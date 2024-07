Zaprojektowały stroje polskich olimpijczyków: „Wróciłyśmy do mody przedwojennej”

Jak ten projekt olimpijski ma szansę zmienić Bizuu?

BJ: Dzisiaj Bizuu to zdecydowanie więcej niż tylko dwie projektantki. Nasz zespół liczy prawie 70 osób, jesteśmy marką obecną na rynku od 13 lat. Mamy swoje butiki, dobrze działający sklep online, dwa razy do roku pokazujemy duże kolekcje, oprócz tego co miesiąc wydajemy nowy „drop”. Projekt olimpijski był ważnym wyzwaniem, ale jako firma jesteśmy przygotowani na to, by radzić sobie z takimi projektami.

Chcemy wejść na rynki zagraniczne, a igrzyska są idealnym otwarciem na świat. To dla nas dobry punkt startu. Wkrótce ruszamy na rynku niemieckim, potem będziemy stopniowo pojawiać się na kolejnych. Igrzyska to duży projekt, ale nie wyłącza firmy z bieżącego funkcjonowania. Współpracę z PKOl potraktowałyśmy jako okazję do wypromowania jednej z naszych kolekcji.

Jak wygląda rzeczywistość prowadzenia marki modowej?

ZW: W prowadzeniu marki modowej w każdym sezonie można odnieść wrażenie, że tworzy się brand od nowa. Oczywiście pewna ciągłość jest zachowana, ale gdy pojawia się nowa kolekcja, trzeba ją przygotować od strony PR-owej czy marketingowej. Kolekcje różnią się od siebie, a sezony nie są powtarzalne. Pod wieloma względami przypomina to tworzenie firmy od zera. To nie jest biznes, w którym wymyślasz jeden produkt, a potem produkujesz go w milionach egzemplarzy. Nie wytwarzamy spinaczy. Tempo jest chwilami zawrotne, czasem łapiemy się na tym, że nie wiemy, czy przygotowujemy kolekcję letnią, czy zimową.