Boss Bottled Beyond. Dwa mocne akordy i gra kontrastów

Boss od lat wyznacza standardy w świecie męskich zapachów. W 1998 r. premiera Boss Bottled zrewolucjonizowała rynek, od tamtego wydarzenia linia zapachowa ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się rozumienie nowoczesnej męskiej elegancji. Jaka jest najnowsza propozycja marki – Boss Bottled Beyond?

Boss Bottled Beyond: premiera nowego zapachu dla mężczyzn

Tej jesieni marka Boss prezentuje pierwszą imbirowo-skórzaną wodę perfumowaną w swoim portfolio. Pierwsze zaskoczenie to kompozycja, zrezygnowano z tradycyjnej piramidy nut zapachowych na rzecz gry dwóch kontrastujących składników – imbiru oraz skóry. Oba te akordy ujawniają się od pierwszych sekund i utrzymują do końca, tworząc nowoczesny, a zarazem łatwy w odbiorze zapach. Co więcej, innowacyjna technologia ekstrakcji nut imbiru zapewnia wyjątkową trwałość i intensywność, a obecność skóry inspirowanej niszowym perfumiarstwem dodaje zapachowi głębi.

Foto: Materiały prasowe

Boss Bottled Beyond to efekt współpracy trojga mistrzów perfumiarstwa. Daphne Bugey odpowiadała za koncepcję zderzenia składników, Franck Voelkl zadbał o bogaty i wyrafinowany charakter zapachu, natomiast Bruno Jovanovic dopracował techniczną stronę kompozycji, dbając o jej trwałość. Efekt? Zapach, który nie tylko przyciąga uwagę, ale również utrzymuje się znacznie dłużej niż typowa woda perfumowana. Wysoka koncentracja składników, wsparta opatentowaną technologią Coty przedłużającą utrzymywanie się aromatu, sprawia, że Boss Bottled Beyond ma niezwykłą trwałość.

Boss Bottled Beyond: Ambasadorzy i przesłanie

Charakterystyczna kompozycja znalazła swoje odzwierciedlenie również w designie. Klasyczna butelka Boss zyskała nowe oblicze – jest wykonana z czarnego lakierowanego szkła z fakturą przypominającą skórę. Gradient czerni przechodzącej w szarość nadaje całości męski charakter.