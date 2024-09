Funkcjonalności materiału towarzyszy również jego ekologiczny charakter. BioCir®flex3D jest w stu procentach biodegradowalny, można go też kompostować w specjalizujących się w tym zakładach przemysłowych. Minimalizuje to więc ryzyka przedostania się do środowiska naturalnego jakichkolwiek toksycznych substancji. BioCir®flex3D nadaje się też do recyklingu i upcyklingu.

Zdaniem specjalistów z Baleny model butów, który powstał we współpracy z polskim projektantem, zrewolucjonizuje rynek branży obuwniczej. Nie jest to zresztą pierwszy model butów w technologii druku 3D, które stworzyła firma Balena na bazie swoich innowacyjnych tworzyw.

Izraelski startup ma już na koncie kilka projektów butów, które w całości lub w części powstały z autorskich materiałów firmy. Startup nawiązał też pewien czas temu współpracę z projektantką Kitty Shukman, której efektem były klapki z druku 3D.