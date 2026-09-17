Projekt jest o tyle niezwykły, że na bryłę budynku oraz jego wnętrze wpływa okoliczna natura, w tym drzewa oraz samo ukształtowanie terenu. Układ pomieszczeń pozwala obserwować krajobraz o różnych porach dnia. Ze środka można również podziwiać dżunglę i Ocean Spokojny.

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Architektura podąża za naturą

Działka, na której znajduje się willa, ma nietypowe ukształtowanie, ponieważ opada w dwóch kierunkach. Zamiast wyrównywać teren, architektka dopasowała do niego bryłę domu, omijając systemy korzeniowe istniejących drzew – opisuje portal Dobrze Mieszkaj. Dzięki temu natura stała się częścią architektury.

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Sam budynek ma minimalistyczną bryłę i prezentuje się dość skromnie. Jego ściany powstały z ubijanej ziemi. Zastosowano również przesuwne tafle szkła. Na piętrze znajduje się wspólna przestrzeń z salonem i kuchnią przechodząca w zadaszony taras z grillem. Co ciekawe, w salonie nie ma jednej ściany. Zamiast tego jest otwarta przestrzeń z widokiem na dżunglę i Pacyfik.

Niżej ulokowano sypialnie i łazienkę, przy czym spod prysznica można oglądać ocean. Jedna z sypialni prowadzi wprost do basenu typu infinity, który ma 21 metrów długości. Jego kształt odpowiada ukształtowaniu terenu, podobny motyw powtórzono też na dachu. Sam dom ma 100 mkw. powierzchni użytkowej. 96 mkw. zajmują tarasy.

Betonowa kuchnia i naturalne materiały

Sercem kuchni jest 4-metrowa wyspa wykonana z betonu. Ciekawy element stanowi też zabudowa z laserowo wyciętymi wzorami na frontach. Po zmroku, gdy światło przedostaje się przez wzór na drzwiach, można zaobserwować na ścianie efekt przypominający gwiaździste niebo.

Wnętrza utrzymano w brązach i beżach uzupełnionych naturalnymi fakturami. Inspiracją dla architektki była filozofia wabi-sabi, która zakłada naturalne zużycie materiałów i akceptowanie niedoskonałości. Wystrój dopełniają dzieła sztuki, meble zaprojektowane przez architektkę oraz wybrane ikony światowego wzornictwa.