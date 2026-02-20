Xalet del Catllaràs to nazwa schroniska górskiego w Katalonii, na północy Hiszpanii. Nowy raport, który zatwierdził kataloński departament kultury, kończy wieloletnie spekulacje na temat tego, kto zaprojektował modernistyczny obiekt. Eksperci nie mają wątpliwości: był to Antoni Gaudí, jeden z najbardziej wizjonerskich architektów przełomu XIX i XX wieku.

Reklama Reklama

Antoni Gaudí: Architekt i wizjoner

Schronisko Xalet del Catllaràs znajduje się w niewielkiej miejscowości La Pobla de Lillet 125 kilometrów na północ od Barcelony. Modernistyczny budynek wybudowano w latach 1901-1908 na zamówienie Eusebiego Güella – tego samego, dla którego Antoni Gaudí zaprojektował słynny park jego imienia w Barcelonie.

Trzypiętrowe, mieszczące sześć kwater mieszkalnych schronisko powstało dla inżynierów pracujących przy budowie pobliskich kopalni. Specjaliści długo spekulowali, że autorem projektu budynku był właśnie Gaudí, na co wskazywałyby niektóre elementy architektoniczne obiektu.

Dotąd nie było jednak co do tego stuprocentowej pewności – aż do teraz. Kataloński departament kultury opublikował raport potwierdzający, że schronisko to z całą pewnością projekt Gaudíego. Badaniami nad Xalet del Catllaràs od 2023 r. kierował ekspert w dziedzinie twórczości architekta, Galdric Santana Roma z Katalońskiego Uniwersytetu Politechnicznego w Barcelonie.