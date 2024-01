Choć po prawdzie na przestrzeni kilku ostatnich lat Wenecja widziała go też w japonizującym, połyskującym garniturze od Haidera Ackermanna, z niedbale podwiniętymi nogawkami i z kowbojkami do kompletu, w bolerku w lamparcie wzory, ozdobionym kryształkami.

Najlepsza wersja siebie

Były redaktor naczelny brytyjskiego „Vogue’a” Edward Enninful napisał we wstępniaku, że skoro moda przestaje mieć podział na płeć, a „Vogue” zawsze idzie z duchem czasu, to wybór okładkowej gwiazdy (Chalameta) jest oczywisty. To prawda. Dziś dla młodych ambiwalencja płci to normalność, niewymagająca tłumaczeń. Nie mają ideologii koronkowe garnitury i biżuteria Damiana Davida z włoskiego Maneskin, manifestów nie wygłasza inny współczesny idol, Harry Styles, pokazany w okładkowej sesji amerykańskiego „Vogue’a” w sukience marki Gucci, stanowiska nie zajmuje Ralph Kamiński w kwiatach, satynach i gorsecie z sesji periodyku „Glamour”.

Mocną ekstrawagancją, będącą wodą na młyn dla organizacji walczących z tyleż fikcyjną, co poruszającą wyobraźnię „ideologią gender”, wydaje się kontrakt reklamowy pieśniarza Michała Szpaka z producentem szamponów Pantene, podobnie jak fakt, że specjalizujący się w skokach do wody brytyjski olimpijczyk Tom Daley został pierwszym globalnym męskim ambasadorem kosmetyków do makijażu marki Rimmel London. Promuje je w kolorowej kamizelce i naszyjniku z pereł. „Bez względu na płeć, każdy powinien być w stanie wyglądać i czuć się najlepszą wersją siebie” – rzekł Daley.

Według agencji badawczej NPD blisko 40 proc. dorosłych między 18. a 22. rokiem życia oczekuje kosmetyków neutralnych płciowo, według zaś Euromonitora już trzy lata temu 56 proc. Amerykanów choćby sporadycznie używało takich specyfików, jak podkład, korektor czy krem wyrównujący lub matujący do twarzy. Ma je w ofercie wiele luksusowych marek, w tym Chanel.

Świetnie ubrani młodzi ludzie

Standardem u młodych mężczyzn stają się też wspomniane perły. Noszone jak złote łańcuszki czy – dajmy na to u surferów – koraliki i rzemyki, na masową skalę pojawiły się w Mediolanie jesienią 2020 r., w kolekcjach na przyszłą wówczas wiosnę, ale i w modzie ulicy, do czego przyłożył się noszący je Harry Styles. Sam Styles związany jest od kilku ładnych sezonów z całkowicie ambiwalentnym płciowo Guccim. Według platformy Lyst, która zbiera dane z tysięcy e-sklepów, portali, profili społecznościowych i cyklicznie publikuje listę najpopularniejszych brandów i ich produktów, to obecnie najbardziej pożądana marka świata; także dzięki ich wspólnej kolekcji „Ha Ha Ha”.