Kering jest jedną z wielu firm działających w branży luksusowej, które dotkliwie odczuły kryzys w sektorze dóbr z górnej półki. Szansę na wyjście na prostą zarząd przedsiębiorstwa upatruje w inwestycjach w luksusowe marki z Chin. Najnowszą została Icicle, na której czele stanął niedawno Sabato De Sarno – były dyrektor kreatywny należącego do Keringa domu mody Gucci.

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Były dyrektor kreatywny Gucci na czele chińskiej marki luksusowej

W kwietniu koncern Kering ogłosił wykup mniejszościowego pakietu udziałów w chińsko-francuskiej firmie ICCF Group. Jej flagową marką jest Icicle, którą w 1997 r. w Szanghaju założyła para projektantów: Ye Shouzeng i Shawna Tao. Minimalistyczne i ponadczasowe ubrania Icicle dla kobiet i mężczyzn wpisują się w estetykę „cichego luksusu”. Wytwarza się je z takich naturalnych materiałów jak kaszmir, jedwab, len i bawełna.

Projekty Icicle szybko przypadły do gustu zamożnej chińskiej klienteli. Teraz marka – przy finansowym i merytorycznym wsparciu Keringa – chce zwiększyć swoją obecność na rynku międzynarodowym, z perspektywą zaistnienia m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.

Icicle posiada ponad 200 butików, głównie w Chinach. Cztery z nich znajdują się w Paryżu, jeden w Dublinie. Pod koniec poprzedniej dekady marka przeniosła swoje atelier do Paryża, a w 2013 r. jej dyrektorką kreatywną została francuska projektantka Bénédicte Laloux. W marcu 2025 r. Icicle zadebiutowała na paryskim tygodniu mody.

Stanowisko dyrektora kreatywnego Icicle zajął właśnie znany projektant z Europy – Włoch Sabato De Sarno, były dyrektor kreatywnego domu mody Gucci. Swoją pierwszą kolekcję dla chińskiej marki De Sarno ma zaprezentować jesienią 2027 r.

Icicle: Chińska marka luksusowa z dużym apetytem

Co prawda nie ma oficjalnego potwierdzenia, że za zatrudnieniem De Sarno na czele Icicle stoi zarząd Keringa. Nie można jednak wykluczyć, że Francuzi wysunęli sugestię, aby przyszłość marki oddać w ręce projektanta pochodzącego „z rodziny” Keringa, a przy tym mającego spory potencjał, aby pokierować Icicle we właściwym kierunku.

De Sarno dołączył do Gucci w 2023 r. Misją, jaką mu powierzono, była poprawa wyników sprzedaży włoskiego domu mody. To właśnie on był autorem bardzo wyraźnego zwrotu stylistycznego projektów Gucci w stronę fasonów bardziej zachowawczych w porównaniu z ekscentrycznymi kreacjami Alessandra Michelego, poprzednika De Sarno.

Ta zmiana odnosiła punktowe sukcesy komercyjne, ale w dłuższej perspektywie wyniki finansowe firmy nadal były dalekie od zadowalających. Kering rozstał się więc z projektantem, w dobrej wszak atmosferze. Zdaniem ekspertów zatrudnienie De Sarno w świadomości zachodnich klientów może wzmocnić wizerunek Icicle jako marki, która stawia na najwyższej jakości krawiectwo i szlachetne, naturalne materiały.

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Wsparcie Keringa z pewnością jest kluczowe dla Icicle, korzyści będą jednak obopólne. Potencjał chińskiego know-how docenia prezes francuskiego koncernu Luca de Meo, który wcześniej stał na czele Renaulta. „Chcemy zrozumieć, jak oni działają. Z mojego doświadczenia w branży motoryzacyjnej wiem, z czym wiąże się lekceważenie innowacyjnego potencjału Chin” – przyznał de Meo w rozmowie z „Financial Times”.

Icicle to już kolejna firma z Chin, w którą zainwestował Kering. Pod koniec 2025 r. koncern wykupił część udziałów marki biżuteryjnej Borland z siedzibą w Hangzhou, z kolei jeszcze w 2013 r. przejął działającą w tym samym sektorze Qeelin z Hongkongu.