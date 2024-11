Dominika Nowak: Niektóre marki podążają za nimi, ale na szczęście są też takie, które idą pod prąd. Zawsze identyfikowałam się z tymi, którzy zmierzają w przeciwną stronę. Dzisiaj na świecie widzimy budowanie marek w oparciu o trendy, taka strategia stała się popularna. Marki kopiują od siebie, szukają własnego głosu, ale też starają się nadążyć za trendami. Tej pogoni sprzyja kultura social mediów, bo ludzie coraz chętniej tworzą swój styl w oparciu o to, co widzą w mediach społecznościowych, zamiast szukać indywidualności. To trochę zasmucające, ale na szczęście w opozycji do tego zjawiska pojawia się wiele marek, którym bliska jest filozofia „slow fashion”, rozwija się tendencja do wspierania młodych projektantów. Powstają też marki regionalne, takie jak moja.

Vanda Novak to nie tylko szpilki.

DN: Tak. Dla Vandy Novak zaprojektowałam też sneakersy, chociaż pierwotnie miała to być marka tylko z butami eleganckimi. tymczasem to teraz mój ulubiony produkt. Dominacja stylu sportowego jest widoczna gołym okiem. jednak buty sportowe mogą być zaprojektowane tak, by były zarazem eleganckie i wygodne. Dzięki temu będą wyglądały dobrze, nawet jeśli założymy je do garnituru. Takie buty mają też dawać komfort. jeśli wkładam szpilki, to wiem, że nie przejdę w nich zbyt dużego dystansu. buty sportowe sprawiają, że o tym nie myślę. Najważniejsze jest to, by zaoferować klientom buty na każdą okazję. Są marki, takie jak Manolo Blahnik, które produkują tylko buty wieczorowe, na specjalne okazje. Tymczasem w ciągu tygodnia mamy wiele innych okazji i chcemy nie tylko czuć się swobodnie na co dzień, ale też dobrze wyglądać.

Jaka jest tajemnica stylowych butów?