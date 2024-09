„To wyróżnienie nagradza nasze poświęcenie, aby tworzyć przestrzenie, które nie tylko odpowiadają najwyższym standardom w dziedzinie designu, ale również przekraczają granice architektonicznych innowacji. Jesteśmy dumni, że w konkursie, w którym wzięło udział tyle talentów, nasza praca wyróżniła się swoim wizjonerskim podejściem i wyjątkową jakością designu” — chwalą się sukcesem architekci na swoich kanałach społecznościowych.

Warszawski bar „Va Bene Cicchetti”: żywe kolory i inspiracje wenecką „acqua alta”

Znajdujący się na warszawskim MDM-ie bar „Va Bene Cicchetti” to z pewnością jedno z najbardziej „instagramowych” miejsc na gastronomicznej scenie Warszawy. To też pierwszy w stolicy lokal specjalizujący się w tradycyjnych włoskich cicchetti, czyli drobnych przekąskach — odpowiednikach hiszpańskich tapasów, które serwuje się do wina, koktajlu lub innego napoju.

We wnętrzu lokalu dominują intensywne odcienie czerwieni w górnej części oraz zieleń w części dolnej oraz na poziomie piwnicy, gdzie znajdują się łazienki. Inspiracją do zastosowania takiej, a nie innej kolorystyki było cykliczne zjawisko o nazwie „acqua alta”, które nawiedza Wenecję — czyli sezonowy przypływ zalewający ulice tego miasta.

Uwagę przykuwają też przemyślane szczegóły wystroju, które nawiązują do Wenecji i szerzej — włoskiej kultury wokół stołu. Nogi stolików pomalowano w biało-czerwone pasy, co ma przywodzić skojarzenia z weneckim nabrzeżem. Z kolei do tradycyjnego, czarno-białego stroju weneckich gondolierów nawiązuje kolorystyka w łazienkach.

Na ścianie znajduje się przyciągająca wzrok, duża mozaika, przedstawiająca właścicieli restauracji w towarzystwie ich psa, siedzących razem przy stole, na którym znajduje się wino i przekąski. Mozaikę wykonano ze szkła Murano — cennego wyrobu, z którego od wieków słynie Wenecja.