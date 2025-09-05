Chiński koncern Lanvin Group, do którego od siedmiu lat należy najstarszy francuski dom mody Lanvin, jeszcze nie tak dawno notował znakomite wyniki finansowe. Teraz sytuacja chińskiego giganta branży luksusowej jest zgoła inna. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o jedną piątą. To głównie skutek wyników marki Lanvin, niegdyś perły w koronie koncernu.

Dom mody Lanvin: 40-procentowy spadek sprzedaży

Kiedy w 2018 roku chiński koncern Fosun Fashion Group kupił najstarszy francuski dom mody Lanvin, a trzy lata później zmienił nazwę na Lanvin Group, dał światu sygnał, że wkracza na światowy rynek dóbr luksusowych. Ambitny plan potwierdzały kolejne przejęcia zachodnich marek – między innymi włoskiej Sergio Rossi i brytyjskiej Wolford.

Problemy zaczęły się w 2023 roku, kiedy sprzedaż w markach koncernu zaczęła wyhamowywać. Po bardzo trudnym 2024 roku również pierwsza połowa 2025 nie przynosi dobrych wiadomości.

Przychody koncernu spadły o 22 procent do kwoty 133 milionów euro (w ubiegłym roku spadek wyniósł 23 procent). Najgorzej w pierwszej połowie tego roku radził sobie dom mody Lanvin. Jeszcze nie tak dawno był koniem pociągowym koncernu, a teraz jest numerem trzy w portfolio Lanvin Group. Dom mody zanotował spadek sprzedaży o 42,1 proc., z 48,2 miliona euro w pierwszej połowie 2024 roku do jedynie 27,9 miliona w pierwszej połowie roku bieżącego.