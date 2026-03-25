Trudno o bardziej „instagramowe” dzieła sztuki współczesnej niż te autorstwa Yayoi Kusamy. Jej igrające ze wzrokiem prace cieszą się ogromną popularnością, a na aukcjach osiągają wielomilionowe ceny. W ramach obszernej retrospektywnej wystawy, która ruszyła niedawno w niemieckiej Kolonii, można obejrzeć między innymi najnowszą wersję „Infinity Room” – jednej z najbardziej znanych instalacji Kusamy, do których zawsze ustawiają się długie kolejki zwiedzających.

Reklama Reklama

„Yayoi Kusama” – wielka retrospektywa artystki w Museum Ludwig w Kolonii

Yayoi Kusama to absolutny fenomen świata sztuki. Twórczość urodzonej w 1929 roku. Japonki fascynuje już kolejne pokolenie miłośników sztuki i wyrazistego wzornictwa. Jej prace z motywem kolorowych kropek, surrealistyczne dynie czy wreszcie instalacje z serii „Infinity Room” od lat królują w mediach społecznościowych.

Wystawy prac Kusamy każdorazowo przyciągają tłumy zwiedzających, którzy zjeżdżają się z całego świata. Nie inaczej jest z Museum Ludwig w Kolonii, gdzie 14 marca rozpoczęła się retrospektywna wystawa dzieł japońskiej artystki i aktywistki.

Foto: © YAYOI KUSAMA, dzięki uprzejmości Ota Fine Arts. Zdjęcie: Historisches Archiv der Stadt Kцln mit Rheinischem Bildarchiv, Tobias Kreusler

W ramach wystawy o wszystko mówiącym tytule „Yayoi Kusama” w kolońskim muzeum sztuki współczesnej zwiedzający mogą zobaczyć ponad 300 prac Kusamy, które tworzyła od wczesnego dzieciństwa. Wśród nich znajdują się płótna, rysunki, rzeźby, instalacje, kostiumy, zapisy performansów, a także proza i poezja.

Foto: © YAYOI KUSAMA

„Przez ponad 70 lat jako artystka zawsze zachwycał mnie cud życia. To przede wszystkim silne poczucie siły życiowej wspierało mnie w ekspresji artystycznej i dawało mi energię do przezwyciężenia depresji, beznadziei i smutku. To właśnie wiara w tę siłę mną kierowała” – pisze Yayoi Kusama w opisie wystawy na oficjalnej stronie Museum Ludwig.

Wystawa prac Kusamy w Kolonii: od pierwszej dziecięcej pracy do najnowszego „Infinity Room”

Na wystawie nie zabrakło również pierwszego rysunku Kusamy, który wykonała jako pięciolatka. Włączenie do ekspozycji jej najwcześniejszych prac nie było przypadkowe. Późniejsza twórczość artystki pełnymi garściami czerpie z jej dziecięcych wizji, w których pojawiały się kolorowe kropki, kwiaty i wzory na ciele. To wszystko widać w „dorosłych” pracach Kusamy.

Foto: (c) YAYOI KUSAMA. Zdjęcie: Historisches Archiv der Stadt Köln mit Rheinischem Bildarchiv, Marc Weber

Jedną z najważniejszych prac artystki, którą można obejrzeć w muzeum w Kolonii, jest jej pierwsza instalacja pod tytułem „Aggregation: One Thousand Boats Show” z 1963 r. Inna ważna praca Japonki to kolejna wersja instalacji z serii „I'm Here but Nothing”, którą Kusama tworzy od 2000 r.

Oprócz tego na wystawie nie zabraknie jednej z najnowszych instalacji z serii, która zawsze budzi ogromne zainteresowanie zwiedzających. Chodzi o immersyjną instalację „Infinity Mirror Room”, która znajduje się w największej sali Museum Ludwig. Na dachu budynku można znaleźć inną znaną instalację – „Flowers That Speak All about My Heart Given to the Sky”.

Wystawę „Yayoi Kusama” w Museum Ludwig można oglądać do sierpnia 2026 r. Kolejna retrospektywa artystki – choć nie identyczna – otworzy się w kolejnym europejskim muzeum – amsterdamskim Stedelijk Museum we wrześniu tego roku.