Boss Bottled Beyond. Dwa mocne akordy i gra kontrastów

Aktualizacja: 02.10.2025 14:29 Publikacja: 01.10.2025 12:40
Boss Bottled Beyond.
Foto: Materiały prasowe
Boss od lat wyznacza standardy w świecie męskich zapachów. W 1998 r. premiera Boss Bottled zrewolucjonizowała rynek, od tamtego wydarzenia linia zapachowa ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się rozumienie nowoczesnej męskiej elegancji. Jaka jest najnowsza propozycja marki – Boss Bottled Beyond?
Tej jesieni marka Boss prezentuje pierwszą imbirowo-skórzaną wodę perfumowaną w swoim portfolio. Pierwsze zaskoczenie to kompozycja, zrezygnowano z tradycyjnej piramidy nut zapachowych na rzecz gry dwóch kontrastujących składników – imbiru oraz skóry. Oba te akordy ujawniają się od pierwszych sekund i utrzymują do końca, tworząc nowoczesny, a zarazem łatwy w odbiorze zapach. Co więcej, innowacyjna technologia ekstrakcji nut imbiru zapewnia wyjątkową trwałość i intensywność, a obecność skóry inspirowanej niszowym perfumiarstwem dodaje zapachowi głębi.
Foto: Materiały prasowe
Boss Bottled Beyond to efekt współpracy trojga mistrzów perfumiarstwa. Daphne Bugey odpowiadała za koncepcję zderzenia składników, Franck Voelkl zadbał o bogaty i wyrafinowany charakter zapachu, natomiast Bruno Jovanovic dopracował techniczną stronę kompozycji, dbając o jej trwałość. Efekt? Zapach, który nie tylko przyciąga uwagę, ale również utrzymuje się znacznie dłużej niż typowa woda perfumowana. Wysoka koncentracja składników, wsparta opatentowaną technologią Coty przedłużającą utrzymywanie się aromatu, sprawia, że Boss Bottled Beyond ma niezwykłą trwałość.
Charakterystyczna kompozycja znalazła swoje odzwierciedlenie również w designie. Klasyczna butelka Boss zyskała nowe oblicze – jest wykonana z czarnego lakierowanego szkła z fakturą przypominającą skórę. Gradient czerni przechodzącej w szarość nadaje całości męski charakter.
Foto: Materiały prasowe
Premierze towarzyszy również nowa odsłona kampanii „BOSS RECOGNIZE BOSS”. Jej twarzami zostali Bradley Cooper, Maluma oraz Vinicius Junior – przedstawiciele świata filmu, muzyki i sportu. Każdy z nich symbolizuje inny wymiar sukcesu, ale wspólnie tworzą obraz braterstwa, wzajemnej inspiracji i wsparcia.
Foto: Materiały prasowe
Boss Bottled Beyond EDP, dostępny w perfumeriach sieci Sephora i Douglas, to coś więcej niż kolejny produkt z legendarnej linii. To dowód, że marka Boss potrafi łączyć klasykę z innowacją, tworząc perfumy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych odbiorców. Intensywna świeżość imbiru i głęboka zmysłowość skóry składają się na zapach, który z jednej strony jest odważny i nowoczesny, a z drugiej – luksusowy i ponadczasowy. To propozycja dla mężczyzn, którzy nie boją się iść dalej, przekraczać granice i definiować sukces na własnych zasadach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Boss od lat wyznacza standardy w świecie męskich zapachów. W 1998 r. premiera Boss Bottled zrewolucjonizowała rynek, od tamtego wydarzenia linia zapachowa ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się rozumienie nowoczesnej męskiej elegancji. Jaka jest najnowsza propozycja marki – Boss Bottled Beyond?
Jesienna kolekcja znanego francuskiego dom mody Rochas była ostatnią, która trafiła do sprzedaży. Marka, która ś...
Cosmoss, marka, którą swoją twarzą i nazwiskiem firmowała Kate Moss, okazała się nieudaną inwestycją. Po trzech...
„Efekt szminki” stał się symbolem odporności na kryzysy szeroko pojętej branży kosmetycznej. Zmiany w zwyczajach...
Produkty samoopalające zyskały dużą popularność jako alternatywa dla opalania na słońcu lub wizyt w solarium. Dz...
Wśród produktów eksportowanych przez Francję pierwsze miejsce zajmuje lotnictwo. Zaskoczeniem jest jednak fakt,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas