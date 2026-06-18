Kluczowym założeniem podczas projektowania biurowca było zapewnienie pracownikom dostępu do zieleni, światła i ciszy, co ma sprzyjać skupieni
Kojąca zieleń i ogród z egzotycznymi roślinami wewnątrz budynku. To brzmi jak warunki w luksusowej rezydencji, ale w takich właśnie wnętrzach pracuje się w budynku firmy Inter Europol. Nowy wystrój biurowca burzy stereotypy dotyczące typowej przestrzeni korporacyjnej.
Wspieranie szeroko pojętego dobrostanu pracowników to temat, o którym w coraz częściej mówi się w świecie korporacji. Rośnie grupa pracodawców, którzy bardzo poważnie podchodzą do psychicznego i fizycznego zdrowia swoich podwładnych.
Czytaj więcej
Architekci warszawskiego biura FAAB Architektura mogą pochwalić się wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie A+ Awards. Ich projekt centrum opieki...
W rezultacie tej zmiany w podejściu do kultury organizacyjnej inaczej projektuje się również biura. Powstają przestrzenie, których celem jest wspieranie komfortu, kreatywności i równowagi emocjonalnej osób spędzających w biurze większą część dnia.
Właśnie taką filozofią kierowała się architektka wnętrz Katarzyna Szostakowska z pracowni Kate&Co przy projektowaniu siedziby polskiej firmy Inter Europol. Specjalizujące się w produkcji wypieków i przekąsek przedsiębiorstwo jest sponsorem polskiego zespołu wyścigowego, który zajął miejsca pierwsze i drugie w klasie LMP2 podczas wyścigu Le Mans 24h. To pierwszy polski zespół w historii, który wygrał dwa wyścigi Le Mans z rzędu (Inter Europol Competition zwyciężył w LMP2 w 2025 roku) oraz pierwszy, który zajął pierwsze dwa miejsca.
Częścią budynku, która robi największe wrażenie i jest miejscem, które z pewnością przypadło do gustu pracownikom firmy, jest bujny ogród w wewnętrznym dziedzińcu o powierzchni ponad 100 m kw. Wypełniają go egzotyczne rośliny, niektóre mierzą ponad sześć metrów wysokości.
Pomiędzy roślinami poprowadzono kładkę, w ogrodzie nie zabrakło też miejsc do odpoczynku. Nad ogrodem, między koronami najwyższych roślin, zawieszono dodatkowo szklaną kładkę.
Kluczowym założeniem podczas projektowania biurowca było zapewnienie pracownikom dostępu do zieleni, światła i ciszy, co ma sprzyjać skupieniu. Wszystkie wnętrza biurowca utrzymano w stonowanej, brązowo-zielonej kolorystyce przy wykorzystaniu szlachetnych, naturalnych materiałów. Jednym z nich jest marmur w odcieniu Rainforest Green, który z jednej strony dodaje wnętrzom ciepła, a z drugiej – wygląda bardzo szykownie i reprezentacyjnie.
Aby zapewnić odpowiednie wytłumienie pomieszczeń, ściany biur i przestrzeni wspólnych pokryto materiałami dźwiękochłonnymi. W pomieszczeniach, w których pracuje więcej niż pięć osób, pomiędzy biurkami zamontowano dodatkowo panele akustyczne.
„Projektując to wnętrze, kierowałam się ideą, że miejsce pracy powinno łączyć funkcjonalność z troską o dobrostan użytkowników. Biuro z ogrodem w centrum, komfortową akustyką, naturalnymi materiałami i przemyślanym oświetleniem to przestrzeń, która wspiera codzienną pracę, inspiruje i buduje pozytywne doświadczenia. Ten projekt jest dla mnie dowodem na to, że design może realnie wpływać na jakość życia – nawet w przestrzeniach biurowych” – mówi Katarzyna Szostakowska.
„Istotną rolę w kształtowaniu tej przestrzeni odgrywa tropikalna zieleń i elementy sztuki, które naturalnie porządkują rytm dnia i nadają wnętrzom spokojny, wyważony charakter. Dzięki temu udało się stworzyć atmosferę, która nie męczy, lecz sprzyja koncentracji, motywuje do działania i daje poczucie wewnętrznej równowagi” – mówi Wojciech Śmiechowski, prezes Inter Europol S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas