Był to dla mnie uśmiech losu. Moją pracą dyplomową był projekt „Dom dla mnie” – wszystko, co związane z niewielkim, ekonomicznym domem, studiowałem przez rok i miałem w głowie wystarczająco dużo wniosków. Kiedy nasz zespół wygrał ten konkurs, zostałem po raz drugi rzucony na głęboką wodę – tym razem popularności. Konkurs był w Polsce wielkim wydarzeniem. Katalog pokonkursowy z naszym projektem na okładce można było kupić dosłownie w każdym kiosku, jeden z legendarnych dziennikarzy III Programu Polskiego Radia przeprowadził ze mną wywiad. Miałem wtedy 26 lat, a to wydarzenie umieściło mnie od razu w centrum zainteresowania. Szybko się jednak zorientowałem, że na nic się to nie przekłada. Nie poszły za tym materialne fajerwerki, nie wybudowano setek czy tysięcy domów według mojego projektu, na co liczyłem. Wtedy zrozumiałem, że największą wartością jest dla mnie sama praca i jej efekty, nie w postaci popularności, poklasku i fortuny. Dobrze jest zrobić coś prawdziwie wartościowego, co zostanie dostrzeżone i docenione przez innych.

Niczego nie muszę udowadniać

Po tym wydarzeniu nabrałem przekonania, że nie muszę niczego udowadniać. Nie kusiła mnie też popularność. Pracowałem wówczas nad budynkami, które nie powstawały dla zysku, lecz były potrzebne konkretnym ludziom do życia lub pracy, albo – jak w przypadku budynków użyteczności publicznej – były potrzebne państwu lub samorządowi. To, że będąc przed trzydziestką, miałem okazję zobaczyć z bliska, jak powstają budynki ważne dla szeroko zdefiniowanego społeczeństwa, było kolejnym zdarzeniem, które uformowało mnie zawodowo i pozwoliło upewnić się w przekonaniach.

Nigdy nie myślałem o sukcesie w kategoriach, w jakich najczęściej definiuje się go dzisiaj. Dla mnie ważne było, że robię to, co lubię, mogę się z tego utrzymać, a przy okazji mam wpływ na powstawanie czegoś potrzebnego i ciekawego. Było to wynikiem historycznych okoliczności i szczęścia – udało mi się znaleźć w odpowiednim miejscu i czasie. Ale też byłem dobrze przygotowany, żeby wykonać zadanie, które los przede mną postawił.

Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale wówczas, wychodząc z uczelni, ja i moi koledzy mieliśmy przed sobą rozwinięty czerwony dywan. Daliśmy się ponieść rzeczywistości. Nie mieliśmy wtedy pełnej świadomości wyjątkowości czasów i tego, co się dzieje na naszych oczach. Kiedy skończyły się projekty z przełomu wieków i nastał drapieżny kapitalizm, zacząłem pracować nad projektami komercyjnymi w dużym biurze w Warszawie. Dopiero po latach zdałem sobie sprawę, jak ważne było to, czego doświadczyłem przed trzydziestką.