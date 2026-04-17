Anok Yai stała się w ostatnich latach prawdziwym fenomenem branży mody, zyskała też już status supermodelki. Redakcja magazynu „Time” ogłosiła modelkę jedną z najbardziej wpływowych osób na naszym globie, obok takich postaci jak Victoria Beckham, Ralph Lauren, Matthieu Blazy, Ethan Hawke czy David Ellison.

Reklama Reklama

Jak co roku, amerykański magazyn „Time” publikuje swoją listę stu najbardziej wpływowych osób na świecie. Nie zabrakło na niej czołowych polityków, biznesmenów, naukowców, aktywistów, sportowców, artystów, gwiazd małego i dużego ekranu – i reprezentantów wielu innych dziedzin.

W gronie tegorocznych wyróżnionych znalazła się 31-letnia Anok Yai. Supermodelka słynąca z nietuzinkowej urody, wyrazistych występów na wybiegu i stylizacji z czerwonego dywanu, które błyskawicznie zyskują wiralową popularność w internecie – i uznanie czołowych przedstawicieli branży mody.

Anok Yai urodziła się 20 grudnia 1997 r. w Egipcie, ma sudańskie korzenie. Kiedy miała dwa lata, przeprowadziła się z rodzicami do Manchesteru w stanie New Hampshire w USA. Ukończyła biochemię na Uniwersytecie Stanowym w Plymouth.

Dzięki zdjęciu, które zrobiono w trakcie zlotu absolwentów na Uniwersytecie Howarda w 2017 r. i które potem trafiło na Instagram, Yai bardzo szybko zwróciła na siebie uwagę czołowych agencji modelek. Jej kariera rozwinęła się bardzo szybko. Pojawiła się na okładkach wszystkich najważniejszych magazynów o modzie i na wybiegach takich domów mody jak Chanel, Mugler, Fendi, Coperni, Ferragamo, Versace, Burberry i Louis Vuitton.

Niektórzy okrzyknęli Yai następczynią Naomi Campbell. W 2018 r. stała się drugą po słynnej Brytyjce czarnoskórą modelką w historii, która otwierała pokaz mody Prady. Pod koniec 2025 r. British Fashion Council przyznał Anok Yai tytuł Modelki Roku.

Redakcja magazynu „Time” umieściła Anok Yai w kategorii „Tytanów”. To bardzo ciekawy, bo niezwykle eklektyczny segment listy amerykańskiego magazynu. W odróżnieniu na przykład od kategorii „Liderzy” czy „Artyści” kategoria „Tytani” składa się z osób reprezentujących bardzo różne branże.

Oprócz Yai w tym segmencie znalazła się tylko jedna osoba ze świata mody – projektant i biznesmen Ralph Lauren. Poza nimi urozmaicone grono tegorocznych wyróżnionych tworzą między innymi takie postacie jak aktorka Zoe Saldaña, fotoreporterka Lynsey Addario, właściciele koncernu technologicznego Dell, Susan i Michel Dellowie, prezes Google’a Sundar Pichai czy wreszcie szef wytwórni filmowej Skydance Media David Ellison, syn giganta branży technologicznej Larry’ego Ellisona.

Lista najbardziej wpływowych osób na świecie według magazynu „Time” powstaje na podstawie wewnętrznych ankiet w redakcji, analizy mediów z całego świata, a także rekomendacji od różnych osób, które potem widnieją w opisach wyróżnionych postaci. „O naszej selekcji decydują historie, które w każdym roku kształtują świat, a także ludzie, którzy je piszą. Niektórzy są dobrze znani, inni – tylko w swoich dziedzinach” – tłumaczy redakcja „Time”.

Poza Anok Yai i Ralphem Laurenem na tegoroczną listę trafiły jeszcze dwie inne znane osoby z branży mody: dyrektor kreatywny domu mody Chanel Matthieu Blazy i kierująca własną marką Victoria Beckham. W zestawieniu nie zabrakło też między innymi takich ciekawych postaci jak indyjsko-amerykański szef kuchni i celebryta Vikas Khanna czy chińska artystka multidyscyplinarna Cao Fei, której wyróżnienie zasugerowała redakcji „Time” projektantka i bizneswoman Miuccia Prada.