Francuski dom mody Lanvin został kupiony przez Chińczyków w 2018 roku.
Foto: Christophe Morin/Bloomberg
Chiński koncern Lanvin Group, do którego od siedmiu lat należy najstarszy francuski dom mody Lanvin, jeszcze nie tak dawno notował znakomite wyniki finansowe. Teraz sytuacja chińskiego giganta branży luksusowej jest zgoła inna. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o jedną piątą. To głównie skutek wyników marki Lanvin, niegdyś perły w koronie koncernu.
Kiedy w 2018 roku chiński koncern Fosun Fashion Group kupił najstarszy francuski dom mody Lanvin, a trzy lata później zmienił nazwę na Lanvin Group, dał światu sygnał, że wkracza na światowy rynek dóbr luksusowych. Ambitny plan potwierdzały kolejne przejęcia zachodnich marek – między innymi włoskiej Sergio Rossi i brytyjskiej Wolford.
Problemy zaczęły się w 2023 roku, kiedy sprzedaż w markach koncernu zaczęła wyhamowywać. Po bardzo trudnym 2024 roku również pierwsza połowa 2025 nie przynosi dobrych wiadomości.
Przychody koncernu spadły o 22 procent do kwoty 133 milionów euro (w ubiegłym roku spadek wyniósł 23 procent). Najgorzej w pierwszej połowie tego roku radził sobie dom mody Lanvin. Jeszcze nie tak dawno był koniem pociągowym koncernu, a teraz jest numerem trzy w portfolio Lanvin Group. Dom mody zanotował spadek sprzedaży o 42,1 proc., z 48,2 miliona euro w pierwszej połowie 2024 roku do jedynie 27,9 miliona w pierwszej połowie roku bieżącego.
Zarząd Lanvin Group tłumaczy te spadki utrzymującym się spowolnieniem w branży wyrobów luksusowych, a także 23-proc. spadkiem sprzedaży wyrobów Lanvin w partnerskich domach handlowych w regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Koncern zauważa jednocześnie, że francuska marka coraz lepiej radzi sobie w regionie Azji i Pacyfiku i w Ameryce Północnej.
W swoim sprawozdaniu Lanvin Group podkreśla, że marka Lanvin – jak i cały koncern – znajduje się w fazie transformacji. W pierwszej połowie 2025 roku trwały wyprzedaże projektów ze starszych kolekcji Lanvin.
Otwiera się też nowy rozdział w historii Lanvin – pod koniec 2024 roku na stanowisko dyrektora artystycznego powołano brytyjskiego projektanta Petera Coppinga. Od stycznia z kolei koncern Lanvin Group ma nowego prezesa w osobie Andy’ego Lew, któremu powierzono misję transformacji firmy.
Koncern wypowiada się z nadzieją o Lanvin, podobnie jak o marce luksusowego obuwia Sergio Rossi, którą Lanvin Group przejął w 2021 roku. Nowym dyrektorem kreatywnym został w ubiegłym roku projektant Paul Andrew, którego debiutancka kolekcja ujrzy światło dzienne w drugiej połowie tego roku.
Jak na razie jednak włoska marka zanotowała spadek sprzedaży – aż o 25 procent, do 15,3 miliona euro. Niemniej, jak podkreśla zarząd Lanvin Group, z kwartału na kwartał wyniki Sergio Rossi są coraz lepsze.
Dwucyfrowe spadki sprzedaży zaliczyły też dwie inne marki z portfolio Lanvin Group – Wolford i Caruso. Wyjątkiem jest amerykańska marka St. John, której przychód spadł jedynie o 0,8 procenta, do kwoty 39,6 miliona euro.
Źródło: rp.pl
