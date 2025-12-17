Gigant branży luksusowej inwestuje w niszę. Ten rynek rośnie jak na drożdżach

Wielu miłośnikom perfum niszowych nie trzeba przedstawiać marki BDK Parfums (jest dostępna również w Polsce). Zyskującą popularność i dobrze prosperującą francuską marką z górnej półki zainteresował się gigant branży luksusowej, francuski koncern LVMH, właściciel tak znanych domów mody jak Christian Dior, Fendi, Loewe czy Givenchy.

Koncern LVMH inwestuje w branżę perfum niszowych

W ostatnim czasie uwaga wielkich koncernów obecnych na rynku dóbr luksusowych coraz częściej skupia się na sektorze perfum niszowych, który przeżywa okres rozkwitu. Kluczowi gracze chętnie inwestują w prężnie rozwijające się, obiecujące marki, chcąc skorzystać na rosnącej popularności zapachów autorskich, które stają się coraz popularniejsze w czasach, w których chcemy się wyróżniać.

Taki krok podjął francuski koncern LVMH, o czym informują branżowe media. Francuski gigant branży dóbr i usług z górnej półki posiada w swoim portfolio 75 marek luksusowej odzieży, biżuterii, zegarków i alkoholi, a także kilkanaście marek kosmetycznych, w tym Kenzo, Guerlain czy Maison Francis Kurkdjian.

Do kategorii perfum niszowych można zaliczyć jedynie tę ostatnią markę. Zarząd LVMH z francuskim miliarderem Bernardem Arnaultem na czele postanowił poszerzyć wpływy w dynamicznie rozwijającym się segmencie zapachów niszowych, który swój sukces zawdzięcza przede wszystkim zainteresowaniu młodych klientów i klientek.