Cały „Poczet władców Polski” ma 42 tomy.
Są klasyczne, oddają charakter treści i świetnie wyglądają w biblioteczce — to wszystko można powiedzieć o okładkach książek historycznych z serii „Poczet Władców Polski”, której wydawcą jest Polski Instytut Wydawniczy. Oprawa graficzna książek, za którą odpowiada projektant Piotr Chuchla, doceniło jury prestiżowego konkursu Red Dot Design Award.
W dobie rosnącej popularności e-booków, a także — co martwi wielu ekspertów — spadku czytelnictwa wydawcy fizycznych książek muszą w jakiś sposób zachęcić do nich swoich potencjalnych czytelników. Zaprojektowanie pięknej, przykuwającej wzrok okładki stało się kluczowym zadaniem w procesie powstawania książki.
Wydawnictwa angażują w tym celu wybitnych artystów o nietuzinkowym podejściu do tworzenia tego, co (poza opisem treści) w pierwszej kolejności „sprzedaje” książkę — czyli do okładki, którą widzi się w księgarni stacjonarnej albo internetowej. Wydaje się, że takim właśnie tropem poszedł również Państwowy Instytut Wydawniczy, który zaprojektowanie oprawy graficznej kolekcji „Poczet Władców Polski” powierzył projektantowi graficznemu Piotrowi Chuchli. Każdą z książek z serii poświęcono jednemu władcy Polski.
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PIW i Piotr Chuchla poinformowali, że „Poczet Władców Polski” zdobył nagrodę w ramach prestiżowego, organizowanego od 1955 r. konkursu Red Dot Design Award, jednego z najsłynniejszych międzynarodowych konkursów dla projektantów z różnych dziedzin. Seria „Poczet Władców Polski” zwyciężyła w kategorii Brands & Communication Design.
Państwowy Instytut Wydawniczy jest pierwszym polskim wydawnictwem, które zdobyło nagrodę w ramach Red Dot Design Award za projekt książek. Dla Piotra Chuchli nagroda w konkursie to z kolei jedno z najważniejszych międzynarodowych osiągnięć w karierze. Dzięki tak prestiżowemu wyróżnieniu Polak z pewnością może teraz liczyć na znacznie większą rozpoznawalność poza naszym krajem.
Intencją autora okładek wciąż powiększającej się serii było zaprojektowanie oprawy graficznej, która połączy funkcjonalność z wyrazistym językiem wizualnym. Jak tłumaczy, ma ona być „symbolicznym mostem między przeszłością i współczesnością”. PIW zapowiada, że w ciągu najbliższych 7–8 lat kolekcja „Poczet Władców Polski” powiększy się do 42 tomów.
Piotr Chuchla urodził się w 1986 r. Jest absolwentem wydziału Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zanim trafił na ASP, studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz kierunek Nowe Media w Polsko-Japońskiej Szkole Komputerowej. Obecnie pracuje jako freelancer — kieruje własną pracownią grafiki Chuchla Studio.
Chuchla współpracował m.in. z takimi instytucjami publicznymi jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowy Instytut Audiowizualny i Instytut Adama Mickiewicza. Jeszcze więcej projektów zrealizował we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę” czy Fundacją Architektury.
Piotr Chuchla ma na koncie wiele publikacji i wystaw, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Swoje prace prezentował m.in. podczas biennale plakatu w Boliwii w 2013 r. i w ramach Salone Internationale del Mobile w Mediolanie w 2014 r.
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