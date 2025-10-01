Reklama

Boss Bottled Beyond. Dwa mocne akordy i gra kontrastów

Troje czołowych perfumiarzy, dwa kontrastujące składniki i klasyczny flakon w nowej, minimalistycznej odsłonie – to najkrótszy opis nowego męskiego zapachu marki Boss Bottled Beyond. Jak powstawał zapach, który kontynuuje tradycję jednej z najsłynniejszych linii zapachowych dla mężczyzn?

Publikacja: 01.10.2025 12:40

Boss Bottled Beyond.

Boss Bottled Beyond.

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

Boss od lat wyznacza standardy w świecie męskich zapachów. W 1998 r. premiera Boss Bottled zrewolucjonizowała rynek, od tamtego wydarzenia linia zapachowa ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się rozumienie nowoczesnej męskiej elegancji. Jaka jest najnowsza propozycja marki – Boss Bottled Beyond?

Boss Bottled Beyond: premiera nowego zapachu dla mężczyzn 

Tej jesieni marka Boss prezentuje pierwszą imbirowo-skórzaną wodę perfumowaną w swoim portfolio. Pierwsze zaskoczenie to kompozycja, zrezygnowano z tradycyjnej piramidy nut zapachowych na rzecz gry dwóch kontrastujących składników – imbiru oraz skóry. Oba te akordy ujawniają się od pierwszych sekund i utrzymują do końca, tworząc nowoczesny, a zarazem łatwy w odbiorze zapach. Co więcej, innowacyjna technologia ekstrakcji nut imbiru zapewnia wyjątkową trwałość i intensywność, a obecność skóry inspirowanej niszowym perfumiarstwem dodaje zapachowi głębi.

Foto: Materiały prasowe

Boss Bottled Beyond to efekt współpracy trojga mistrzów perfumiarstwa. Daphne Bugey odpowiadała za koncepcję zderzenia składników, Franck Voelkl zadbał o bogaty i wyrafinowany charakter zapachu, natomiast Bruno Jovanovic dopracował techniczną stronę kompozycji, dbając o jej trwałość. Efekt? Zapach, który nie tylko przyciąga uwagę, ale również utrzymuje się znacznie dłużej niż typowa woda perfumowana. Wysoka koncentracja składników, wsparta opatentowaną technologią Coty przedłużającą utrzymywanie się aromatu, sprawia, że Boss Bottled Beyond ma niezwykłą trwałość.

Boss Bottled Beyond: Ambasadorzy i przesłanie

Charakterystyczna kompozycja znalazła swoje odzwierciedlenie również w designie. Klasyczna butelka Boss zyskała nowe oblicze – jest wykonana z czarnego lakierowanego szkła z fakturą przypominającą skórę. Gradient czerni przechodzącej w szarość nadaje całości męski charakter.

Reklama
Reklama

Foto: Materiały prasowe

Premierze towarzyszy również nowa odsłona kampanii „BOSS RECOGNIZE BOSS”. Jej twarzami zostali Bradley Cooper, Maluma oraz Vinicius Junior – przedstawiciele świata filmu, muzyki i sportu. Każdy z nich symbolizuje inny wymiar sukcesu, ale wspólnie tworzą obraz braterstwa, wzajemnej inspiracji i wsparcia.

Foto: Materiały prasowe

Boss Bottled Beyond EDP, dostępny w perfumeriach sieci Sephora i Douglas, to coś więcej niż kolejny produkt z legendarnej linii. To dowód, że marka Boss potrafi łączyć klasykę z innowacją, tworząc perfumy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych odbiorców. Intensywna świeżość imbiru i głęboka zmysłowość skóry składają się na zapach, który z jednej strony jest odważny i nowoczesny, a z drugiej – luksusowy i ponadczasowy. To propozycja dla mężczyzn, którzy nie boją się iść dalej, przekraczać granice i definiować sukces na własnych zasadach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Lifestyle Uroda Kosmetyki

Boss od lat wyznacza standardy w świecie męskich zapachów. W 1998 r. premiera Boss Bottled zrewolucjonizowała rynek, od tamtego wydarzenia linia zapachowa ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się rozumienie nowoczesnej męskiej elegancji. Jaka jest najnowsza propozycja marki – Boss Bottled Beyond?

Boss Bottled Beyond: premiera nowego zapachu dla mężczyzn 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Przez wiele lat twórcą damskiej kolekcji marki Rochas był znany włoski projektant Alessandro Dell'Ac
Kosmetyki
Słynny dom mody po stu latach kończy z modą. Zostają perfumy i kosmetyki
Kate Moss powołała do życia markę Cosmoss w 2022 roku.
Kosmetyki
Biznesowa porażka Kate Moss. Jej marka kosmetyczna znika z rynku po trzech latach
„Efekt szminki” to teoria, którą blisko 20 lat temu sformułował szef koncernu Estée Lauder, Leonard
Kosmetyki
Koniec „efektu szminki”? Zmienia się trend, który rządził branżą luksusową
Bondi Sands Liquid Gold to pianka samoopalająca, która nie wymaga zmywania po zastosowaniu.
Kosmetyki
Bondi Sands: Naturalny efekt opalenizny. Sekret słynnej australijskiej marki
Nicolas Hieronimus, CEO francuskiego koncernu L'Oreal SA, światowego potentata w branży kosmetycznej
Kosmetyki
Hit eksportowy francuskiej gospodarki. Więcej przyniosła tylko branża lotnicza
Reklama
Reklama
e-Wydanie