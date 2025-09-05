Reklama

„Chiński Louis Vuitton”. w tarapatach. Flagowy dom mody słabnie

Trwa zła passa chińskiego koncernu Lanvin Group. Mniejsze lub większe spadki sprzedaży zanotowały wszystkie marki z portfolio. Najgorzej radzi sobie perła w koronie koncernu – słynny dom mody Lanvin.

Publikacja: 05.09.2025 12:38

Francuski dom mody Lanvin został kupiony przez Chińczyków w 2018 roku.

Francuski dom mody Lanvin został kupiony przez Chińczyków w 2018 roku.

Foto: Christophe Morin/Bloomberg

Izabela Popko

Chiński koncern Lanvin Group, do którego od siedmiu lat należy najstarszy francuski dom mody Lanvin, jeszcze nie tak dawno notował znakomite wyniki finansowe. Teraz sytuacja chińskiego giganta branży luksusowej jest zgoła inna. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o jedną piątą. To głównie skutek wyników marki Lanvin, niegdyś perły w koronie koncernu.

Dom mody Lanvin: 40-procentowy spadek sprzedaży

Kiedy w 2018 roku chiński koncern Fosun Fashion Group kupił najstarszy francuski dom mody Lanvin, a trzy lata później zmienił nazwę na Lanvin Group, dał światu sygnał, że wkracza na światowy rynek dóbr luksusowych. Ambitny plan potwierdzały kolejne przejęcia zachodnich marek – między innymi włoskiej Sergio Rossi i brytyjskiej Wolford.

Problemy zaczęły się w 2023 roku, kiedy sprzedaż w markach koncernu zaczęła wyhamowywać. Po bardzo trudnym 2024 roku również pierwsza połowa 2025 nie przynosi dobrych wiadomości.

Czytaj więcej

Patrice Louvet, CEO firmy Ralph Lauren Corp.
Moda
Rekordowy wynik króla „dostępnego luksusu”. Kluczem do sukcesu była podwyżka cen

Przychody koncernu spadły o 22 procent do kwoty 133 milionów euro (w ubiegłym roku spadek wyniósł 23 procent). Najgorzej w pierwszej połowie tego roku radził sobie dom mody Lanvin. Jeszcze nie tak dawno był koniem pociągowym koncernu, a teraz jest numerem trzy w portfolio Lanvin Group. Dom mody zanotował spadek sprzedaży o 42,1 proc., z 48,2 miliona euro w pierwszej połowie 2024 roku do jedynie 27,9 miliona w pierwszej połowie roku bieżącego.

Reklama
Reklama

Zarząd Lanvin Group tłumaczy te spadki utrzymującym się spowolnieniem w branży wyrobów luksusowych, a także 23-proc. spadkiem sprzedaży wyrobów Lanvin w partnerskich domach handlowych w regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Koncern zauważa jednocześnie, że francuska marka coraz lepiej radzi sobie w regionie Azji i Pacyfiku i w Ameryce Północnej.

Lanvin Group: „Jesteśmy w fazie transformacji”

W swoim sprawozdaniu Lanvin Group podkreśla, że marka Lanvin – jak i cały koncern – znajduje się w fazie transformacji. W pierwszej połowie 2025 roku trwały wyprzedaże projektów ze starszych kolekcji Lanvin.

Otwiera się też nowy rozdział w historii Lanvin – pod koniec 2024 roku na stanowisko dyrektora artystycznego powołano brytyjskiego projektanta Petera Coppinga. Od stycznia z kolei koncern Lanvin Group ma nowego prezesa w osobie Andy’ego Lew, któremu powierzono misję transformacji firmy.

Koncern wypowiada się z nadzieją o Lanvin, podobnie jak o marce luksusowego obuwia Sergio Rossi, którą Lanvin Group przejął w 2021 roku. Nowym dyrektorem kreatywnym został w ubiegłym roku projektant Paul Andrew, którego debiutancka kolekcja ujrzy światło dzienne w drugiej połowie tego roku.

Jak na razie jednak włoska marka zanotowała spadek sprzedaży – aż o 25 procent, do 15,3 miliona euro. Niemniej, jak podkreśla zarząd Lanvin Group, z kwartału na kwartał wyniki Sergio Rossi są coraz lepsze.

Dwucyfrowe spadki sprzedaży zaliczyły też dwie inne marki z portfolio Lanvin Group – Wolford i Caruso. Wyjątkiem jest amerykańska marka St. John, której przychód spadł jedynie o 0,8 procenta, do kwoty 39,6 miliona euro.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Styl Życia Lifestyle Moda Luksus

Chiński koncern Lanvin Group, do którego od siedmiu lat należy najstarszy francuski dom mody Lanvin, jeszcze nie tak dawno notował znakomite wyniki finansowe. Teraz sytuacja chińskiego giganta branży luksusowej jest zgoła inna. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o jedną piątą. To głównie skutek wyników marki Lanvin, niegdyś perły w koronie koncernu.

Dom mody Lanvin: 40-procentowy spadek sprzedaży

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Giorgio Armani rozpoczął karierę w świecie mody w 1970 roku.
Moda
Giorgio Armani nie żyje. Był jednym z najsłynniejszych projektantów świata mody
Hollister to „młodsza siostra” marki Abercrombie & Fitch. Jej klientami są nastolatki i „młodzi doro
Moda
Sukces marki odzieżowej dla „młodych i pięknych”. Najlepsze wyniki w historii
Giorgio Armani podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Giorgio Armani ogłasza zasady sukcesji w imperium mody. Kto przejmie władzę?
Nowy projekt właściciela Zary to element budowania wizerunku firmy innowacyjnej.
Moda
Właściciel Zary ujawnia swoje tajemnice. Pierwszy taki projekt w świecie mody
Belstaff kojarzy się przede wszystkim z kurtkami motocyklowymi, od dekad cenionych przez motocyklist
Moda
Ikona brytyjskiego stylu sprzedana. Szansa na ratunek po stuleciu istnienia
Reklama
Reklama
e-Wydanie