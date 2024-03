Jak donosi opisujący szerzej fenomen trendu „Ļow-luxe” „Telegraph”, wśród miłośniczek mody zainteresowanie stylem „Low-luxe” w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosło. Jako dowód brytyjski dziennik podaje dane internetowego sklepu z modą luksusową Net-a-Porter.

W sklepie tym torebek „Margaux” luksusowej marki The Row szukało 150 procent użytkowników więcej niż przed miesiącem. Należąca do sióstr Olsen The Row to jedna z najgorętszych ostatnio marek odzieżowych.

Jak widać, kompletowanie wyglądającej dość „codziennie” stylizacji w duchu „Low-luxe” jest tylko pozornie łatwe. Nie chodzi bowiem o ubranie składające się z elementów, które jedynie wyglądają na drogie, a tak naprawdę kosztują stosunkowo niewiele, ale o zainwestowanie w naprawdę drogą rzecz.

Odróżnia to trend „Low-luxe” od wielu innych, dość łatwych do odtworzenia mikrotrendów, które przewinęły się w ostatnich latach przez media społecznościowe i magazyny poświęcone modzie. W „Low-luxe” nie ma drogi na skróty.