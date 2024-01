Restauracja z Warszawy najlepsza na świecie. Triumf w globalnym rankingu

Najbardziej znane wyróżnienia dla restauracji to oczywiście gwiazdki w przewodniku Michelin. Ich przyznanie jest potwierdzeniem kunsztu szefa kuchni, składników najwyższej jakości i wyjątkowych doznań kulinarnych.

Reklama

W przewodniku Michelin decydują inspektorzy: recenzenci zatrudniani przez wydawcę przewodnika. Są też jednak inne przewodniki, tworzone bardziej demokratycznie. Tak jest z wyróżnieniami serwisu Tripadvisor. Tutaj decydują użytkownicy. To ich recenzje i oceny składają się na werdykt, którego podsumowaniem są doroczne nagrody.

Serwis Tripadvisor opublikował swój doroczny raport „Travellers' Choice Best of the Best 2024”, wyróżniający miejsca, do których koniecznie warto wybrać się w tym roku. Na szczycie globalnego rankingu wartych odkrycia gastronomicznych „ukrytych pereł” trafiła warszawska restauracja „Future & Wine”.

Tripadvisor: restauracja „Future & Wine” z Warszawy najlepsza na świecie

Kilka miesięcy temu pisaliśmy na łamach „Sukcesu” o tym, że w gronie 25 nieodkrytych skarbów na gastronomicznych mapach miast z całego świata na pierwszym miejscu znalazła się restauracja „Future & Wine” z Warszawy. Lokalowi udało się zdobyć pozycję lidera również w najważniejszym, dorocznym rocznym rankingu Tripadvisora, który właśnie opublikowano.