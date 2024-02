Zadaniem Fran Horowitz, która w 2017 roku zastąpiła Mike’a Jeffriesa, było wydobycie Abercrombie & Fitch z wizerunkowego i finansowego dołka. Nowa prezeska odeszła od toksycznej narracji marki, wprowadziła pewne zmiany w jej stylu, skupiła się na damskiej części klienteli i poszerzyła rozmiarówkę.

Zmiany te wyraźnie widać w reklamach oraz na profilach społecznościowych marki. Zaczęli pojawiać się w nich modele i modelki różnych ras i o rozmaitych sylwetkach. Marka przyjęła oczywistą dla wielu filozofię, zgodnie z którą każdy może wyglądać dobrze w ubraniach Abercrombie & Fitch.

W rezultacie w 2023 roku marka Abercrombie & Fitch zanotowała 14-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając prognozy o cztery punkty procentowe. Wygląda więc na to, że strategia Horowitz wychodzi marce na zdrowie.

Zmieniła się nie tylko filozofia marki, zmienił się też asortyment. Zamiast obcisłych t-shirtów i bluz z logotypem marki, pojawiły się ubrania bardziej oficjalne i wieczorowe, a także stroje sportowe. Zniknął nacisk na tworzenie produktów dla nastolatków. Abercrombie&Fitch ma być adresowany do znacznie szerszego grona odbiorców i odbiorczyń. Punktem odniesienia są teraz milenialsi i coś, co Fran Horowitz nazywa „długim weekendem”. „Gdy nadchodzi poniedziałek, oni zaczynają już myśleć, co będą robić w weekend. Chcemy, by przez te 96 godzin mogli nosić nasze ubrania” – mówiła Horowitz w rozmowie z serwisem WWD. ubrać ich