Modernistyczny budynek wybudowano na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni Gaudí zaprojektował słynny park jego imienia w Barcelonie.
Xalet del Catllaràs to nazwa schroniska górskiego w Katalonii, na północy Hiszpanii. Nowy raport, który zatwierdził kataloński departament kultury, kończy wieloletnie spekulacje na temat tego, kto zaprojektował modernistyczny obiekt. Eksperci nie mają wątpliwości: był to Antoni Gaudí, jeden z najbardziej wizjonerskich architektów przełomu XIX i XX wieku.
Schronisko Xalet del Catllaràs znajduje się w niewielkiej miejscowości La Pobla de Lillet 125 kilometrów na północ od Barcelony. Modernistyczny budynek wybudowano w latach 1901-1908 na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni Gaudí zaprojektował słynny park jego imienia w Barcelonie.
Trzypiętrowe, mieszczące sześć kwater mieszkalnych schronisko powstało dla inżynierów pracujących przy budowie pobliskich kopalni. Specjaliści długo spekulowali, że autorem projektu budynku był właśnie Gaudí, na co wskazywałyby niektóre elementy architektoniczne obiektu.
Dotąd nie było jednak co do tego stuprocentowej pewności – aż do teraz. Kataloński departament kultury opublikował raport potwierdzający, że schronisko to z całą pewnością projekt Gaudíego. Badaniami nad Xalet del Catllaràs od 2023 r. kierował ekspert w dziedzinie twórczości architekta, Galdric Santana Roma z Katalońskiego Uniwersytetu Politechnicznego w Barcelonie.
Jak informuje agencja Reuters, jeszcze przed przystąpieniem do prac Santana Roma wątpił w ostateczny wynik swoich analiz. Argumentami przemawiającymi przeciwko tezie o autorstwie Gaudíego był chociażby fakt, że architekt w tym samym czasie pracował nad dwoma innymi swoimi projektami – wspomnianym Parkiem Güell i słynną kamienicą Casa Batlló w Barcelonie – i na inne realizacje zwyczajnie mógł nie mieć czasu.
Santana Roma wziął jednak pod uwagę fakt, że geometria, elementy konstrukcyjne i ogólna kompozycja budynku musiały być wytworem kreatywności wizjonerskiego katalońskiego architekta. „Kluczowe jest to, że projekt ukazuje nowe podejście do architektury, jakim wyróżniał się Gaudí” – zauważa Santana Roma w wypowiedzi dla Reutersa.
Innowacyjne jak na tamte czasy rozwiązania, jakie widać w strukturze Xalet del Catllaràs, stosował wówczas jedynie Gaudí. Chodzi między innymi o charakterystyczne łuki i pokoje z nietypowym układem ścian, które ustawiono pod kątem 45 stopni.
Takie rozwiązania widać chociażby w kościele Sagrada Família w Barcelonie. Jak podkreśla Santana, kolejne pokolenie architektów sięgnęło po nie dopiero 10-15 lat później.
Galdric Santana Roma zauważa jednocześnie, że Gaudí nadzorował jedynie początkową fazę pracy nad projektem Xalet del Catllaràs – na dalszych etapach zmodyfikowano jego pierwotną koncepcję. Z tego powodu architekt nigdy oficjalnie nie potwierdził, że był autorem finalnego projektu.
Zdaniem Santana Romy odkrycie jego zespołu to ważny przełom w dziedzinie badań nad dorobkiem Gaudíego. Wiedza, jaką eksperci zyskali w trakcie analiz, może ułatwić ustalenie, czy inne budynki, co do których wciąż istnieją wątpliwości, czy zaprojektował je kataloński architekt, faktycznie są jego dziełami.
