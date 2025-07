Na drugim miejscu znalazło się Tokio, którego mocną stroną jest bezpieczeństwo (75 punktów), ale za to działa w nim niezbyt dużo lokali otwartych do późna (996) – biorąc pod uwagę skalę tego miasta. Podium zamyka Dubaj z zaledwie 190 lokalami działającymi późno w nocy, ale za to z bardzo wysoką notą za bezpieczeństwo, która wyniosła aż 83,27 punktu.

W pierwszej dziesiątce najładniejszych i najbardziej atrakcyjnych metropolii do nocnej eksploracji znalazły się ponadto: Singapur, stolica Omanu Maskat, Kioto, Sydney, Seul, Toronto i Melbourne.