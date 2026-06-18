Kojąca zieleń i ogród z egzotycznymi roślinami wewnątrz budynku. To brzmi jak warunki w luksusowej rezydencji, ale w takich właśnie wnętrzach pracuje się w budynku firmy Inter Europol. Nowy wystrój biurowca burzy stereotypy dotyczące typowej przestrzeni korporacyjnej.

Reklama Reklama

Inter Europol: egzotyczny las w środku firmowego biurowca

Wspieranie szeroko pojętego dobrostanu pracowników to temat, o którym w coraz częściej mówi się w świecie korporacji. Rośnie grupa pracodawców, którzy bardzo poważnie podchodzą do psychicznego i fizycznego zdrowia swoich podwładnych.

W rezultacie tej zmiany w podejściu do kultury organizacyjnej inaczej projektuje się również biura. Powstają przestrzenie, których celem jest wspieranie komfortu, kreatywności i równowagi emocjonalnej osób spędzających w biurze większą część dnia.

Foto: Yassen Hristov

Właśnie taką filozofią kierowała się architektka wnętrz Katarzyna Szostakowska z pracowni Kate&Co przy projektowaniu siedziby polskiej firmy Inter Europol. Specjalizujące się w produkcji wypieków i przekąsek przedsiębiorstwo jest sponsorem polskiego zespołu wyścigowego, który zajął miejsca pierwsze i drugie w klasie LMP2 podczas wyścigu Le Mans 24h. To pierwszy polski zespół w historii, który wygrał dwa wyścigi Le Mans z rzędu (Inter Europol Competition zwyciężył w LMP2 w 2025 roku) oraz pierwszy, który zajął pierwsze dwa miejsca.

Foto: Yassen Hristov

Częścią budynku, która robi największe wrażenie i jest miejscem, które z pewnością przypadło do gustu pracownikom firmy, jest bujny ogród w wewnętrznym dziedzińcu o powierzchni ponad 100 m kw. Wypełniają go egzotyczne rośliny, niektóre mierzą ponad sześć metrów wysokości.

Foto: Yassen Hristov

Pomiędzy roślinami poprowadzono kładkę, w ogrodzie nie zabrakło też miejsc do odpoczynku. Nad ogrodem, między koronami najwyższych roślin, zawieszono dodatkowo szklaną kładkę.

Biuro firmy Inter Europol. To projekt architektki Katarzyny Szostakowskiej

Kluczowym założeniem podczas projektowania biurowca było zapewnienie pracownikom dostępu do zieleni, światła i ciszy, co ma sprzyjać skupieniu. Wszystkie wnętrza biurowca utrzymano w stonowanej, brązowo-zielonej kolorystyce przy wykorzystaniu szlachetnych, naturalnych materiałów. Jednym z nich jest marmur w odcieniu Rainforest Green, który z jednej strony dodaje wnętrzom ciepła, a z drugiej – wygląda bardzo szykownie i reprezentacyjnie.

Foto: Yassen Hristov

Aby zapewnić odpowiednie wytłumienie pomieszczeń, ściany biur i przestrzeni wspólnych pokryto materiałami dźwiękochłonnymi. W pomieszczeniach, w których pracuje więcej niż pięć osób, pomiędzy biurkami zamontowano dodatkowo panele akustyczne.

„Projektując to wnętrze, kierowałam się ideą, że miejsce pracy powinno łączyć funkcjonalność z troską o dobrostan użytkowników. Biuro z ogrodem w centrum, komfortową akustyką, naturalnymi materiałami i przemyślanym oświetleniem to przestrzeń, która wspiera codzienną pracę, inspiruje i buduje pozytywne doświadczenia. Ten projekt jest dla mnie dowodem na to, że design może realnie wpływać na jakość życia – nawet w przestrzeniach biurowych” – mówi Katarzyna Szostakowska.

„Istotną rolę w kształtowaniu tej przestrzeni odgrywa tropikalna zieleń i elementy sztuki, które naturalnie porządkują rytm dnia i nadają wnętrzom spokojny, wyważony charakter. Dzięki temu udało się stworzyć atmosferę, która nie męczy, lecz sprzyja koncentracji, motywuje do działania i daje poczucie wewnętrznej równowagi” – mówi Wojciech Śmiechowski, prezes Inter Europol S.A.