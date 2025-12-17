Gigant branży luksusowej inwestuje w niszę. Ten rynek rośnie jak na drożdżach

Aktualizacja: 17.12.2025 19:20 Publikacja: 17.12.2025 11:55
Wielu miłośnikom perfum niszowych nie trzeba przedstawiać marki BDK Parfums (jest dostępna również w Polsce). Zyskującą popularność i dobrze prosperującą francuską marką z górnej półki zainteresował się gigant branży luksusowej, francuski koncern LVMH, właściciel tak znanych domów mody jak Christian Dior, Fendi, Loewe czy Givenchy.
W ostatnim czasie uwaga wielkich koncernów obecnych na rynku dóbr luksusowych coraz częściej skupia się na sektorze perfum niszowych, który przeżywa okres rozkwitu. Kluczowi gracze chętnie inwestują w prężnie rozwijające się, obiecujące marki, chcąc skorzystać na rosnącej popularności zapachów autorskich, które stają się coraz popularniejsze w czasach, w których chcemy się wyróżniać.
Taki krok podjął francuski koncern LVMH, o czym informują branżowe media. Francuski gigant branży dóbr i usług z górnej półki posiada w swoim portfolio 75 marek luksusowej odzieży, biżuterii, zegarków i alkoholi, a także kilkanaście marek kosmetycznych, w tym Kenzo, Guerlain czy Maison Francis Kurkdjian.
Do kategorii perfum niszowych można zaliczyć jedynie tę ostatnią markę. Zarząd LVMH z francuskim miliarderem Bernardem Arnaultem na czele postanowił poszerzyć wpływy w dynamicznie rozwijającym się segmencie zapachów niszowych, który swój sukces zawdzięcza przede wszystkim zainteresowaniu młodych klientów i klientek.
Koncern ogłosili, że został mniejszościowym udziałowcem w stosunkowo nowej, bo działającej od niecałej dekady marce BDK Parfums, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się marek w segmencie luksusowych perfum niszowych. Transakcja, której szczegółów nie ujawniono, odbyła się za pośrednictwem LVMH Luxury Ventures, firmy zajmującej się inwestycjami koncernu Arnaulta.
W oficjalnym oświadczeniu twórca marki BDK, David Benedek, stwierdził, że przejęcie części udziałów w jego firmie przez LVMH pozwoli na dalszą międzynarodową ekspansję. Benedek zapewnił jednocześnie, że wsparcie finansowe ze strony LVMH będzie odbywać się bez ingerencji koncernu w strategię marki, która zachowa pełną niezależność.
David Benedek założył BDK Parfums w 2016 r.. Marka jest obecna w 45 krajach, jej najważniejsze rynki to Francja, Stany Zjednoczone i Niemcy. Produkty BDK Parfums można znaleźć w małych perfumeriach niszowych, a także w takich luksusowych domach handlowych jak Harrods.
BDK ma na koncie współprace z wieloma wybitnymi „nosami”, czyli kreatorami perfum. Wśród nich są Dominique Ropion (najbardziej znany ze współpracy z francuską marką Frederic Malle), Anne Flipo, Alexandra Carlin, Mathilde Bijaoui czy pracujący dla marki Givaudan Jordi Fernández. BDK Parfums notuje świetne wyniki – w ostatnim roku sprzedaż produktów marki wzrosła o 45 proc.
Marka posiada obecnie w swoim portfolio ponad 20 zapachów uniseks, serię perfum do włosów, a także świece zapachowe i płyny do prania. Oferta BDK ma powiększyć się też o żele pod prysznic i balsamy do ciała o zapachach nawiązujących do najlepiej sprzedających się perfum BDK.
Inwestycja LVMH w BDK Parfums to kolejny przejaw rosnącego zainteresowania wielkich koncernów markami perfum niszowych. W tym roku znaną szwedzką markę perfumiarską Byredo przejął hiszpański Puig, znany dotąd przede wszystkim dzięki takim markom jak Rabanne, Jean-Paul Gaultier czy Carolina Herrera. Z kolei koncern Estee Lauder stał się właścicielem luksusowej meksykańskiej marki perfum XINÚ.
