Z kolei trzydaniowy posiłek dla dwóch osób zjemy w Gdańsku już za niecałe 165 złotych, cena dotyczy restauracji średniej klasy. Szklanka piwa kosztuje około 15 złotych, z kolei filiżanka cappuccino – nieco ponad 13 złotych. Do tego wygodne deptaki, piękna architektura oraz bogata i przystępna cenowo oferta kulturalna.

Dziennikarka „Telegraph Travel” zwraca również uwagę na ceny biletów gdańskiej komunikacji miejskiej, które należą do jednych z najniższych w Europie. Co więcej, na trójmiejskich biletach można z łatwością dostać się do Gdyni i Sopotu, z których każde ma swój własny klimat. Bezpośredni dostęp do plaży sprawia, że Gdańsk to doskonały sposób na spędzenie niebanalnego urlopu nad morzem.

Autorka artykułu zauważa jednocześnie, że wakacje w Warszawie i Krakowie również nie wydrenują nadmiernie portfela przeciętnego Europejczyka. Ceny w obecnej i dawnej stolicy Polski są porównywalne do tych w Gdańsku.

Dokąd na majówkę 2024: Najtańsze europejskie miasta

Oprócz Gdańska, w zestawieniu znalazły się jeszcze cztery miasta, w tym Porto. Dziennikarka „Telegraph Travel” zauważa, że pomimo ogromnej popularności wśród Europejczyków ceny nadal są tu całkiem przystępne.

Innym iberyjskim miastem, które wymieniono w artykule, jest Walencja. Autorka zwraca uwagę na darmowy wstęp do tamtejszego Muzeum Sztuk Pięknych, w którym można obejrzeć dzieła Velázqueza, Goyi czy El Greco. Ciekawe zabytki, liczne parki oraz mnóstwo niedrogich barów i kawiarni to kolejne argumenty przemawiające za wypadem do Walencji.

W zestawieniu nie zabrakło też Kowna – tętniącego życiem, klimatycznego i wciąż nieodkrytego miasta tuż za naszą wschodnią granicą. Zjemy tu bardzo tani lunch, którego średnia cena waha się między 5 a 7 euro. Wiele tamtejszych restauracji zwykle również tylko wygląda na drogie. „Fasada niekoniecznie oznacza wysokich cen” – zauważa autorka artykułu.