Casa Batlló projektu Antoniego Gaudíego to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie. Niedawno nastąpiło długo oczekiwane otwarcie trzeciego piętra słynnego budynku. Zajmuje je prywatny jak dotąd apartament, który obecnie funkcjonuje jako przestrzeń do wynajęcia na potrzeby prywatnych kolacji, spotkań biznesowych i innych wydarzeń.

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Casa Batlló: Arcydzieło Gaudíego w Barcelonie

W ostatnim czasie trzecie piętro w Casa Batlló, jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Barcelonie, przeszło gruntowną renowację. Wybudowana w 1906 r. dla rodziny Batlló kamienica była ostatnim tego rodzaju projektem wizjonerskiego katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego. Dzisiaj każdego roku budynek odwiedzają miliony turystów.

Przez ponad sto lat trzecie piętro kamienicy zajmował rozległy prywatny apartament, z którego korzystali jedynie potomkowie rodziny Batlló. W końcu podjęto decyzję o przekształceniu mieszkania na przestrzeń do wynajęcia, w której teraz można zorganizować prywatne spotkania i uroczystości, a także ekskluzywne obiady i kolacje.

Renowacja Casa Batlló trwała trzy lata. W ramach prac usunięto elementy, które dodawano w XX w. w trakcie kolejnych remontów. Dzięki temu odsłonięto mnóstwo ukrytych przez dekady detali, bardzo charakterystycznych dla stylu Antoniego Gaudíego.

Coraz więcej przestrzeni do zwiedzenia w Casa Batlló

W toku renowacji oczom konserwatorów zabytków ukazały się stiuki z motywami roślinnymi i sufity o zaokrąglonych formach. Znaleziono też bardzo stare drzwi, które już w 1906 r. pochodziły z odzysku, a które Gaudí wykorzystał w aranżacji apartamentu.

Foto: © 2026 Casa Batlló SLU

Aby przywrócić wnętrzom trzeciego piętra Casa Batlló dawny blask, poszczególne elementy odrestaurowano przy użyciu starych, rzemieślniczych metod. Odbudowano lub zastąpiono nadszarpniętą zębem czasu stolarkę drewnianą, podłogi i elementy konstrukcyjne mieszkania.

Za projekt liczącego dziesięć pomieszczeń apartamentu, mającego w przyszłości funkcjonować jako przestrzeń do wynajęcia, odpowiada projektantka wnętrz Paola Navone, właścicielka pracowni OTTO Studio z Mediolanu. Navone zaprojektowała mieszkanie w eklektycznym stylu, łącząc oryginalne historyczne elementy autorstwa Gaudíego ze współczesnymi dodatkami, które także są dziełami rzemieślników.

Foto: © 2026 Casa Batlló SLU

Projektantka wprowadziła nową energię i świeżość do salonów, jadalni i biblioteki, które mieści apartament. Zestawiła ze sobą luksusowe, kontrastowe materiały i tekstury, które razem tworzą spójną całość – w maksymalistycznym, śmiałym wydaniu, gdzie na każdym kroku daje się odczuć inspiracje stylem Antoniego Gaudíego.

Foto: © 2026 Casa Batlló SLU

Na początku tego roku udostępniono dla zwiedzających nowe, dotąd niedostępne dla turystów, przestrzenie na innym piętrze Casa Batlló. Teraz znajduje się tu galeria sztuki współczesnej o nazwie Casa Batlló Contemporary. Jej wnętrza zaprojektowali architekci z barcelońskiej pracowni Mesura. W przestrzeniach Casa Batlló Contemporary mają odbywać się dwie wystawy rocznie, a ich tematyka będzie nawiązywać do twórczości Gaudíego.