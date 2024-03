Siostrzana marka Zary zmienia oblicze. Rewolucyjne logo i „cichy luksus”

Massimo Dutti to, obok Zary, jedna z marek należących do hiszpańskiego koncernu odzieżowego Inditex. Doskonale znana w Polsce marka, skierowana do zamożniejszego grona klientów, odświeżyła właśnie swoje logo. A właściwie – dokonała rewolucji w tym zakresie.

Massimo Dutti ma nowe logo

Charakterystyczne, przypominające odręczne pismo logo marki Massimo Dutti było niezmienne i z pewnością zdążyło zapisać się w pamięci klientów. Zdecydowano jednak o jego rewolucyjnej zmianie. Nowe logo stało się podobne do bardzo wielu innych emblematów marek odzieżowych – zwłaszcza tych z wyższej półki.

Po liftingu logo Massimo Dutti wygląda bardziej nowocześnie: zawiera wielkie i małe bezszeryfowe litery. Przedstawiciele hiszpańskiej marki nie ukrywają, że zmiana loga wynika z aspiracji podniesienia jej rangi.

Przez wiele Massimo Dutti zaliczano do kategorii „masstige” (zlepek angielskich słów oznaczających „masowość” i „prestiż”), czyli do grona marek produkujących nieco bardziej luksusowe ubrania, ale w cenach, które wciąż są stosunkowo łatwo dostępne dla sporej grupy klientów. Wygląda jednak na to, że aspiracje hiszpańskiej marki są wyższe – i że chce ona zerwać z tym wizerunkiem.