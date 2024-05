Najbogatszy człowiek świata sprzedaje słynny dom mody? Stał się za mało luksusowy

Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele LVMH za pośrednictwem agencji Reuters stanowczo zdementowali te doniesienia. Pojawiły się jednak nowe informacje na ten temat, a ich źródłem jest branżowy serwis internetowy Miss Tweed, zwykle bardzo dobrze poinformowany. Jego założycielką jest dziennikarka Astrid Wendlandt – ceniona paryska ekspertka branży mody.

Portal Miss Tweed podaje, że doradcą koncernu LVMH w kwestii potencjalnej sprzedaży marki Marc Jacobs jest amerykański bank inwestycyjny J.P. Morgan. Dowodem na prawdziwość tych informacji mają być dokumenty, do których dotarła redakcja Miss Tweed.

Marki luksusowe stają się jeszcze bardziej luksusowe

Ostatni raz, kiedy koncern LVMH uszczuplił portfolio swoich marek, miał miejsce w 2016 roku. Sprzedał wtedy dwie marki: Donnę Karan i DKNY.

Choć Bernard Arnault pozbywa się marek dość rzadko, to jego prawdopodobne plany co do pozbycia się domu mody Marc Jacobs nie powinny dziwić. Najwyraźniej bowiem sprzedaż produktów sygnowanych nazwiskiem amerykańskiego projektanta nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wzrostu dochodów rok do roku. Ceny wyrobów Marca Jacobsa są bowiem znacznie niższe w porównaniu do produktów takich marek z portfolio LVMH jak chociażby Louis Vuitton czy Dior.

Akcjonariusze domagają się wzrostu sprzedaży i przychodów, a od lat trwa rywalizacja między gigantami branży luksusowej – LVMH i jego największego rywala, firmy Kering. Aby zapewnić sobie pozycję lidera w tym wyścigu, koncerny coraz częściej starają się skupiać na najbardziej zamożnych klientach, bo ci są najbardziej skłonni do zakupów.

W efekcie koncerny regularnie podwyższają ceny swoich najbardziej poszukiwanych modeli, a także tworzą nowe, ultraluksusowe i ekskluzywne punkty sprzedaży dla najcenniejszych klientów. Zdały sobie bowiem sprawę, że tylko dzięki produktom i usługom z najwyższej półki oraz wąskiemu, ale bardzo zamożnemu gronu klientów są one w stanie zapewnić sobie maksymalny zysk.