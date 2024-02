Przyzwyczailiśmy się, że tradycyjny polski „razowiec” to pieczywo unikatowe, jakiego próżno szukać w krajach Europy Zachodniej. Okazuje się jednak, że to nie jedyne polski produkt tego typu, który może zachwycić cudzoziemców. Redakcja serwisu CNN znalazła inny przysmak, który tak przypadł redaktorom i redaktorkom do gustu, że umieścili go na liście najlepszych rodzajów pieczywa na świecie.

Polski podpłomyk na liście najlepszych rodzajów pieczywa na świecie

Na ziemiach polskich (i nie tylko) podpłomyk wypieka się od tysiącleci. Tę najstarszą znaną w naszym kraju formę pieczywa cieszy wytwarza się do dziś. Tradycyjny polski podpłomyk doceniła również redakcja amerykańskiego serwisu CNN, wpisując go na listę najlepszych rodzajów pieczywa na świecie.

Słowianie wypiekali proste placki z mąki i wody od wieków – najpierw bezpośrednio w żarze, a potem na kamieniu. Trudno o prostszy przepis na pieczywo: wystarczy mąka, woda, sól i dobrze rozgrzane podłoże, na którym w krótkim czasie można wypiec placek. Przez wieki ta receptura właściwie się nie zmieniła – modernizacji ulegały sposoby pieczenia placka. Dziś podpłomyk wypiekamy najczęściej już nie na gorącym kamieniu, tylko w piekarniku.

„Podpłomyk to cudownie prosta przystawka, będąca częścią ogromnego drzewa genealogicznego płaskich chlebków” – pisze o podpłomyku Jen Rose Smith, redaktorka CNN, a wcześniej szefowa kuchni specjalizująca się w wypiekach.