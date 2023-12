Pokaz Chanel w Manchesterze: ulica staje się wybiegiem

Francuska marka Chanel wyjechała ze swoją za najnowszą kolekcją za kanał La Manche, do Wielkiej Brytanii, a konkretnie – do Manchesteru. Dyrektorka kreatywna marki, Virginie Viard, postanowiła puścić oko do brytyjskiej mody, a także do popkultury.

Kolekcja Chanel Métiers d'art 2023/24 w Manchesterze

Manchester od dekad tętni artystycznym życiem. W industrialnych przestrzeniach tego miasta rodziły się nowe gatunki muzyki i street art., tworzą tu też awangardowi artyści. To właśnie z Manchesteru pochodzą takie zespoły jak Oasis, The Stone Roses, New Order czy The Smiths – by wymienić tylko kilka z nich. Sto lat temu bywała tu też sama Coco Chanel, która przecież przez dekadę była związana z brytyjskim arystokratą.

Najnowsza kolekcja Chanel to ukłon w stronę artystycznego dorobku Manchesteru, a także jego powiązań z marką. Miejsce, w którym odbył się pokaz kolekcji Métiers d'art 2023/24, było nieprzypadkowe. Swoje projekty Virginie Viard zaprezentowała na ulicy Thomas Street w dzielnicy Northern Quarter w centrum Manchesteru.