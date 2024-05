Vampire’s Wife to jedna z najbardziej wyrazistych brytyjskich marek modowych. Jej twórczynią jest Susie Cave, brytyjska projektantka mody, a prywatnie — żona Nicka Cave’a, wokalisty, autora tekstów i frontmana australijskiego zespołu Nick Cave and The Bad Seeds. Niestety, niekorzystna koniunktura zmusiła Susie Cave do zamknięcia swojej marki.

The Vampire’s Wife: marka Susie Cave, żony Nicka Cave'a, kończy działalność

Na przestrzeni niemal dziesięciu lat swojego istnienia brytyjska marka The Vampire’s Wife zyskała status kultowej. Charakterystyczny styl projektów jej założycielki, Susie Cave, łączy romantyczną estetykę rodem z amerykańskiej prerii z nieco mrocznym, gotyckim sznytem.

Sukienki The Vampire’s Wife zyskały popularność wśród takich znanych kobiet jak Kate Moss, Cate Blanchett, Kylie Minogue, Jennifer Aniston czy księżniczka Beatrycze, zaś model „Falconetti” magazyn „Vogue” okrzyknął kilka lat temu „sukienką dekady”. To zresztą właśnie szmaragdowozieloną połyskującą „Falconetti” projektu Susie Cave ma na sobie księżna Kate na portrecie, na którym w 2022 roku malarz Jaime Coreth uwiecznił ją w towarzystwie jej męża, księcia Williama.

Choć na fali popularności takich produkcji jak „Bridgertonowie” vintage’owe sukienki z falbankami bufiastymi rękawami — podobne do tych, które projektuje Susie Cave — są teraz szalenie modne, to okazało się, że brytyjska marka ma problemy, którymi nie była w stanie sprostać. We wtorek 21 maja twórczyni marki ogłosiła, że zamyka The Vampire’s Wife i wstrzymuje sprzedaż swoich projektów w trybie natychmiastowym.