypowe torebki wyrzeźbione ze szkła czy meteorytu.