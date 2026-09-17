Architekci z działającej od kilku lat sieci luksusowych posiadłości na wynajem Not A Hotel stworzyli kolejny projekt, znacząco odbiegający od tych, które już należą do sieci. Najnowszy domek noclegowy powstał z myślą o fanach popularnej japońskiej franczyzy „Pokémon”. Ci, którzy marzą o spędzeniu nocy w autentycznym Poké Ballu, będą musieli jednak wziąć udział w konkursie.

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Domek w kształcie Poké Balla i łazienka w kolorach Snorlaxa. Nietypowy projekt w Japonii

Nad jednym z jezior na japońskiej wyspie Hokkaido wybudowano nietuzinkowy domek o sugestywnej nazwie Poké Ball. Niewielki budynek jest dokładnie tym, na co wskazuje jego nazwa – ogromną kulą w kształcie gadżetu, który doskonale znają wszyscy fani gier i serialu animowanego.

Przypomnijmy, że Poké Ball to mieszcząca się w dłoni kula, w której kryje się Pokémon – waleczny stworek pomagający bohaterowi w pokonaniu przeciwnika. Architekci z japońskiej firmy hotelarskiej Not A Hotel zaprojektowali domek, który z pewnością zainteresuje miłośników tej kultowej animacji.

W ogromnej kuli, która stanęła pod miejscowością Tomakomai, mieści się wszystko, co niezbędne, aby spędzić w niej noc. Do budynku wchodzi się przez przesuwne drzwi znajdujące się z tyłu obiektu. Większość wnętrza sypialni zajmuje duże łóżko.

Foto: Not A Hotel/Pokémon

W domku nie zabrakło też łazienki, którą wyłożono kremowo-niebieskimi kafelkami – kolorami Pokémona Snorlaxa, sympatycznego śpiocha. W ramach indywidualnej aranżacji wnętrza goście będą mogli wybrać specjalne oświetlenie i iluminacje przedstawiające ich ulubionego Pokémona.

Nocleg w Poké Ballu spędzi garstka zwycięzców konkursu

Co trzeba zrobić, aby spędzić noc w Poké Ballu? Niestety, twórcy domku nie prowadzą tradycyjnych rezerwacji. Zamiast tego zorganizowano konkurs dla użytkowników aplikacji Pokémon Sleep śledzącej jakość i przebieg snu. W konkursie, który potrwa do 30 września, zostanie wylosowanych 20 zwycięskich par. Nagrodą będzie nocleg w Poké Ballu wraz z wyżywieniem.

Domek powstał we współpracy właśnie z Pokémon Sleep. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów trzeciej rocznicy stworzenia aplikacji i zarazem 30. rocznicy powstania uniwersum Pokémonów.

Foto: Not A Hotel/Pokémon

Sieć Not A Hotel stworzyła japoński biznesmen Shinji Hamauzu na fali rosnącej popularności innowacyjnych form wynajmu nieruchomości z górnej półki. Firma działa na zasadzie elastycznej własności cząstkowej. Oznacza to, że za odpowiednią opłatą klient staje się współwłaścicielem całej sieci, dzięki czemu może poruszać się między nieruchomościami i w nich mieszkać, po uprzedniej rezerwacji wolnego terminu.

Do Not A Hotel należy obecnie niespełna 10 luksusowych willi i apartamentowców. Wszystkie znajdują się w bardzo malowniczych lokalizacjach w Japonii. Autorami projektów tych budynków są takie gwiazdy świata architektury i designu, jak pracownie ZHA, Snøhetta, Bjarke Ingels Group i Jean Nouvel, a także Nigo, japoński projektant mody, DJ i producent muzyczny.

Poké Ball jest więc zupełnie innym, osobnym projektem firmy Not A Hotel. Twórcy kulistego domku nie zapowiedzieli na razie, czy po zakończeniu konkursu pojawi się możliwość wynajęcia obiektu.