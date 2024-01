Powrót kokietki. Dlaczego kobiety wracają do wizerunku, z którym dotąd walczyły?

Modę ostatnich kilku sezonów zdominowały powroty to wszystkiego, co klasyczne i retro. W tendencję tę wpisuje się wielki powrót typowo dziewczęcych akcesoriów jak kokardki, baletki czy krótkie spódniczki.

Styl „na kokietkę” wchodzi do modowego mainstreamu

Jak zawsze pod koniec roku, magazyny poświęcone modzie podsumowują wiodące trendy ostatnich miesięcy, które prawdopodobnie pozostaną z nami na dłużej. Uwagę ekspertów śledzących modowe trendy przykuła estetyka, która cieszy się szczególnie dużą popularnością— zarówno w mediach społecznościowych, jak i na wybiegach.

Mowa o dziewczęcym, nieco infantylnym stylu, na który składają się takie elementy jak satynowe wstążki, kokardki, falbanki, bluzki z kołnierzykiem, krótkie spódniczki, pantofelki typu mary janes, baletki, motywy serc i słodkich kotków, „piknikowa” kratka, a wszystko to w pastelowej kolorystyce. Do tego makijaż z policzkami podkreślonymi różem, nawiązujący do szalenie modnego, dziewczęcego stylu Azjatek.