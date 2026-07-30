Neutralny, a zdaniem wielu nijaki i bezosobowy styl aranżacji mieszkań dostępnych w serwisie Airbnb przetrwał około dekady. Przez pewien czas dominował, ale zdaniem ekspertów stał się zbyt popularny i zbyt powszechny. „Estetykę Airbnb” stopniowo zastępują bardziej autentyczne i oryginalne aranżacje wnętrz. Tłem dla całego zjawiska jest walka mieszkańców i władz najpopularniejszych wakacyjnych miejscowości z masową turystyką.

Reklama Reklama

AirSpace: Estetyka rodem z Airbnb. Turyści walczą z „antystylem”

Kiedy platforma Airbnb zaczynała zyskiwać międzynarodową popularność na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, oferowała turystom zupełnie nową jakość przestrzeni na wynajem. Miały to być autentyczne domy i mieszkania, których wystrój był daleki od standardowych pokojów hotelowych.

Wtedy była to bardzo atrakcyjna alternatywa dla hoteli. W kolejnych latach liczba obiektów na Airbnb wystrzeliła w górę, co spowodowało, że aranżacje wnętrz mieszkań i pokojów na wynajem zaczęły ulegać standaryzacji.

To właśnie wtedy, mniej więcej dziesięć lat temu, narodził się styl aranżacji tych mieszkań, do którego przylgnęła nazwa „AirSpace”. Termin ten, który nawiązuje do nazwy platformy Airbnb, ukuł dziennikarz serwisu The Verge, Kyle Chayka. W swoim tekście z 2016 r. autor zwrócił uwagę na fakt, że mieszkania z Airbnb na całym świecie zaczynają wyglądać identycznie.

Ci, którzy wynajmowali wakacyjne pokoje, mieszkania lub domy, z pewnością kojarzą „estetykę Airbnb”. Można ją odnaleźć w obiektach na wynajem właściwie pod każdą szerokością geograficzną.

Mieszkanie w stylu „AirSpace” definiują proste, nowoczesne i zarazem „instagramowe” meble, które dobrze wyglądają na zdjęciach. Do tego białe lub jasnoszare ściany i takie standardowe dekoracje jak książki na stoliku i na półkach, grafiki i zdjęcia z internetu na ścianach, kolorowe poduszki oraz motywacyjne sentencje i sztuczne rośliny poumieszczane w rozmaitych miejscach.

To wszystko miało tworzyć klimat „autentycznego” prywatnego mieszkania, jednak z czasem takie aranżacje coraz bardziej zaczęły przypominać wnętrza pokojów hotelowych. Mieszkania w „estetyce Airbnb” stały się tym samym, czym dla wielu jest „śniadanie międzynarodowe” w hotelach: mają zadowolić każdego gościa, a tak naprawdę nikomu nie smakują.

AirSpace: Wystrój wnętrz rodem Airbnb

Liczby mówią same za siebie, a tych dostarcza lifestyle’owy serwis NSS, który pochylił się niedawno nad zjawiskiem schyłku „estetyki Airbnb”. Od 2020 r. popularność stylu „AirSpace” spadała w internecie o 26 proc., z kolei od dwóch lat postów z hasztagiem #airbnbstyle ubyło o 41 proc.

Z drugiej strony, popularność wśród turystów (zwłaszcza tych młodych) zyskują eklektyczne, „nieidealne”, a przez to bardziej autentyczne wnętrza. Z ubiegłorocznych danych platformy Booking.com wynika, że 58 proc. użytkowników preferuje wnętrza w takim właśnie klimacie.

Całe zjawisko ma znacznie szerszy kontekst. Do niechęci wobec Airbnb, a także estetyki mieszkań, które można wynająć za pośrednictwem tej platformy przyczynia się masowa turystyka, która już od lat doskwiera mieszkańcom wielu turystycznych miast.

W latach 2016-2024 liczba mieszkań na Airbnb w Mediolanie wzrosła o 300 proc.. W Barcelonie aż siedem na dziesięć letnich apartamentów przeznaczono na wynajem dla turystów.

W rezultacie klimatyczne miasta i miasteczka stały się gigantycznymi centrami masowej turystyki i wynajmu krótkoterminowego. Podwyższyło to ceny wynajmu, przyczyniając się do kryzysu mieszkaniowego i masowego odpływu mieszkańców. Jak podaje NSS, w 2022 r. z Paryża wyprowadziło się 10 tysięcy osób, z kolei we Florencji lokalni mieszkańcy stanowią jedynie 30 proc. populacji.